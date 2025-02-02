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Попадание вражеского БпЛА зафиксировано в одном из районов Харькова

Влучання ворожого БпЛА зафіксовано в одному з районів Харкова

Под конец суток субботы, 1 февраля, российские захватчики атаковали ударным БпЛА город Харьков. Зафиксировано попадание в Слободском районе города.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть предварительная информация об ударе вражеского БПЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место", - написал Терехов в 23:59.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что пока информация о пострадавших не поступала.

"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил он в 00:02.

Ранее сообщалось, что поздно вечером, 1 февраля, российские захватчики запустили ударные БпЛА для атаки по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

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беспилотник (3755) Харьков (7570) Харьковская область (1073) Харьковский район (337) война в Украине (4650)


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