Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Поздно вечером, 1 февраля, российские захватчики запустили ударные БПЛА для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа вражеских БПЛА курсом на Сумы", - сообщалось в 21:27.

"Новые группы БПЛА заходят на Сумщину", - сообщалось в 21:48.

"Через Сумскую область "шахеды" в направлении Черниговщины и Полтавщины", - сообщалось в 22:35.

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"Миргород оставайтесь в укрытиях! БПЛА в пригороде", - сообщалось в 23:21.

Также ВС сообщили о пусках врагом "шахедов" с южного направления.

"Новые группы ударных БПЛА заходят с юга через Херсонщину", - сообщалось в 23:48.

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