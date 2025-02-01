Один человек погиб и один ранен в результате вражеской атаки на Покровск
Покровск в Донецкой области находится под постоянным огнем. Сегодня, 1 февраля, в результате российских обстрелов 1 человек погиб и 1 получил ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что россияне непрерывно обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения. Сегодня они убили 55-летнего мужчину и ранили 63-летнего. Раненого доставили в больницу.
"Снова и снова призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул он.
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