Шмыгаль о утренней атаке РФ: Украине необходимо больше оружия и ПВО для защиты от российских атак
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал последствия утренней атаки российских войск по украинским городам, подчеркнув важность получения дополнительной военной помощи для защиты от подобных нападений.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области - есть погибшие и раненые. Мои соболезнования родным", - отметил Шмыгаль.
Особое внимание Шмыгаль обратил на обстрел Полтавы, где в результате атаки был разрушен жилой дом, в частности подъезд, в результате чего погибли три человека, десятки раненых, среди которых есть дети. Спасатели продолжают работать на месте удара.
По его словам, каждая оказанная поддержка наших партнеров помогает уберечь жизни людей. Украине необходимо больше оружия и систем ПВО для эффективной обороны.
Атака РФ 1 февраля
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд
Также войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет
Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.
По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном.
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Яка розумна людина! Так швидко здогадався?
За такі гроші нормальна влада могла б щось і сама зробити. Але ж ні!!!
Для нас це жарт, а я буквально тиждень тому бачив двох базарних хабалок, які саме так і вважають.
Бидло реально вважає, що, якщо б не всякі таємні вороги, рептілоїди, масони, соросята та порохоботи, то клоун був би ого-го.
Невже мудрий нарід?
Але уряд на чолі з цим Шмигалем не зробив жодної власної ракети до ППО С-300 за три роки війни і навіть не збирається.
Лечше всього свою провину та косяки перекласти на інших, на захід... як це роблять всі зелені виродки.
БайдєнТрумп балбєс, дай дєнюх, хдє наше певео?
А компромат у ермака на Зеленского есть, первому лицу показан, поэтому тот и не дергается.
Может есть "Козырь", а может есть и "Паганини"...
И в это же самое время МО "ходит по миру", проводите свертываете финансирование оборонных предприятий, в результате чего они прекращают свою работу.
И время от времени пускаете крокодильи слезы, чтобы показать что и вы тоже патриоты.
Кстати, вот вы просите увеличение ПВО, но кто будет обслуживать эти системы, если высококвалифицированных специалистов ПВО вы отправляете в пехоту на убой.
То, что не может сделать пуйло своими ракетами и шахедами, успешно делаете вы, своими указами.
А слезу пустить или разорвать тельняшку на своей волосатой груди, то это дело не хитрое.
Вы еще рояль попросите, чтобы потренироваться...
тоді можливо щось реально планувати й робит!!!
-Треба побільше зброї Україні,треба посилити ППО,треба вести переговори з партнерами"в.Ще ви співчуття можете висловлювати.Може досі,включайте мізки,якщо вони у вас є, в кінці кінців, почніть працювати,а не чекаєте манну небесну.До нашого берега приб'ється то гі...но,то тріска.