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Защита от обстрелов - приоритет. Работаем, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления воздушного щита, - Зеленский

Зеленський про посилення ППО

Защита от российских обстрелов является абсолютным приоритетом. Украина работает над тем, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинского воздушного щита.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина работает над привлечением большего количества ресурсов партнеров для усиления воздушного щита.

"Защита от обстрелов - это абсолютный приоритет. Многое еще предстоит сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни. И именно об этом всем в мире сейчас стоит думать: о жизни, о совместной работе, о давлении на агрессора и о приближении настоящего мира. Мира, который Россия не подарит. Мира, к которому их можно только дожать. Дожмем!" - заявил президент.

Напомним, что также в вечернем обращении президент Зеленский заявил, что российские "шахеды" и ракеты содержат компоненты производства других стран. Поэтому нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В "шахедах" и ракетах РФ есть компоненты производства других стран, нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) обстрел (27807) ПВО (2831) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+16
Лучшая защита от обстрелов параши- асфальт и шашлычки на майские. Доказано самым заслуженным дегенератом всех времён и народов и его дефективными избирателями в 2019 г.
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01.02.2025 21:28 Ответить
+13
О, вечірнє опудоло... Зараз тобі кластерів у кейс напхають...
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01.02.2025 21:30 Ответить
+7
"пріоритети", "основна увага", "нерішучі партнери" - черговий набір слів, за якими стоїть велике "********""
І ніякі "плідний вересень", "потужний грудень", "гарячий листопад" це вже ніколи не прикриють...
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01.02.2025 21:45 Ответить
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Лучшая защита от обстрелов параши- асфальт и шашлычки на майские. Доказано самым заслуженным дегенератом всех времён и народов и его дефективными избирателями в 2019 г.
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01.02.2025 21:28 Ответить
Ну, якщо Зеленський візьме це на особистий контроль, то нам піз..., ой капець.
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01.02.2025 23:28 Ответить
ЗЄля, вибори !

українське ППО будуть робити без тебе!

.
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01.02.2025 23:57 Ответить
Вова, а як це ти Петра випустив в політичне турне -Франція-Німеччинв-США та ще й попіарили його на доріжку усіма своїми аналами з Табу й Без...
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01.02.2025 21:29 Ответить
Виходить тобі можна на увесь світ матючню гнути, а опозиції не можна - бо то твій особистий анал???
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01.02.2025 21:31 Ответить
так воно ж з дому цей відео запис зробило - а радіють у його укомані АНАЛТАБУН за темниками . Там вже давно думають як від нього відмитись та втекти.
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01.02.2025 21:39 Ответить
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01.02.2025 21:29 Ответить
О, вечірнє опудоло... Зараз тобі кластерів у кейс напхають...
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01.02.2025 21:30 Ответить
І хабом заполірують
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01.02.2025 21:43 Ответить
Харошій челавек, власні ресурси розерадає а чужи залучае.
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01.02.2025 21:34 Ответить
Вечірні виперди:"Ми працюємо..."
Коли працюють,результат видно.Від тебе одні анонси,обіцянки.На роялі в тебе краще виходило.
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01.02.2025 21:37 Ответить
Як цей міл'ярд дерев за сьогодні вже нагундосив....
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01.02.2025 21:39 Ответить
на сто бочок арештантів

.
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01.02.2025 23:59 Ответить
Як казав колись один дядько -- маємо те шо маємо
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01.02.2025 21:40 Ответить
І ще казав - головне спокій...
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01.02.2025 21:46 Ответить
Партнери дадуть ППО, а ти відправиш персонал в окопи. Така ідея?
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01.02.2025 21:42 Ответить
А мене весь час тєрзають смутниє сомнєнія , чого це за весь час не попадало по Конча Заспі ? Чи підори по своїх не б"ють ?...
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01.02.2025 21:45 Ответить
Таки да! І по ОПі і по ВР не б'ють. Ця влада комусь дуже вигідна.
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02.02.2025 08:36 Ответить
"пріоритети", "основна увага", "нерішучі партнери" - черговий набір слів, за якими стоїть велике "********""
І ніякі "плідний вересень", "потужний грудень", "гарячий листопад" це вже ніколи не прикриють...
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01.02.2025 21:45 Ответить
Це для ВАС "пріоритет".
А для фронта взагалі ІНШІ пріоритети!
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01.02.2025 21:54 Ответить
Працюємо, щоб залучити більше ресурсів партнерів

Походу ЗЄ-влада самостійно лише гроші *******. Все інше за неї роблять партнери.
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01.02.2025 22:01 Ответить
Верховний позитивних новин. Пустишка
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01.02.2025 22:16 Ответить
Працюоніст...
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01.02.2025 22:37 Ответить
Лучше бы сделали приоритетом разрушение заводов РФ которые производят ракеты.
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01.02.2025 23:01 Ответить
трьохрічний "зелений" абсолютний пріоритет ,дає "потужні наслідки" майже через день рашист знищує житлові будинки ,торгові центри історичні памятники і т.д
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01.02.2025 23:03 Ответить
коли бубочка на стадіоні сказав, що "...я ваш вирок" не брехав, паскуда!
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01.02.2025 23:47 Ответить
Куколд імпотентний, увійде в Історію, як гробовщик України зі своїм 73% лохторатом.
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02.02.2025 00:57 Ответить
Мегапотужно!
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02.02.2025 02:20 Ответить
Головний пріоритет - деокупація України! Якщо тільки ППО то це приводить тільки до затягування війни, що є основним пріоритетом зелених.
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02.02.2025 08:21 Ответить
 
 