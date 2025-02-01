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Шмыгаль о утренней атаке РФ: Украине необходимо больше оружия и ПВО для защиты от российских атак

Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині завершено на 99,9%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал последствия утренней атаки российских войск по украинским городам, подчеркнув важность получения дополнительной военной помощи для защиты от подобных нападений.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области - есть погибшие и раненые. Мои соболезнования родным", - отметил Шмыгаль.

Особое внимание Шмыгаль обратил на обстрел Полтавы, где в результате атаки был разрушен жилой дом, в частности подъезд, в результате чего погибли три человека, десятки раненых, среди которых есть дети. Спасатели продолжают работать на месте удара.

По его словам, каждая оказанная поддержка наших партнеров помогает уберечь жизни людей. Украине необходимо больше оружия и систем ПВО для эффективной обороны.

Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд

Также войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном.

Автор: 

обстрел (27807) Шмыгаль Денис (2725)


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Топ комментарии
+14
З 2022 року Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної підтримки.

За такі гроші нормальна влада могла б щось і сама зробити. Але ж ні!!!
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01.02.2025 12:48 Ответить
+13
А что он скажет? Как просрали свои собственные комплексы ЗРК средней и малой дальности, как променяли их на стадионы, бассейны и асфальт? Аж десять раз. Проще требовать это от союзников и обвинять их. Вон недонаполеон уже вовсю разговорился.
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01.02.2025 13:09 Ответить
+12
Пусть у "величайшего" спросит. Тот потужно объяснит.

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01.02.2025 13:15 Ответить
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А ви навіщо, щоб нам пояснювати очевидне?
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01.02.2025 12:44 Ответить
Шоб нарід не забував, які у нього потужні і далекоглядні керманичі... Он бубуня ж кілька разів на день нагадує...
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01.02.2025 13:04 Ответить
А что он скажет? Как просрали свои собственные комплексы ЗРК средней и малой дальности, как променяли их на стадионы, бассейны и асфальт? Аж десять раз. Проще требовать это от союзников и обвинять их. Вон недонаполеон уже вовсю разговорился.
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01.02.2025 13:09 Ответить
"...Україні необхідно більше зброї та ППО..." Джерело: https://censor.net/ua/n3533464

Яка розумна людина! Так швидко здогадався?
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01.02.2025 12:45 Ответить
Пусть у "величайшего" спросит. Тот потужно объяснит.

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01.02.2025 13:15 Ответить
Якщо ППОшників у піхоту - то зафіга нам ППО?((
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01.02.2025 12:46 Ответить
Це нормально. Якщо в ППО є надлишок поварів/діловодів/юристів, то їх спокійно можна в піхоту переводити.
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01.02.2025 12:51 Ответить
Але переводять операторів РЛС.
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01.02.2025 12:59 Ответить
Їх якраз не переведуть
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01.02.2025 13:07 Ответить
Так і бачу, як взвод шаблезубих юристів стабілізує фронт...
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01.02.2025 13:09 Ответить
Что за тупизна? Какой избыток? Есть штатное расписание, которое и так уже десять раз пересматривалось в сторону уменьшения. В частях ПВО сейчас некомплект людей.
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01.02.2025 13:18 Ответить
Ти вже, мабуть чув про батальйон відчайдушних хліборізів? З твоїми талантами вони апріорі візьмуть тебе комбатом...
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01.02.2025 13:36 Ответить
Може краще позбавитися русні?
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01.02.2025 12:46 Ответить
Потужною постановою уряду? Чи легендарною ротою чорних бухгалтерів?
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01.02.2025 13:00 Ответить
З 2022 року Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної підтримки.

За такі гроші нормальна влада могла б щось і сама зробити. Але ж ні!!!
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01.02.2025 12:48 Ответить
Це ж якби той Парашенка не мішав...
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01.02.2025 13:22 Ответить
От не смішно.
Для нас це жарт, а я буквально тиждень тому бачив двох базарних хабалок, які саме так і вважають.

Бидло реально вважає, що, якщо б не всякі таємні вороги, рептілоїди, масони, соросята та порохоботи, то клоун був би ого-го.
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01.02.2025 13:39 Ответить
Я мав цілий місяць на спілкування з такими персонажами, коли лежав у лікарні... Один був досить недовірливий , але таки дослухався аргументів, а другий, здається, телеплртувався з 19 року - там ментальна стіна("кругом всі підараси", вавчик - чемпіон) яку з тієї сторони підпирають Даннінг з Крюгером... У сухому залишку, на другого я плюнув і просто став йому підкидати абсурдні ідеї (мутанти переводять наші годинники, 25кадр у тік-тоці, інфразвук як зброя сіоністів, вовкулаки-трансгендери і т.д.
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01.02.2025 14:17 Ответить
Да. Только у нас были другие приоритеты. Пи@динг гуманитарной помощи в промышленных масштабах был тогда на первом месте. Зелень усиленно "осваивала" по карманам золотой дождь.
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01.02.2025 13:26 Ответить
Хто ж привів цих "милих" людей до влади?

Невже мудрий нарід?
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01.02.2025 14:04 Ответить
Он самый.
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01.02.2025 15:11 Ответить
Бла - бла - бла.... Ще один пи@добол свою місію виконав..... Можна відпочивати...🤮🤮🤮
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01.02.2025 12:49 Ответить
Так збудуйте ще пару готелів,тенісних кортів за хер зна скільки міліонів там і будете брати озброєння,а краще підійміть заробітну плату,пенсію депутатам,прокурорам,суддям,ментам,радникам,членам наглядових комісій,рахункової палати то вони вам все куплять та передадуть військовим.
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01.02.2025 12:51 Ответить
Ще один виліз. Іпаште по курску та білгороду , заявіть шо то відповідь на агрессію. Може попустить руснявих підорів
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01.02.2025 12:52 Ответить
Про те, що потрібно більше зброї - відомо навіть конченому дауну! Що ти, як глава Уряду, конкретно зробив, аби такої зброї власного виробництва було вдосталь? НІХ@Я! Одні ідіотські мантри-заклинання, які вже за три роки війни - за@@али до самих печінок!!!
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01.02.2025 12:52 Ответить
Да?Он правда это сказал? И шо, долго думал?
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01.02.2025 12:56 Ответить
Звичайно потрібно більше зброї, хто проти, то чому Україна не виробляє і не купує зброю ?
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01.02.2025 12:56 Ответить
Чого це, не виробляють? Он мін стільки наробили, що армія їх навіть повертати стала!
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01.02.2025 14:41 Ответить
Зпазіба тібє, Майор Ухослишность....
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01.02.2025 12:56 Ответить
То чому ви зелені її не виробляєте? Якщо не можете-за кацапським крейсером!
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01.02.2025 12:59 Ответить
Перш за все що нам потібно зробить-це вигнати Шмигаля. Цю туалетну бумагу Єрмака.
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01.02.2025 13:02 Ответить
Тобто захід винен, бо ракет до ППО мало дає.
Але уряд на чолі з цим Шмигалем не зробив жодної власної ракети до ППО С-300 за три роки війни і навіть не збирається.
Лечше всього свою провину та косяки перекласти на інших, на захід... як це роблять всі зелені виродки.
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01.02.2025 13:03 Ответить
Воно забалакало
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01.02.2025 13:10 Ответить
тобі треба звалити із твоїм зеленим тупаком
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01.02.2025 13:13 Ответить
позеленілий дятел....
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01.02.2025 13:15 Ответить
А дійсно ,ти правий, капітан очевидність.
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01.02.2025 13:16 Ответить
чи вуйко знає, що у світі фізично немає стільки комплексів ппо, аби закрити все небо України? хіба поклянчити у китаю та північної кореї... не кажучи вже про кількість ракет до них. захистити, нажаль, можна лише шляхом повного знищення виробництва по той бік.
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01.02.2025 13:19 Ответить
Байдєн Трумп балбєс, дай дєнюх, хдє наше певео?
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01.02.2025 13:19 Ответить
Результат війни був би іншим якби Зеленський з початку повномасштабних дій Московії віддалив від себе Єрмака. А так як його цілі зовсім інші то маємо те що маємо.
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01.02.2025 13:20 Ответить
Ермака приклеили к Зеленскому, чтобы его контролировать, заставлять принимать "нужные" решения, в том числе и кадровые, и чтобы вдруг Зеленский не стал патриотом своей страны.
А компромат у ермака на Зеленского есть, первому лицу показан, поэтому тот и не дергается.
Может есть "Козырь", а может есть и "Паганини"...
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01.02.2025 13:40 Ответить
А шмигаль не пробував менше красти.
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01.02.2025 13:24 Ответить
А тепер дайтє нам піпіо і самальоти, бо своє все розікрали
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01.02.2025 13:26 Ответить
от тут не вистачає малюнку хто будував ЗСУ і покупав озброєння і хто закривав оборонні програми і фінансування.
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01.02.2025 13:54 Ответить
Так почему вы тогда в бюджете заложили двойное-тройное увеличение на содержание ОП, Рады, полиции и т.д., увеличиваете в разы зарплаты чиновникам разных мастей.
И в это же самое время МО "ходит по миру", проводите свертываете финансирование оборонных предприятий, в результате чего они прекращают свою работу.
И время от времени пускаете крокодильи слезы, чтобы показать что и вы тоже патриоты.
Кстати, вот вы просите увеличение ПВО, но кто будет обслуживать эти системы, если высококвалифицированных специалистов ПВО вы отправляете в пехоту на убой.
То, что не может сделать пуйло своими ракетами и шахедами, успешно делаете вы, своими указами.
А слезу пустить или разорвать тельняшку на своей волосатой груди, то это дело не хитрое.
Вы еще рояль попросите, чтобы потренироваться...
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01.02.2025 13:36 Ответить
бо то інше, бо то початок передвиборчої компанії.
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01.02.2025 13:51 Ответить
Україні потрібно позбутися зеленського, його шобли, бо коли при владі узурпатори, клептомани і держзрадники - перемоги не буде ніколи. США надавали допомогу не зеленському, а народу України і зеленський з шоблою розкрадали цю допомогу. Трамп вважає що допомога США надавалася не народу Україїни, а зеленському, бо той *****, крав і краде її під тихе мовчання народу.
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01.02.2025 13:50 Ответить
Нова адміністрація США сказала - гнати в шию Умерова з Дєрьмаком, бо допомоги не буде. Гундос, звісно, вперся рогом. Переговорну групу для перемовин формує і очолює - та-дам! - Дєрьмак. Хтось ще думає, що вони принесуть Україні "справедливий мир"?
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01.02.2025 13:56 Ответить
Я не думаю, я знаю. Я ще могу сказати, що якщо якимось дивом Україна не втратить державности і не стане сателитом або часткою рифи, то буде створено ЧВК по відлову і поверненню Зеленського, його шобли, їх родичів і вкраденого майна. Або ліквідації.
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01.02.2025 14:11 Ответить
Це говорили ще 3 роки тому
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01.02.2025 17:22 Ответить
Україні потрібно позбутися зелених гнид!!!
тоді можливо щось реально планувати й робит!!!
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01.02.2025 13:50 Ответить
"Треба-треба-треба-треба..." Куколди недієздатні! Нормальна б влада за 3 роки вже скупила збройний запас з усієї Землі, урізавши бабло дупутатам, та не крадучи під час війни, а може б вже й сама запустила виробництво ППО, але ви , попрошайки обсцикані, не здатні ні на що, крім клянчити! Ви - ганьба України в планетарному масштабі!
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01.02.2025 13:54 Ответить
Що ти доброго зробив для України ? лише розбазарювати кошти надані нашими партнерами та космічні зарплати ,пенсії і премії тим хто вас охороняє від народу ( судді ,прокурори ,поліція ітд) і своїх людей.
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01.02.2025 14:37 Ответить
Боже, як ми всі чекали свіжої ідеї!!! Нарешті знайшлася розумна людина....шмигало..
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01.02.2025 15:03 Ответить
Шмигаль по черзі з Зеленським:
-Треба побільше зброї Україні,треба посилити ППО,треба вести переговори з партнерами"в.Ще ви співчуття можете висловлювати.Може досі,включайте мізки,якщо вони у вас є, в кінці кінців, почніть працювати,а не чекаєте манну небесну.До нашого берега приб'ється то гі...но,то тріска.
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01.02.2025 15:11 Ответить
Ты что призываешь с тёплого кабинете, дайте оружие! Не до премьер заседелся уже в кресле!!!!нужно ездить по странам договариваться. Как вы уже надоела, шмегали, зели,араХарии,ермаки ((((((
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01.02.2025 17:01 Ответить
 
 