С начала суток произошло 104 боестолкновения, 39 из них - на Покровском направлении, где враг понес значительные потери, - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 104 боевых столкновения. На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий, но понес значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес два ракетных и 34 авиационных ударов, использовав 40 ракет и 39 управляемых бомб, 739 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

Враг 17 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодязев, Торского и в направлении Новомихайловки.

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На Сиверском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Проминя, Зоряного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 151 и ранили 126 оккупантов на указанном направлении; уничтожили гаубицу "Мста-Б", РСЗО БМ-21 "Град", миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два БпЛА оперативно-тактического уровня, также нанесли повреждения двум единицам автомобильной техники, двум самоходным гаубицам 2С19 "Мста-С" и вражескому танку.

Ситуация на Юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Временки.

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На Гуляйпольском направлении агрессор предпринял две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополь.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Обстановка на Севере

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили шесть атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 18 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении с начала суток противник штурмовых действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.