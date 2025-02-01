Зеленский об ударе РФ по интернату в Судже: Так воюет Россия - государство, лишенное цивилизованности

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар российских войск по интернату в г. Суджа Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание несмотря на то, что там были десятки гражданских. Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что Россия - это государство, которое лишено цивилизованности.

"Это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, которое находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами.