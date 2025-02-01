ЕС должен быть более "креативным" в вопросе ограничения способности РФ вести войну, - Каллас

Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен быть "более креативным" в вопросе ограничения способности России вести войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Так, Каллас сказала, что страны-члены ЕС должны работать вместе, чтобы "давить" на Россию экономически, намекнув на новый пакет санкций.

По ее словам, ЕС должен быть "креативным" в вопросе ограничения "способности России вести эту войну", и добавила, что давление на российского диктатора Владимира Путина "является способом положить конец этой войне, потому что Путин - это тот, кто ее начал".

Также Каллас отметила, что страны-члены Европейского Союза должны увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать угрозам, с которыми сталкивается континент. Кроме того, она заметила о том, что Россия тратит 9% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, и расходы Европы "очевидно недостаточны" в свете войны в Украине.

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На вопрос, видит ли она завершение войны в пользу Украины, Каллас ответила: "Я на самом деле не вижу другого варианта. Я имею в виду, если мы позволим процветать жестокой агрессии, то мы увидим это в других частях мира".

В то же время она подчеркнула, "все агрессоры или потенциальные агрессоры в мире четко фиксируют, как мы реагируем на агрессию России".

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