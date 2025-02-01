В Полтаве и области объявлен трехдневный траур по погибшим от ракетного удара, - ОВА

В результате российского ракетного удара 1 февраля 2025 года погибли мирные жители Полтавы, в городе и области объявлен трехдневный траур.

Об этом в телеграмме сообщила исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, информирует Цензор.НЕТ.

"1-го февраля 2025 года - трагическая дата для нашей громады. Российская ракета убивает гражданских жителей. Этот день оставил глубокую рану в сердце нашего города и каждого из нас. В громаде объявлен трехдневный траур по всем, кто трагически погиб от ракетного обстрела", - отметила она.

По распоряжению и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута трехдневный траур объявлен на всей территории области.

В период траура со 2-4 февраля:

Государственный флаг Украины с черной лентой будет приспущен на зданиях государственных учреждений, местного самоуправления, предприятий и организаций.

будет приспущен на зданиях государственных учреждений, местного самоуправления, предприятий и организаций. Ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.

и спортивных соревнований. Запрещено звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте.

в общественных местах и транспорте. Телевидение и радиостанции должны внести соответствующие изменения в свои программы.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по дому в Полтаве погибли 7 человек , 14 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

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