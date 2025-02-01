В "шахедах" и ракетах РФ есть компоненты производства других стран, нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, - Зеленский. ВИДЕО

Российские "шахеды" и ракеты содержат компоненты производства других стран. Поэтому нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что в ночь на 1 февраля враг применил 165 ракет и дронов различных типов для атаки по Украине. В частности, под ударами были Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

"Мы должны быть всегда абсолютно честными в отношении такого российского террора: им не удалось бы самостоятельно наносить такой вред, так интенсивно, и буквально каждую ночь. Каждый российский "шахед", каждая российская ракета - это компоненты производства других стран. Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России - все эти "искандеры", "калибры" и другие средства для убийств - это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов.

"Поэтому критически важно, чтобы санкции были реально сильными и такими, что их не обойдешь при любых обстоятельствах. Не должно остаться никакого способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства. Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать", – заявил Зеленский.

Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд.

Также войска РФ с помощью БПЛА атаковали Киевщину. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет.

Вооруженные силы РФ атаковали Одесщину беспилотниками, предварительно - типа Shahed-136. Повреждены не менее пяти частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка подверглись острой реакции на стресс.