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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 840 360 человек (+1320 за сутки), 9908 танки, 22 538 артсистемы, 20 667 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 840 360 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 840360 (+1320) человек,

танков - 9908 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 20667 (+14) ед,

артиллерийских систем - 22538 (+45) ед,

РСЗО / MLRS - 1267 (+1) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23793 (+99),

крылатые ракеты - 3054 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35709 (+80) ед,

специальная техника - 3729 (+2)

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло 104 боестолкновения, 39 из них - на Покровском направлении, где враг понес значительные потери, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19665) Генштаб ВС (6465) ликвидация (3692) уничтожение (7238)


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Топ комментарии
+19
Минув 4001 день москальсько-української війни.
148! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
Арта та логістика фйно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 840 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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02.02.2025 09:13 Ответить
+14
звісно залізницею. Не знаю які зараз, а весною рф імпортувала бенз з бєларусії десь до 5 тисяч тон на місяь, не більше. Просто треба поступово перекрити постачання нафти на "НАФТАН" і на Мозир. На Мозир по МНП "Дружба" вже є проблеми, бо нещодавно була уражена НПС "Унеча", а до того НПС "Десна". НА "Унєчу" була ще один МНП з з "Кірішів" через НПС "Андреаполь" на "Унєчу". Але декілька днів тому на "Андреаполь" добре прилетіло, так що "Анлреаполь" не тільки на північ на Усть-Лугу не качає, але і на південь на "Унєчу". Так що скоріше всього Мозир зараз на запасах їде. На "НАФТАН" залишилась ні разу не тронута нитка з Ярославля : НПС Ярославль-3 - НПС Коромислово - НПС Палкіне - НПС Інякіне - НПС Тучево - НПС Торжок - НПС Борисове - НПС Великі Лукина - НПС Невель і заходить на теоріторію бєлорусії на Полоцк. На ій нитці краще всього наїбнути НПС Борисове (з огляду на деякі технічни причини). І тоді через декілька місяців прийдеться потроху "тушити" процеси на обидвох НПЗ. Якось так.
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02.02.2025 08:44 Ответить
+11
Цікаво - а яким транспортом з БРСР у Росію подаються готові нафтопродукти? Трубопровідним чи залізничним? Може, пора і цим питанням зацікавиться?... Щоб було "Два в одному...".
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02.02.2025 07:43 Ответить
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Цікаво - а яким транспортом з БРСР у Росію подаються готові нафтопродукти? Трубопровідним чи залізничним? Може, пора і цим питанням зацікавиться?... Щоб було "Два в одному...".
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02.02.2025 07:43 Ответить
звісно залізницею. Не знаю які зараз, а весною рф імпортувала бенз з бєларусії десь до 5 тисяч тон на місяь, не більше. Просто треба поступово перекрити постачання нафти на "НАФТАН" і на Мозир. На Мозир по МНП "Дружба" вже є проблеми, бо нещодавно була уражена НПС "Унеча", а до того НПС "Десна". НА "Унєчу" була ще один МНП з з "Кірішів" через НПС "Андреаполь" на "Унєчу". Але декілька днів тому на "Андреаполь" добре прилетіло, так що "Анлреаполь" не тільки на північ на Усть-Лугу не качає, але і на південь на "Унєчу". Так що скоріше всього Мозир зараз на запасах їде. На "НАФТАН" залишилась ні разу не тронута нитка з Ярославля : НПС Ярославль-3 - НПС Коромислово - НПС Палкіне - НПС Інякіне - НПС Тучево - НПС Торжок - НПС Борисове - НПС Великі Лукина - НПС Невель і заходить на теоріторію бєлорусії на Полоцк. На ій нитці краще всього наїбнути НПС Борисове (з огляду на деякі технічни причини). І тоді через декілька місяців прийдеться потроху "тушити" процеси на обидвох НПЗ. Якось так.
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02.02.2025 08:44 Ответить
Лука багатозначно МОВЧИТЬ! Сумніваюся, що він вирішить "побикувать" і поперти на Україну війною - "не той розклад"... Якщо він не зміг змусить свої війська воювать у березні 2022-го, то зараз - тим більше... Скоріш всього, дав команду призупинить поставки пального в Росію та накопичувать резерви, з того, що є... На горизонті - посівна кампанія.
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02.02.2025 08:52 Ответить
та хєрйогознає які пюрерські плани. Але пару НПС на МНП на Полоцк було би добре наїбнуть з виходом з ладу хоча.б на місяць. Там тільки проблема долетіти, і ще більша прблема - точно попасти куди треба, бо таке швижко не відновиш:
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02.02.2025 09:12 Ответить
фото з рос.ресурсів сюди не грузиться, тому показати не можу, але запевняю, що таке швидко не заміниш.
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02.02.2025 09:15 Ответить
Перезалий фото я інший хостінг, наприклад https://i.ibb.co/
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02.02.2025 09:19 Ответить
все одно зображення не вставляється.
https://ibb.co/5g5Q4vdm
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02.02.2025 09:32 Ответить
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02.02.2025 09:44 Ответить
Дякую. Трохи дрімучій))
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02.02.2025 09:51 Ответить
https://postimages.org/
Ще один ресурс під фото дуже простенький.
Для вставки на форум вибираєш пряму ссилку

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02.02.2025 10:01 Ответить
дякую. Посилання зберіг.
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02.02.2025 10:10 Ответить
Там просто треба натиснути праву кнопку миші на зображенні, і вибрати опцію "Відкрити зображення новій сторінці", і вже адресу цієї нової сторінки (ця адреса закінчується як ".jpg" або ".png") треба вставляти в коментар на Цензорі як посилання на картинку.
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02.02.2025 10:57 Ответить
Дякую. Так теж можно подивиться.
https://ibb.co/wNkd5Y2h
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02.02.2025 09:36 Ответить
Заливаєш на сайт, там відкриваєш його для перегляду, потім копіюєш посилання в вставляєш його тут через кнопку
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02.02.2025 10:19 Ответить
тут можно фото подивитись, як це виглядає:
https://armtorg.ru/news/49386/
https://armtorg.ru/news/48846/?hl=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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02.02.2025 09:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.02.2025 08:45 Ответить
Минув 4001 день москальсько-української війни.
148! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
Арта та логістика фйно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 840 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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02.02.2025 09:13 Ответить
Щось в тебе знову незаладилось, з початку лютого інфографіка заливається від 26-го січня.
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02.02.2025 09:52 Ответить
Дякую )) Перезалив.
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02.02.2025 10:15 Ответить
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02.02.2025 10:13 Ответить
Ще на десять тисяч ближче до мільйона.
Д-47 покращують статистику арті.
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02.02.2025 09:25 Ответить
цікава діаграма є:
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02.02.2025 09:53 Ответить
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02.02.2025 10:45 Ответить
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02.02.2025 13:52 Ответить
 
 