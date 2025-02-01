Землетрясение магнитудой 3,67 произошло в Полтавской области, - ГСЧС
В субботу, 1 февраля, в Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,67 на глубине 3 км.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км", - говорится в сообщении.
По предварительной информации чрезвычайников, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.
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+10 Vik Tor #521724
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+6 Сергій Коваль #476933
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+3 Магирус
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Як говориться: в Україні не має ядерної зброї, але якщо росіяни доведуть нас, то ми її застосуємо.
Землетрус, який стався не через розлом тектонічних плит або поблизу, а на самій плиті. Саме в цьому місці під Полтавою в часи СРСР було проведено 363 ядерні випробування.