Землетрясение магнитудой 3,67 произошло в Полтавской области, - ГСЧС

В субботу, 1 февраля, в Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,67 на глубине 3 км.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

По предварительной информации чрезвычайников, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.

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