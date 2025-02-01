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Оккупанты дронами атаковали Никополь

Ворог атакував Нікополь дронами

Днем субботы, 1 февраля, российские захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области дронами. Обошлось без пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем агрессор ударил по Никополю дроном-камикадзе и сбросил на город боеприпас с БПЛА. Без погибших и пострадавших нет", - рассказал чиновник.

Кроме этого, Лысак рассказал, что на Синельниковщине в результате атаки, произошедшей 31 января поздно вечером, повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждены два частных дома. Люди не пострадали.

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