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ЕС должен быть более "креативным" в вопросе ограничения способности РФ вести войну, - Каллас

Каллас про санкції проти РФ

Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен быть "более креативным" в вопросе ограничения способности России вести войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Так, Каллас сказала, что страны-члены ЕС должны работать вместе, чтобы "давить" на Россию экономически, намекнув на новый пакет санкций.

По ее словам, ЕС должен быть "креативным" в вопросе ограничения "способности России вести эту войну", и добавила, что давление на российского диктатора Владимира Путина "является способом положить конец этой войне, потому что Путин - это тот, кто ее начал".

Также Каллас отметила, что страны-члены Европейского Союза должны увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать угрозам, с которыми сталкивается континент. Кроме того, она заметила о том, что Россия тратит 9% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, и расходы Европы "очевидно недостаточны" в свете войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа понимает, что для завершения войны нужно давить на Россию, - Каллас

На вопрос, видит ли она завершение войны в пользу Украины, Каллас ответила: "Я на самом деле не вижу другого варианта. Я имею в виду, если мы позволим процветать жестокой агрессии, то мы увидим это в других частях мира".

В то же время она подчеркнула, "все агрессоры или потенциальные агрессоры в мире четко фиксируют, как мы реагируем на агрессию России".

Читайте также: Администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на РФ, - Le Monde

Автор: 

Евросоюз (17267) Каллас Кая (230)


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Висока представниця із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила... (с) 170 см
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02.02.2025 00:00 Ответить
Кая завжди за нас. Великі державні діячі часто народжуються у маленьких (на жаль) країнах, тоді як світом керують моральні пігмеї.
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02.02.2025 00:06 Ответить
Якщо продовжувати купувати у кацапів нафту й газ, ніякий креатив не допоможе.
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02.02.2025 07:07 Ответить
Призывы, обращения, увещевания и прочие мантры уже даже не смешны, за их не креативность украинцы платят каждый день своими жизнями, очнитесь, господа!
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02.02.2025 09:04 Ответить
Поки що ЄС "креативно" обходить власні санкції...
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02.02.2025 11:08 Ответить
 
 