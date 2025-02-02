Общие боевые потери РФ с начала войны – около 840 360 человек (+1320 за сутки), 9908 танки, 22 538 артсистемы, 20 667 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 840 360 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 840360 (+1320) человек,
танков - 9908 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 20667 (+14) ед,
артиллерийских систем - 22538 (+45) ед,
РСЗО / MLRS - 1267 (+1) ед,
средства ППО - 1050 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23793 (+99),
крылатые ракеты - 3054 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 35709 (+80) ед,
специальная техника - 3729 (+2)
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148! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
Арта та логістика фйно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 840 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Д-47 покращують статистику арті.