Воздушные силы обнародовали доказательства, что именно РФ ударила авиабомбой по интернату в Судже
Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области РФ, чем подтвердили, что именно российская оккупационная армия стоит за ударом по зданию интерната в Судже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил в Telegram.
"Около 18:00 01 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа, РФ) - трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими", - говорится в сообщении.
Воздушники отмечают, что в результате нанесения россиянами удара разрушена центральная часть здания. По состоянию на 21:00 известно о 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали.
В ВС добавляют, что тяжелораненых эвакуировали в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.
"Бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, россияне", - пишут Воздушные силы.
Воздушные силы также привели доказательства виновности российской оккупационной армии в ударе по интернату в Судже.
"Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией. Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы. Наказание будет, за все", - отметили в ПС.
Дополняется...
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Чи мікроцефал зареєстрований 10 років назад.
Питання риторичне.
Дата реєстрації, ще нікому не допомогла сірою речовиною.
ти ставиш під сумнів докази від ЗСУ чи ти просто з тих, хто ляпає, щоб не мовчки?
Всього лиш пишу.
Докази? я завжди ставлю під сумнів будь які докази. Це нормально.
На першому місці, завжди повинен стояти мотив.
В данному випадку лише припущення, атже доказів у мене немає... Так от:
Якщо я допущу, що кацапи хрєначать по своїм містам ціленаправлено або ні. це означатиме, що я повинен допустити, що і ми таке робимо.
Мій пост не стосувався даної конкретної ситуації, я лише замислився. Ресурси п..іків: Укры уничтожили драм театр в Мариуполе -всі маскалі вірять... Населення вірить.
Ресурси наші: п..іки знищили будівлю в суджі під завалами 100 чоловік - і знову ж таки, всі Українці вірять, беззастережно...
Ось тому я написав цю фразу... Що населення, на жаль, це маса... І все
Українські комарі
Можливо це все не працює?
«ви всьо врьотє».
Оркостан схаває.