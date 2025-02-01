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Россияне в январе оккупировали 325 кв. км территории Украины, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В январе 2025 года противник оккупировал 325 квадратных километров украинской территории.

Об этом сообщает телеграм-канал DeepState, передает Цензор.НЕТ.

У січні ворог окупував 325 кв. км

Также смотрите: Враг проводил штурмы в районе Часова Яра и Торецка, на Покровском направлении отражено более 60 атак, - Генштаб

Как отмечается, враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде удается замедлить темпы наступления.

"В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", - отметили в DeepState.

Автор: 

оккупация (10194) боевые действия (4306) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+2
Мабуть це більше,чим клоун домовився у Омані
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01.02.2025 17:29 Ответить
+1
Хтось за ці провали має відповідати і насамперед президент і його гоп компанія : Єрмак ,Сирський ,Умеров ?
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01.02.2025 18:06 Ответить
+1
Ти списуєш на інших провали Зе-шапіто ? Хоча чому провали коли мова про умисну деверсію на користь кремлівських хозяїв

І доречі , коли будеш відповідати на питання , відповісти зможеш на ці три прості
Вони завжди ставлять Ze-скот у глухий кут :
1) Cкіки території було окуповано за 2015-2019 і на зараз
2) Чому 2015-2019 - території звільнялись (де-факто звільнено пів Донбасу) ,а у за Зе - лише окуповуються
3) Хто з команди Зе - віддав наказ на розмінування Чонгару ?Який був замінований у 2015-2019 ?
4) Чому на зомбофоні згадують Іловайськ (локальний і невеличкий) , але забувають про Маріупольский котел Зе ?
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01.02.2025 18:37 Ответить
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Кємськая волость.... ?

ЗЄля, мля, немає в України Кємьської волості !!!!

.
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01.02.2025 16:22 Ответить
100 метрів на день - це в далекому минулому.
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01.02.2025 16:28 Ответить
Мабуть це більше,чим клоун домовився у Омані
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01.02.2025 17:29 Ответить
Хтось за ці провали має відповідати і насамперед президент і його гоп компанія : Єрмак ,Сирський ,Умеров ?
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01.02.2025 18:06 Ответить
Ти списуєш на інших провали Зе-шапіто ? Хоча чому провали коли мова про умисну деверсію на користь кремлівських хозяїв

І доречі , коли будеш відповідати на питання , відповісти зможеш на ці три прості
Вони завжди ставлять Ze-скот у глухий кут :
1) Cкіки території було окуповано за 2015-2019 і на зараз
2) Чому 2015-2019 - території звільнялись (де-факто звільнено пів Донбасу) ,а у за Зе - лише окуповуються
3) Хто з команди Зе - віддав наказ на розмінування Чонгару ?Який був замінований у 2015-2019 ?
4) Чому на зомбофоні згадують Іловайськ (локальний і невеличкий) , але забувають про Маріупольский котел Зе ?
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01.02.2025 18:37 Ответить
Чесно кажучі питання від попки , не мають права на відподь , бо вже сто разів на " попка- дурак" відповідали .

Але для вас , як для особливообдарованого , повторюсь :

1 ) Крим здали . Ви його як і порошенко , мабуть не враховуєте при ваших Підрахуях .
Ресурс : Мінські угоди . Ви їх читали ? Проситайте : ні пів слова за Крим .

Думку продовжити , чи самі із головою дружите ? Хоча , напевне : ні .

Тож , продовжую : при повномасштабному вторгненні , ми щоб мали зараз ? Мінські угоди 3 , мінські угоди 4 ....і як наслідрк : мінус по одній області ?

2) Зеленський розумніший . І тактика його вірна .

Чому ? Так і хочеться написати по качану , який зараз у вас замість голові , напевно .

Бережуть ЗСУ своїх солдат .

Втрати 1 : 10 в порівнянні із рашистами .
А відступвють і залишають рашистам іграшки ! Тому їх пачками звідти і вивозять ! Повернуться ЗСУ у кожну область !

3 ) чоегар ваш ніхто не заміновував . Тож , блєф той залиште для себе .

4) Маріупольськиий котел - то приввт ждунам і мєдвєлєву . То не є порівняння із Ілловайсеом .

І як на мене , то вже всі хочуть забути про вашого петруся , кому він потрібен , із своїм роздуванням ненависті у суспільстві ?

Нехай їсть омари у лондоні і тішеться дитятком - міномьотчіком із медальками , що зрадило Україну !
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02.02.2025 01:58 Ответить
Пригоріло, у Зе-скотика , нема у вас на них відповіді от і скаженієте
1) Бо навідмінно від тебе , дурбецела, ми не живемо у потужному світі великого зомбофону і пам'ятаємо , що Крим був ДО ,запам'ятай бевзю, до Порошенко
Але чи звільнений Крим при - Зе - ні , навпаки стався Маріупольский котел з сотнями тисяч загиблих , через розмінування Zeко-****** Чонгару

І звичайно ,як і всі кацапи , ти - проти мінських угод.
Адже вони погані для вас, наволочі : бо дали час на зміцнення ЗСУ і розбудову ВПК
Краще Оманські : з розмінуванням Чонгару і здачею усього Донбаса і півдня - пуйлу

Але говне ти так і не відповіло "Cкіки території було окуповано за 2015-2019 і на зараз?" Коли більше окуповано

Що, нема чого сказати ? Нема відповіді? Ну звісно, бо вона одразу викриє злочинні наміри "помилки-2019"

2) А чому не 1:15 , 1:1000 000 , пиши більше - лохи та жертви зомбофону, повірять
Шкода , що факти з OSINT цього не підтверджують
А ще ніхто не підраховує втрати серед мирного населення через теракти РФ
Нагадаю , тобі боте, бо українці це і так пам'ятають
За часів Мінської "пастки" не було ЖОДНОГО масованого ракетного/шахедного обстрілу України

3) Його так не заміновували , що одразу після того ,як розмінували - звідти поперли рашисти
Чи ти забула, дурепа
То подивись дату звіту вереСучки і дату початку вторгнення з Криму на південь України

4)Та звичайно ,як можна порівня Іловайськ з сотнями загиблих і Маріуполь з сотнями тисяч загиблих

І хто це всі? Ви подоляківська наволоч , що своєю "помилкою 2019" спричинили "катастрофу 2022",а зараз здаєте Україну - пуйлу
Так ви - ніхто , програмний код , що є лише в інтернеті
А Українцям потрібен Порох , а не ваЗелін , щоб протистояти пуйлу
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02.02.2025 09:25 Ответить
Немножко статистики подоляківській ботофермі, від нас , українців.
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.
 ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3521978
Вдосталь настраждалась Україна і українці від підкацапного зеленого лайна.
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02.02.2025 09:27 Ответить
Як же шкварчить Зе-скот від правди ,в яку її макає українець
Ще раз повторюю , для тебе, дурненької

"Якщо віриш , що я бот , дай мені свій скайп - зробимо колл
Не можеш ? Бо бот - ти, а не я , вірно. Отож "

І не треба опускати Пороха до рівня вашого Зе

Бо при ньому

1) ВПК відбудовувалося
2) ЗСУ зміцнювалося
3) Теріторії деокуповувались
4) Не було жодного масованого ракетного обстрілу України

Тому я хочу знов , щоб так було.
Ти ні ? Отже ти мразото визнаєш , що проти Україні
Хр-р-р тьфу на тебе , гниль
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02.02.2025 11:22 Ответить
А главком Сирсько-Творожний у січні отримав премію....20 млн.грн....Совпадєніє?
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01.02.2025 21:05 Ответить
Юрамала,ти мабуть бухгалтер у Сирського або бот єрмка,або бот бєзуглой
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01.02.2025 21:14 Ответить
Є інша інфографіка, де ув'язано в часі (подіях) кількість "штурмів" рашистьких військ із їхніми втратами та площами захопленої території:

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01.02.2025 21:30 Ответить
 
 