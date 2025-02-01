Защита от обстрелов - приоритет. Работаем, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления воздушного щита, - Зеленский

Защита от российских обстрелов является абсолютным приоритетом. Украина работает над тем, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинского воздушного щита.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина работает над привлечением большего количества ресурсов партнеров для усиления воздушного щита.

"Защита от обстрелов - это абсолютный приоритет. Многое еще предстоит сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни. И именно об этом всем в мире сейчас стоит думать: о жизни, о совместной работе, о давлении на агрессора и о приближении настоящего мира. Мира, который Россия не подарит. Мира, к которому их можно только дожать. Дожмем!" - заявил президент.

Напомним, что также в вечернем обращении президент Зеленский заявил, что российские "шахеды" и ракеты содержат компоненты производства других стран. Поэтому нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне.

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