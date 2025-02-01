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Землетрясение магнитудой 3,67 произошло в Полтавской области, - ГСЧС

На Полтавщині стався землетрус

В субботу, 1 февраля, в Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,67 на глубине 3 км.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

По предварительной информации чрезвычайников, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве и области объявлен трехдневный траур по погибшим от ракетного удара, - ОВА

Автор: 

землетрясение (659) ГСЧС (5011) Полтавская область (1184) Полтавский район (50) Решетиловка (2)


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Топ комментарии
+10
аби то було випробування в шахті власної ЯЗ
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01.02.2025 20:38 Ответить
+6
Схоже пройшли підземні випробування ядерного заряду.
Як говориться: в Україні не має ядерної зброї, але якщо росіяни доведуть нас, то ми її застосуємо.
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01.02.2025 20:46 Ответить
+3
Ось чому міни не можемо зробити: бо всі хвахівці задіяні в розробці ЯЗ
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01.02.2025 21:05 Ответить
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Це ухилянти качають "лодку" (Полтавщину). Інфа сотка
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01.02.2025 20:15 Ответить
Сьогодні стався сильніший землетрус. Трамп остаточно злив наші інтереси та показав з ким в одній упряжі буде ділити світ.
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01.02.2025 20:17 Ответить
иди поплачь😆
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01.02.2025 20:20 Ответить
Іспанські?
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01.02.2025 20:51 Ответить
аби то було випробування в шахті власної ЯЗ
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01.02.2025 20:38 Ответить
Схоже пройшли підземні випробування ядерного заряду.
Як говориться: в Україні не має ядерної зброї, але якщо росіяни доведуть нас, то ми її застосуємо.
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01.02.2025 20:46 Ответить
Ось чому міни не можемо зробити: бо всі хвахівці задіяні в розробці ЯЗ
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01.02.2025 21:05 Ответить
ну, це різні хВахівці. а ще можуть бути зацікавлені особи іноземних хвахівців...
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01.02.2025 21:15 Ответить
@ (інфа з відкритих джерел) На рашистських гівноканалах обговорюють другий за рік "незрозумілий" землетрус магнітудою 3,6.
Землетрус, який стався не через розлом тектонічних плит або поблизу, а на самій плиті. Саме в цьому місці під Полтавою в часи СРСР було проведено 363 ядерні випробування.

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01.02.2025 21:42 Ответить
Я тут живу и ничего тут не взрывали..
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01.02.2025 22:30 Ответить
Дайте рецепт коржів на шуляки ( бабуся цю страву називала маковиками)-- тертий мак з цукром з водою і коржами
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02.02.2025 06:08 Ответить
Моя бабушка таких не пекла,или простые коржи или с творогом и еше с печенкой.
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02.02.2025 07:49 Ответить
Вот это да. 15 км от Полтавы в сторону Харькова, вот этот вот маковый сладкий суп летом был в каждой хате, как борщ. Коржи специально для этого пекли и кидали кусочки в суп, сами по себе они никакие были.
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02.02.2025 12:35 Ответить
Коментатори довбодятли!
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01.02.2025 21:19 Ответить
Стопудово,у меня даже дом не дернулся,от прилетов и то дом подпрыгивает иногда,полгода назад последнее землетрясение было в километре от старого.
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01.02.2025 22:33 Ответить
бурових, свердловин рядом нема?
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01.02.2025 23:07 Ответить
Там одна скважина совсем старая в этом месте почти отработанная..
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02.02.2025 07:50 Ответить
Це тектонічна плита тікає від трампа і його аутіста Нейлона
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02.02.2025 00:01 Ответить
«We'll drill, baby, drill»...
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02.02.2025 11:14 Ответить
 
 