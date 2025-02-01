Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером, 1 февраля, российские захватчики запустили ударные БПЛА для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа вражеских БПЛА курсом на Сумы", - сообщалось в 21:27.
"Новые группы БПЛА заходят на Сумщину", - сообщалось в 21:48.
"Через Сумскую область "шахеды" в направлении Черниговщины и Полтавщины", - сообщалось в 22:35.
Обновленная информация
"Миргород оставайтесь в укрытиях! БПЛА в пригороде", - сообщалось в 23:21.
Также ВС сообщили о пусках врагом "шахедов" с южного направления.
"Новые группы ударных БПЛА заходят с юга через Херсонщину", - сообщалось в 23:48.
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Алекс Корвин
показать весь комментарий01.02.2025 22:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
User 1492
показать весь комментарий01.02.2025 23:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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