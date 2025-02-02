Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Германии следует больше выделять на оборону и увеличить выпуск вооружений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. Говорю вам четко: мы должны готовиться к войне. Наращивание расходов на оборону - лучший способ избежать войны", - пояснил Рютте.
Он отметил, что существует угроза не только со стороны России, Китай тоже наращивает свои военные возможности.
Генсек альянса особо выделил усилия Германии по оказанию военной помощи Украине, которая почти три года отражает вторжение российской армии. Ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не поддерживает Киев в той мере, в какой это делает Берлин, отметил Рютте.
"Учитывая масштабы экономики Германии, мы, разумеется, хотим, чтобы она делала гораздо больше", - добавил Рютте, упомянув "фантастические оборонные предприятия" и инновационный потенциал ФРГ.
Генсек НАТО добавил, что в ближайшие месяцы союзники по Альянсу решат, сколько именно следует вкладывать в оборону
"Могу заверить вас в одном: это будет гораздо, гораздо, гораздо больше, чем два процента", - пояснил он.
Напомним, Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Германией в сфере ОПК. Перспективными могут стать совместные проекты в таких направлениях, как производство боеприпасов, ПВО и ПРО, ремонт бронированной техники и тому подобное.
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У чому різниця?
А те, що нароблять нових ***********, а Росія розвалиться, так і не наважившись розпочать повномасштабну війну в Європі, так не проблема. Снаряди і зброя не пропадуть - на горизонті назріває конфлікт з Китаєм...Чехов сказав колись "Если на сцене висит ружьё - в третьем акте оно должно выстрелить..."Китай "повним ходом" веде переозброєння та модернізацію своєї армії. Мережа рокадних доріг вздовж кордону з РФ і зимовий камуфляж техніки під назвою "Сибір"(а також перейменування територій, топонімів, гідронімів, а також міст Росії на китайський манер) - підготовка до анексії. Прийде час - і на Уральському хребті замайорить "червонозіркове" знамено. Це вже НЕЗВОРОТНЄ...
Из всех стран которые в теории могут вести глобальную войну, это США. Но ей это не надо.
Про "території" - розкажи Путіну, Сі Дзіньпіну... Один претендує на "відновлення "Вяликай Рассии", а другий - про "Один Китай". Навіть сраний Орбан - і той "носиться, як дурень зі ступою", з ідеєю "Великої Угорщини". А це - українське Закарпаття, південь Словаччини, румунська Секейщина, північ Хорватії...
"Про "території" - розкажи Путіну, Сі Дзіньпіну... Один претендує на "відновлення "Вяликай Рассии", а другий - про "Один Китай". Навіть сраний Орбан - і той "носиться, як дурень зі ступою", з ідеєю "Великої Угорщини". А це - українське Закарпаття, південь Словаччини, румунська Секейщина, північ Хорватії..."
Що бидлу подобається, те вони і кажуть. Правда лише у ***** вистачило дурості почати війну за території. У 21 ст. війни за території і землі безперспективні, навіть у випадку умовної перемоги, це буде Піррова перемога.
Вялічіе це добре для пропаганди, але в реальності користі мало.
Йому може і плювати на економіку, от тільки без економіки війну вести неможливо. Взагалі. Це по перше, по друге коли економіка остаточно ляже буде той самий "русской бунт, безсмысленный и беспощадный"
Бо величіем дітей не нагодуешь.
"тому що мобілізовані примусово менше надійні за контрактників, які взявши в руки гроші зобов'язані виконати роботу на яку підписались. "
Це діе лише у короткій перспективі. Вічно так не буде.
"не потрібно бути тут гордоном і вірити в те, що економіка там у них загнеться. тільки "
А вона саме загнеться і ніяка нафта і газ не врятують. ***** сам своїми діями підігнав економіку до стагфляції. Далі буде лише гірше, Індія і Китай вже відмовилися від нафти. На тіньовий флот накладають санкції. Трамп зробить все щоб опустити ціну на нафту.
Коли гряне дефолт, ті мільйони за які він контрактників купуе стануть бумажками. А, не забувати про можливу заморозку вкладів... Не все там так добре як здається.
Офіційна заява. Свої марення залиште собі.
"дефолт. ну так у них був дефолт у 98-му здається.. і що, були там голодні бунти?"
В 98 їм йшла допомога заходу і тих самих США.
"то тільки для економістів поп издіти."
Ага, звісно економісти нічого не знають. А уася зараз всю правду розповість.
"це вже не Крим і навіть не Україна. для ху йла зараз вялічіє - це новий світовий порядок, де він хазяїн Європи. "
Хуічіе. Його марення нікого не цікавлять і вилити він їх не здатний.
"більше того, там у тих танкерах може навіть бути інша нафта, наприклад, казахська чи лівійська або ще якась, яка не під санкціями і яку просто змішують в морі з цапською нафтою і продають її індусам під видом лівійської, наприклад. "
Мороки багато, корисної віддачі мало.
"то з часом кацапи їх перереєструють і знову будуть ними возити свою нафту"
Якщо санкція є персональними, то ***** не перееструють.
https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-oil-trade-china-india-stalls-sanctions-drive-up-shipping-costs-2025-01-28/
"а танкери свої тіньові цапи перереєстровують - змінюють власника, прапор, під яким той танкер ходив раніше, змінюють і назву танкера. тут вихід тільки один. вводити подібні санкції проти того тіньового флоту потрібно кожного місяця і проти всього тіньового флоту. "
Вже ні.
"типу санкції працюють. тільки наївні дурники можуть сліпо вірити у те, що завтра рашка розвалиться.. "
Про розвал рашки ніхто не казав. Казали про повільний економічний тиск.
"урусам скоро нужен будет сувалкинский коридор"
Урусам скоро будет не до чего вообще, как только экономика схлопнеться и грянет дефолт.
"примкнут к мощной китайской армии"
Мощи армии которая не выиграла ни одной войны в истории Китая.