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Воздушные силы обнародовали доказательства, что именно РФ ударила авиабомбой по интернату в Судже

Удар РФ по інтернату в Суджі

Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области РФ, чем подтвердили, что именно российская оккупационная армия стоит за ударом по зданию интерната в Судже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил в Telegram.

"Около 18:00 01 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа, РФ) - трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими", - говорится в сообщении.

Воздушники отмечают, что в результате нанесения россиянами удара разрушена центральная часть здания. По состоянию на 21:00 известно о 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали.

В ВС добавляют, что тяжелораненых эвакуировали в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе РФ по интернату в Судже: Так воюет Россия - государство, лишенное цивилизованности

"Бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, россияне", - пишут Воздушные силы.

Воздушные силы также привели доказательства виновности российской оккупационной армии в ударе по интернату в Судже.

"Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией. Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы. Наказание будет, за все", - отметили в ПС.

Повітряні сили оприлюднили докази, що саме РФ вдарила авіабомбою по інтернату в Суджі

Дополняется...

Автор: 

армия РФ (19665) обстрел (27807) россия (96157) Воздушные силы (2414) Курск (1145) Суджа (46)


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Топ комментарии
+9
Чем меньше у бункерного денег на войну и чем меньше желающих быть мясом в российской армии, тем больше будет террора против своего населения. Чтобы на порыве ненависти продолжать гнать мясо на убой. Будут своих бомбить обвиняя при этом Украину и поднимая градус ненависти к украинцам. Сейчас на Рашке происходит перелом когда бункерный все больше начинает ненавидеть своих рабов которые не хотят за него подыхать в мясных штурмах поэтому действовать он будет только так
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02.02.2025 03:41 Ответить
+6
Нормальні люди і так знають,хто такі рашисти.А путіноїдам хоч і 100 щнімків покажи,відповідь одна-
«ви всьо врьотє».
Оркостан схаває.
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02.02.2025 07:09 Ответить
+5
Як не подивитися на "рівнятеля з землею та масового знищетеля всіх цивільних без розбору" - завжди реєстрація від пари днів до пари місяців. Чому так? Тому що!
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02.02.2025 06:20 Ответить
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Дайте мені засоби масової інформації і я зроблю з будь - якого народу стадо свиней.
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02.02.2025 01:01 Ответить
З себе вже вдалося?
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02.02.2025 01:04 Ответить
Не зрозумів.
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02.02.2025 01:29 Ответить
Судячи з твого ніку, з тебе вже зробили.
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02.02.2025 08:25 Ответить
Судячи з дати твоєї реєстрації - ти колега Ікер Кавіляс. Таким чином маленьке стадо вже маємо.
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02.02.2025 09:37 Ответить
Смєшной тьі. Аж плакать хочется.
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02.02.2025 10:06 Ответить
Професор зареєстрований вчора.
Чи мікроцефал зареєстрований 10 років назад.
Питання риторичне.
Дата реєстрації, ще нікому не допомогла сірою речовиною.
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02.02.2025 11:27 Ответить
а до чого ти це ляпаєш?
ти ставиш під сумнів докази від ЗСУ чи ти просто з тих, хто ляпає, щоб не мовчки?
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02.02.2025 03:25 Ответить
я не ляпаю.
Всього лиш пишу.
Докази? я завжди ставлю під сумнів будь які докази. Це нормально.
На першому місці, завжди повинен стояти мотив.
В данному випадку лише припущення, атже доказів у мене немає... Так от:
Якщо я допущу, що кацапи хрєначать по своїм містам ціленаправлено або ні. це означатиме, що я повинен допустити, що і ми таке робимо.
Мій пост не стосувався даної конкретної ситуації, я лише замислився. Ресурси п..іків: Укры уничтожили драм театр в Мариуполе -всі маскалі вірять... Населення вірить.
Ресурси наші: п..іки знищили будівлю в суджі під завалами 100 чоловік - і знову ж таки, всі Українці вірять, беззастережно...
Ось тому я написав цю фразу... Що населення, на жаль, це маса... І все
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02.02.2025 11:34 Ответить
Краще Суджу ніж Куп'янськ.
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02.02.2025 01:15 Ответить
Кацапи вже брешуть скрізь про Хаймарс з Сумської області.
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02.02.2025 02:36 Ответить


Українські комарі
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02.02.2025 03:03 Ответить
Чем меньше у бункерного денег на войну и чем меньше желающих быть мясом в российской армии, тем больше будет террора против своего населения. Чтобы на порыве ненависти продолжать гнать мясо на убой. Будут своих бомбить обвиняя при этом Украину и поднимая градус ненависти к украинцам. Сейчас на Рашке происходит перелом когда бункерный все больше начинает ненавидеть своих рабов которые не хотят за него подыхать в мясных штурмах поэтому действовать он будет только так
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02.02.2025 03:41 Ответить
якби кацапи в пориві ненависті знищили самі себе, було би ідеально.
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02.02.2025 05:21 Ответить
Скажіть будь ласка, чому після знищених будинків, міст, сотень тисяч закатованих і убитих українців градус ненависті не дозволяє всім вам йти на службу в ЗСУ?
Можливо це все не працює?
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02.02.2025 11:39 Ответить
Сенсу виправдовуватися немає. Кацапи слухати те не будуть. Треба робити те, в чому нас звинувачують, так би мовити для паритету. Рівняти всі місця скупчення кацапів, не важливо, лікарня то чи школа, то все потенційні військові бази.
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02.02.2025 05:41 Ответить
Як не подивитися на "рівнятеля з землею та масового знищетеля всіх цивільних без розбору" - завжди реєстрація від пари днів до пари місяців. Чому так? Тому що!
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02.02.2025 06:20 Ответить
Тому що я регулярно змінюю акаунт . Зверни увагу також на кацапів, які тут періодично вилазять з датами реєстрації від 2014 року. Це не показник.
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02.02.2025 06:37 Ответить
Может быть кому то нужны скриншоты с украинских сайтов с призывами рівняти лікарні та школи?
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02.02.2025 08:18 Ответить
Ваня, у тєбя ус атклєілса. Пашьо вон - здєсь воткі нєту.
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02.02.2025 06:52 Ответить
Нормальні люди і так знають,хто такі рашисти.А путіноїдам хоч і 100 щнімків покажи,відповідь одна-
«ви всьо врьотє».
Оркостан схаває.
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02.02.2025 07:09 Ответить
Я Бутусову раджу перечитати ЗВДТ п.1.9.8, п1.9.9 і інші, подумати яку шкоду він робить оприлюднив можливості ВІРАЖУ . Навіть якщо якийсь йолуп з ПС надав скриншот ВІРАЖУ без тактичної обстановки. Те саме стосується і багатьох відосиків, які він оприлюднює на своєму ТГ.
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02.02.2025 08:22 Ответить
Скріни надало командування Повітряних Сил, не Бутусов.
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02.02.2025 08:51 Ответить
Додайте відслідковування траєкторії бомб/ракет в Дію або Тривоги. Я теж хочу знати в реальному часі, коли на мене щось летить. І щоб можна було встановити додаткове оповіщення, коли щось за пару хвилин льоту до мене.
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02.02.2025 08:41 Ответить
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02.02.2025 10:11 Ответить
весь світ знає хто вдарив по будівлі інтернату. Весь світ, окрім солов'їної какашки та **********. Хоча, вони також знають, 100 %. Просто гроші ж не пахнуть, а ні гівном, а ні кров'ю.
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12.02.2025 13:37 Ответить
 
 