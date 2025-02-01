Враг проводил штурмы в районе Часова Яра и Торецка, на Покровском направлении отражено более 60 атак, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 31 января 2025 года, на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в частности, сбросил 105 КАБ. Кроме этого, совершил более 6200 обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружковка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Каменское, Пятихатки, Терновое Запорожской области.

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Удары по врагу

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, четыре артиллерийские системы, а также три пункта управления противника.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 22 боевых бронированных машины, 48 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 121 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов.

Вчера враг шесть раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного на Северском направлении. Успеха не имел.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг дважды, без успеха, пытался подвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

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Обстановка на Севере

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

























Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.