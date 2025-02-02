Общие боевые потери РФ с начала войны – около 840 360 человек (+1320 за сутки), 9908 танки, 22 538 артсистемы, 20 667 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 840 360 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 840360 (+1320) человек,

танков - 9908 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 20667 (+14) ед,

артиллерийских систем - 22538 (+45) ед,

РСЗО / MLRS - 1267 (+1) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23793 (+99),

крылатые ракеты - 3054 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35709 (+80) ед,

специальная техника - 3729 (+2)

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло 104 боестолкновения, 39 из них - на Покровском направлении, где враг понес значительные потери, - Генштаб