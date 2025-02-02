Попадание вражеского БпЛА зафиксировано в одном из районов Харькова
Под конец суток субботы, 1 февраля, российские захватчики атаковали ударным БпЛА город Харьков. Зафиксировано попадание в Слободском районе города.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть предварительная информация об ударе вражеского БПЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место", - написал Терехов в 23:59.
В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что пока информация о пострадавших не поступала.
"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил он в 00:02.
Ранее сообщалось, что поздно вечером, 1 февраля, российские захватчики запустили ударные БпЛА для атаки по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль