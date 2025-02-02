Воздушные силы обнародовали доказательства, что именно РФ ударила авиабомбой по интернату в Судже

Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области РФ, чем подтвердили, что именно российская оккупационная армия стоит за ударом по зданию интерната в Судже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил в Telegram.

"Около 18:00 01 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа, РФ) - трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими", - говорится в сообщении.

Воздушники отмечают, что в результате нанесения россиянами удара разрушена центральная часть здания. По состоянию на 21:00 известно о 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали.

В ВС добавляют, что тяжелораненых эвакуировали в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.

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"Бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, россияне", - пишут Воздушные силы.

Воздушные силы также привели доказательства виновности российской оккупационной армии в ударе по интернату в Судже.

"Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией. Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы. Наказание будет, за все", - отметили в ПС.

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