Ночью враг обстрелял Никопольский район на Днепропетровщине: ранена женщина, повреждена больница, спортшкола и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 1 февраля 2025 годав результате обстрела Никополя на Днепропетровщине повреждены больница, а также спортшкола и жилые дома.

Об этом в телеграмме сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"С вечера агрессор продолжал атаковать Никопольщину. Применял РСЗО "Град" и тяжелую артиллерию", - написал Лысак.

В результате ночного обстрела были повреждены несколько объектов инфраструктуры, в частности спортшкола, два многоквартирных и частных дома, хозяйственная постройка, гараж и парники. Также было повреждено медицинское учреждение - больница в Никополе.







"По уточненной информации, из-за ночного обстрела Никополя повреждена еще и больница", - написал Лысак.

Как сообщается, в результате атаки пострадала 79-летняя пациентка больницы. Она получила ссадины лица, сейчас продолжается лечение.









Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд.

Также войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет.

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном.

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