Оккупанты дронами атаковали Никополь
Днем субботы, 1 февраля, российские захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области дронами. Обошлось без пострадавших.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Днем агрессор ударил по Никополю дроном-камикадзе и сбросил на город боеприпас с БПЛА. Без погибших и пострадавших нет", - рассказал чиновник.
Кроме этого, Лысак рассказал, что на Синельниковщине в результате атаки, произошедшей 31 января поздно вечером, повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждены два частных дома. Люди не пострадали.
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