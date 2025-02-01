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Новости
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Зеленский об ударе РФ по интернату в Судже: Так воюет Россия - государство, лишенное цивилизованности

росіяни вдарили по інтернату в Суджі

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар российских войск по интернату в г. Суджа Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание несмотря на то, что там были десятки гражданских. Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне целенаправленно ударили КАБом по школе-интернату в Судже, 95 человек оказались под завалами. ВИДЕО (дополнено)

Он подчеркнул, что Россия - это государство, которое лишено цивилизованности.

"Это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, которое находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами.

Автор: 

армия РФ (19665) Зеленский Владимир (20849) Курск (1145)


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Топ комментарии
+6
Чи робити більше нічого ніж новини повідомляти!
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01.02.2025 23:14 Ответить
+5
За росіян переживає. А прокоментувати загибель працівника тцк верховний не хоче?
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01.02.2025 22:50 Ответить
+4
Російська пропаганда у виконанні теперішнього, прости Господи, "президента" та "верховного головнокомандувача". ZEленський з кварталом просувають російську пропаганду, кривляючи Україну, Грузію та США на сцені. І хтось ще дивується, чому в нас такі справи на фронті та в зовнішній політиці? Все просто - при владі кремлівські скоморохи. https://www.youtube.com/watch?v=cAfXNbnXwxg
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01.02.2025 23:05 Ответить
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За росіян переживає. А прокоментувати загибель працівника тцк верховний не хоче?
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01.02.2025 22:50 Ответить
Такі дрібниці йому не повідомляють.
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01.02.2025 22:54 Ответить
Про загибелі чоловіків в ТЦК теж не коментував. С - справедливість по-слугоуродному.
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01.02.2025 23:44 Ответить
Я даже не удивлюсь, если сейчас ДСНС, медиков туда отправит... Им же в Украине больше нечем заняться.
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01.02.2025 23:03 Ответить
Російська пропаганда у виконанні теперішнього, прости Господи, "президента" та "верховного головнокомандувача". ZEленський з кварталом просувають російську пропаганду, кривляючи Україну, Грузію та США на сцені. І хтось ще дивується, чому в нас такі справи на фронті та в зовнішній політиці? Все просто - при владі кремлівські скоморохи. https://www.youtube.com/watch?v=cAfXNbnXwxg
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01.02.2025 23:05 Ответить
І знову іспанський сором..людина з КВК вийти може, а КВК з людини ніколи..подивилась наніч гидоти..а присутнім в залі було смішно..
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01.02.2025 23:15 Ответить
Чи робити більше нічого ніж новини повідомляти!
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01.02.2025 23:14 Ответить
Кацапи не мають жодних моральних обмежень, від слова ЗОВСІМ.
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01.02.2025 23:14 Ответить
Віслюче, коли говориш про цивілізованість, заховай кудись писки Арахамії, Котлети і Мар'яни, та й свої з Їрмаком теж не завадить заблюрити, щоб не знудити.
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01.02.2025 23:36 Ответить
Вовачка , а тобі какаяразница?
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01.02.2025 23:55 Ответить
Позбавлена цивілізованості… тобто, вона в рашці була, і хтось рашку її позбавив…Літератор недороблений.
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02.02.2025 00:01 Ответить
Навіть повія Путіна Москалькова зізналася, що українські військові годують і рятують росіян у Курській області.
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02.02.2025 08:52 Ответить
 
 