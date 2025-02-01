Войска РФ сосредотачивают усилия на четырех направлениях, всего с начала суток произошло 71 боестолкновение, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и на Курщине.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты Зализный Мост и Николаевка Черниговской области; Хлибороб Сумской области.
Ситуация на Харьковщине
На Купянском направлении враг с начала суток совершил 15 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.
Бои на Востоке
Агрессор 12 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами по Зеленому Гаю.
На Сиверском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки оккупантов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Захватнические подразделения проводят активные действия в районе Часова Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать два раза за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Проминя, Звирового, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Сейчас продолжаются еще восемь боестолкновений.
Ситуация на Юге
Оккупанты один раз пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.
На Гуляйпольском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки, получил отпор.
На Ореховском направлении идут два боя в районе Щербаков и Нестерянки.
Обстановка на Севере
На Курщине украинские защитники отбили три атаки захватчиков, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб.
Как добавили в Генштабе, на Харьковском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.
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