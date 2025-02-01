Россияне в январе оккупировали 325 кв. км территории Украины, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
В январе 2025 года противник оккупировал 325 квадратных километров украинской территории.
Об этом сообщает телеграм-канал DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде удается замедлить темпы наступления.
"В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", - отметили в DeepState.
Топ комментарии
+2 Олег Олег #553255
показать весь комментарий01.02.2025 17:29 Ответить Ссылка
+1 Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.02.2025 18:06 Ответить Ссылка
+1 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий01.02.2025 18:37 Ответить Ссылка
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ЗЄля, мля, немає в України Кємьської волості !!!!
.
І доречі , коли будеш відповідати на питання , відповісти зможеш на ці три прості
Вони завжди ставлять Ze-скот у глухий кут :
1) Cкіки території було окуповано за 2015-2019 і на зараз
2) Чому 2015-2019 - території звільнялись (де-факто звільнено пів Донбасу) ,а у за Зе - лише окуповуються
3) Хто з команди Зе - віддав наказ на розмінування Чонгару ?Який був замінований у 2015-2019 ?
4) Чому на зомбофоні згадують Іловайськ (локальний і невеличкий) , але забувають про Маріупольский котел Зе ?
Але для вас , як для особливообдарованого , повторюсь :
1 ) Крим здали . Ви його як і порошенко , мабуть не враховуєте при ваших Підрахуях .
Ресурс : Мінські угоди . Ви їх читали ? Проситайте : ні пів слова за Крим .
Думку продовжити , чи самі із головою дружите ? Хоча , напевне : ні .
Тож , продовжую : при повномасштабному вторгненні , ми щоб мали зараз ? Мінські угоди 3 , мінські угоди 4 ....і як наслідрк : мінус по одній області ?
2) Зеленський розумніший . І тактика його вірна .
Чому ? Так і хочеться написати по качану , який зараз у вас замість голові , напевно .
Бережуть ЗСУ своїх солдат .
Втрати 1 : 10 в порівнянні із рашистами .
А відступвють і залишають рашистам іграшки ! Тому їх пачками звідти і вивозять ! Повернуться ЗСУ у кожну область !
3 ) чоегар ваш ніхто не заміновував . Тож , блєф той залиште для себе .
4) Маріупольськиий котел - то приввт ждунам і мєдвєлєву . То не є порівняння із Ілловайсеом .
І як на мене , то вже всі хочуть забути про вашого петруся , кому він потрібен , із своїм роздуванням ненависті у суспільстві ?
Нехай їсть омари у лондоні і тішеться дитятком - міномьотчіком із медальками , що зрадило Україну !
1) Бо навідмінно від тебе , дурбецела, ми не живемо у потужному світі великого зомбофону і пам'ятаємо , що Крим був ДО ,запам'ятай бевзю, до Порошенко
Але чи звільнений Крим при - Зе - ні , навпаки стався Маріупольский котел з сотнями тисяч загиблих , через розмінування Zeко-****** Чонгару
І звичайно ,як і всі кацапи , ти - проти мінських угод.
Адже вони погані для вас, наволочі : бо дали час на зміцнення ЗСУ і розбудову ВПК
Краще Оманські : з розмінуванням Чонгару і здачею усього Донбаса і півдня - пуйлу
Але говне ти так і не відповіло "Cкіки території було окуповано за 2015-2019 і на зараз?" Коли більше окуповано
Що, нема чого сказати ? Нема відповіді? Ну звісно, бо вона одразу викриє злочинні наміри "помилки-2019"
2) А чому не 1:15 , 1:1000 000 , пиши більше - лохи та жертви зомбофону, повірять
Шкода , що факти з OSINT цього не підтверджують
А ще ніхто не підраховує втрати серед мирного населення через теракти РФ
Нагадаю , тобі боте, бо українці це і так пам'ятають
За часів Мінської "пастки" не було ЖОДНОГО масованого ракетного/шахедного обстрілу України
3) Його так не заміновували , що одразу після того ,як розмінували - звідти поперли рашисти
Чи ти забула, дурепа
То подивись дату звіту вереСучки і дату початку вторгнення з Криму на південь України
4)Та звичайно ,як можна порівня Іловайськ з сотнями загиблих і Маріуполь з сотнями тисяч загиблих
І хто це всі? Ви подоляківська наволоч , що своєю "помилкою 2019" спричинили "катастрофу 2022",а зараз здаєте Україну - пуйлу
Так ви - ніхто , програмний код , що є лише в інтернеті
А Українцям потрібен Порох , а не ваЗелін , щоб протистояти пуйлу
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.
ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3521978
Вдосталь настраждалась Україна і українці від підкацапного зеленого лайна.
Ще раз повторюю , для тебе, дурненької
"Якщо віриш , що я бот , дай мені свій скайп - зробимо колл
Не можеш ? Бо бот - ти, а не я , вірно. Отож "
І не треба опускати Пороха до рівня вашого Зе
Бо при ньому
1) ВПК відбудовувалося
2) ЗСУ зміцнювалося
3) Теріторії деокуповувались
4) Не було жодного масованого ракетного обстрілу України
Тому я хочу знов , щоб так було.
Ти ні ? Отже ти мразото визнаєш , що проти Україні
Хр-р-р тьфу на тебе , гниль