Шмыгаль о утренней атаке РФ: Украине необходимо больше оружия и ПВО для защиты от российских атак

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал последствия утренней атаки российских войск по украинским городам, подчеркнув важность получения дополнительной военной помощи для защиты от подобных нападений.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области - есть погибшие и раненые. Мои соболезнования родным", - отметил Шмыгаль.

Особое внимание Шмыгаль обратил на обстрел Полтавы, где в результате атаки был разрушен жилой дом, в частности подъезд, в результате чего погибли три человека, десятки раненых, среди которых есть дети. Спасатели продолжают работать на месте удара.

По его словам, каждая оказанная поддержка наших партнеров помогает уберечь жизни людей. Украине необходимо больше оружия и систем ПВО для эффективной обороны.

Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд

Также войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном.