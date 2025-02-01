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В "шахедах" и ракетах РФ есть компоненты производства других стран, нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський звернення 1 лютого

Российские "шахеды" и ракеты содержат компоненты производства других стран. Поэтому нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что в ночь на 1 февраля враг применил 165 ракет и дронов различных типов для атаки по Украине. В частности, под ударами были Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

"Мы должны быть всегда абсолютно честными в отношении такого российского террора: им не удалось бы самостоятельно наносить такой вред, так интенсивно, и буквально каждую ночь. Каждый российский "шахед", каждая российская ракета - это компоненты производства других стран. Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России - все эти "искандеры", "калибры" и другие средства для убийств - это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов.

"Поэтому критически важно, чтобы санкции были реально сильными и такими, что их не обойдешь при любых обстоятельствах. Не должно остаться никакого способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства. Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать", – заявил Зеленский.

Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд.

Также войска РФ с помощью БПЛА атаковали Киевщину. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет.

Вооруженные силы РФ атаковали Одесщину беспилотниками, предварительно - типа Shahed-136. Повреждены не менее пяти частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка подверглись острой реакции на стресс.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) обращение (771) ракеты (3610) россия (96157) санкции (11458) Шахед (1157)


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Топ комментарии
+12
Що там з транспортуванням кацапської нафти ?
Це вважається порушенням санкцій ,чи ні ?
Це вважається співучастю у війні ...?
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01.02.2025 21:02 Ответить
+10
цей знову за своє, дебілко ну то купи ті ж деталі та клепай свої шахеди по сотні на день, це раз.
вчора чи сьогодні була новина що якась фірма з Житомира постачала кацаповійську котли це два.
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01.02.2025 21:08 Ответить
+9
Ти б свої ракети клепав би! А не вишукував ''щось'' в ''шахедах'' щоб звинувачувати інших відвертаючи увагу від власних про**бів.
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01.02.2025 21:03 Ответить
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Що там з транспортуванням кацапської нафти ?
Це вважається порушенням санкцій ,чи ні ?
Це вважається співучастю у війні ...?
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01.02.2025 21:02 Ответить
З клавіатури зняли...
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01.02.2025 21:57 Ответить
Ета другоє...
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01.02.2025 22:39 Ответить
Ти б свої ракети клепав би! А не вишукував ''щось'' в ''шахедах'' щоб звинувачувати інших відвертаючи увагу від власних про**бів.
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01.02.2025 21:03 Ответить
А здача, Херсона, Мелітополя та всього півдня, ні не зрада, пряме відношення до цієї війни на боці раши, як тобі зеля, це 100 відсотково твоя шибениця
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01.02.2025 21:07 Ответить
Ви про 31% приблизно?
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01.02.2025 21:29 Ответить
цей знову за своє, дебілко ну то купи ті ж деталі та клепай свої шахеди по сотні на день, це раз.
вчора чи сьогодні була новина що якась фірма з Житомира постачала кацаповійську котли це два.
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01.02.2025 21:08 Ответить
А чому коментарі до відео на YouTube закриті? Зручніше в теплій ванні знаходитись? Рано чи пізно все тайне стане явним. І мильна бульбашка скінчиться.
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01.02.2025 21:09 Ответить
ПІДОР!
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01.02.2025 21:15 Ответить
Яйця,курточки,фляги,браковані міни,закупки в три дороги,контракти з неіснуючими фірмами це робота на ворога,правда ж Вовочка?
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01.02.2025 21:15 Ответить
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01.02.2025 21:17 Ответить
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01.02.2025 21:18 Ответить
Дебіла шматок. А якшо якась Тайвань продала Бразіліі, а та рашці - то хто співучасник? Бразілія? Так іх все одно, вона клала на санкціі.
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01.02.2025 21:18 Ответить
Ти з Гидросилою вже розібрався? А без їх продукції у кацапів башти не повертаються.
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01.02.2025 21:24 Ответить
у трубі на території ,України,біжить нафта московії,але..."єто ж другое"
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01.02.2025 21:28 Ответить
А фінансування серіалів Зеленського Мінкультом РФ, як розцінювати?
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01.02.2025 22:04 Ответить
А що, енергетичні інфраструктури в Миргородському районі перебувають у під'їздах?
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01.02.2025 22:14 Ответить
Навколо російських підприємств ОПК крутиться низка супутніх приватних постачальників. Їх назв ніхто не знає, тому вони поза санкціями.Керівники цих компаній-постачальників можуть створювати фірми в сусідніх країнах, наприклад у Казахстані, і на ім'я цих юросіб замовляти компоненти у китайських дистриб'юторів.Китайські у свою чергу можуть купувати у турецьких. А турецькі - у компаній з Євросоюзу. Проміжних ланок у цьому ланцюзі може бути десятки. Зрештою товар потрапляє в росію, а виробники не розуміють, як він там опинився. А Зеленський цього не знає? І якщо вже розповідає про проблеми,. тол хай і розповість ЩО ВІН CАМ ЗРОБИВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЦИХ ПРОБЛЕМ!
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01.02.2025 22:30 Ответить
Розкрадання державних коштів зеленими чиновниками має трактуватись, як співучасть у війні на боці росії. Поставка бракованих мін на фронт має трактуватись, як співучасть у війні на боці росії. Звільнення у повному складі командування Генштабу ЗСУ має трактуватись, як співучасть у війні на боці росії.
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01.02.2025 23:15 Ответить
Тут все вірно сказав Зеленський.
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02.02.2025 00:06 Ответить
 
 