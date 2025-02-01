Враг проводил штурмы в районе Часова Яра и Торецка, на Покровском направлении отражено более 60 атак, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 31 января 2025 года, на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Украине
Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в частности, сбросил 105 КАБ. Кроме этого, совершил более 6200 обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружковка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Каменское, Пятихатки, Терновое Запорожской области.
Удары по врагу
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, четыре артиллерийские системы, а также три пункта управления противника.
Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 22 боевых бронированных машины, 48 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 121 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов.
Вчера враг шесть раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного на Северском направлении. Успеха не имел.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.
При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг дважды, без успеха, пытался подвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.
На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.
На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.
Обстановка на Севере
"На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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На Великоновосілківському напрямку противник просунувся вздовж ряду лісосмуг у районі н.п. Роздольне на ділянці шириною до 2.6 км на глибину до 950 метрів та в районі н.п. Рівнопіль на ділянці шириною до 3.23 км на глибину до 900 м
На Костянтинопольському напрямку на північ від річки Сухі Яли російські війська просунулися вздовж лісосмуги на ділянці завширшки до 1.15 км. Противник під час атак задіяв мотоциклетні штурмові групи.
На Покровському напрямку противник просунувся вздовж ряду лісосмуг у районі н.п. Баранівка на ділянці шириною до 2.05 км і на північ від н.п. Шевченко на глибину до 850 м. На східній околиці н.п. Удачне противник повторно зайняв район вентствола.
На Часівярському напрямку противник продовжує тиснути в північній частині міста і в забудові на південь від «Часівярського вогнетривкого комбінату».
Західніше урочища Довге-II та південніше траси Т0504 російські піхотні маневрені групи промацують оборону ЗСУ у напрямку південної частини Часового Яру."