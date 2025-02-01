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Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

у повітряному просторі фіксуються шахеди

Поздно вечером, 1 февраля, российские захватчики запустили ударные БПЛА для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа вражеских БПЛА курсом на Сумы", - сообщалось в 21:27.

"Новые группы БПЛА заходят на Сумщину", - сообщалось в 21:48.

"Через Сумскую область "шахеды" в направлении Черниговщины и Полтавщины", - сообщалось в 22:35.

Обновленная информация

"Миргород оставайтесь в укрытиях! БПЛА в пригороде", - сообщалось в 23:21.

Также ВС сообщили о пусках врагом "шахедов" с южного направления.

"Новые группы ударных БПЛА заходят с юга через Херсонщину", - сообщалось в 23:48.

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Мобільні групи вже в піхоті, знову будуть одні влучання. Зелений сирьскій справжній полководець і москаль ,як і його бос зелупа.
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01.02.2025 22:46 Ответить
На Сумщині мобільним групам які не дуже ефективні , принаймні у моєму місті , запропонували 30 тис гривень за кожний збитий бпла Та здається вопж6,що Сумщина це портал для російських ударних бпда в Україну , і доречі все ,що летить по моєму місту 99 відсотків , влучання Ось така ху..ня малята
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01.02.2025 23:09 Ответить
 
 