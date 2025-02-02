РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости
1 389 35

Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону

Марк Рютте: ФРН повинна

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Германии следует больше выделять на оборону и увеличить выпуск вооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. Говорю вам четко: мы должны готовиться к войне. Наращивание расходов на оборону - лучший способ избежать войны", - пояснил Рютте.

Он отметил, что существует угроза не только со стороны России, Китай тоже наращивает свои военные возможности.

Генсек альянса особо выделил усилия Германии по оказанию военной помощи Украине, которая почти три года отражает вторжение российской армии. Ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не поддерживает Киев в той мере, в какой это делает Берлин, отметил Рютте.

"Учитывая масштабы экономики Германии, мы, разумеется, хотим, чтобы она делала гораздо больше", - добавил Рютте, упомянув "фантастические оборонные предприятия" и инновационный потенциал ФРГ.

Генсек НАТО добавил, что в ближайшие месяцы союзники по Альянсу решат, сколько именно следует вкладывать в оборону

"Могу заверить вас в одном: это будет гораздо, гораздо, гораздо больше, чем два процента", - пояснил он.

Напомним, Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Германией в сфере ОПК. Перспективными могут стать совместные проекты в таких направлениях, как производство боеприпасов, ПВО и ПРО, ремонт бронированной техники и тому подобное.

Также читайте: Администрация Трампа будет давить на страны Европы, не увеличивающие расходы на оборону, - Уолтц

Автор: 

Германия (7070) НАТО (10076) расходы (142) Рютте Марк (386)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Нарешті політики в ЄС відкрито заговорили про наближення глобальної війни... Слава богу - до Європи "дійшло" те, про що українці говорять уже багато років... ІІ Світова теж "починалася" не 1 вересня 1939 року. "Предтечами" її були і громадянська війна в Іспанії, і війна в Ефіопії, і в Китаї, і анексія Судет і аншлюс Австрії... А зараз просто заміняються назви центрів конфліктів. А причини - ті самі... І "відмазочні приводи" - ті самі!. Гітлер "талдичив" про "німецькомовні" Мемель (Клайпеду), та про "Данцігський коридор", а Муссоліні - про "Наше море (Середземне) та про "історичні" землі Римської імперії - а Путін - про "русский мир" та про "русскаязичні" Крим та Одесу. В КНР - про "один Китай" (з Тайванем). І "другорядні" країни ведуть себе так само... Поляки претендували на чехословацький Тешин, мадяри - на південні словацькі землі. Зараз мадяри знову "співають пісні" про "історичні землі "Мадярорсаг" (шматки України, Румунії, Хорватії, Словаччини).
У чому різниця?
А те, що нароблять нових ***********, а Росія розвалиться, так і не наважившись розпочать повномасштабну війну в Європі, так не проблема. Снаряди і зброя не пропадуть - на горизонті назріває конфлікт з Китаєм...Чехов сказав колись "Если на сцене висит ружьё - в третьем акте оно должно выстрелить..."Китай "повним ходом" веде переозброєння та модернізацію своєї армії. Мережа рокадних доріг вздовж кордону з РФ і зимовий камуфляж техніки під назвою "Сибір"(а також перейменування територій, топонімів, гідронімів, а також міст Росії на китайський манер) - підготовка до анексії. Прийде час - і на Уральському хребті замайорить "червонозіркове" знамено. Це вже НЕЗВОРОТНЄ...
показать весь комментарий
02.02.2025 08:14 Ответить
+2
Краще скажіть Шольцу і німцям велике дякую за їх допомогу, про ескалацію скажіть Боневтіку, який зробив менеше для оборони України, чим навіть Шольц. Для своєї шобли він накрав найбільше.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:09 Ответить
+2
"Татишо?!!!" ... Знаєш - Чемберлен з Даладьє, у Мюнхені, в 1938-му, те саме говорили...
показать весь комментарий
02.02.2025 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже "ескалація", не лякайте Шольца.
показать весь комментарий
02.02.2025 07:48 Ответить
Краще скажіть Шольцу і німцям велике дякую за їх допомогу, про ескалацію скажіть Боневтіку, який зробив менеше для оборони України, чим навіть Шольц. Для своєї шобли він накрав найбільше.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:09 Ответить
Нарешті політики в ЄС відкрито заговорили про наближення глобальної війни... Слава богу - до Європи "дійшло" те, про що українці говорять уже багато років... ІІ Світова теж "починалася" не 1 вересня 1939 року. "Предтечами" її були і громадянська війна в Іспанії, і війна в Ефіопії, і в Китаї, і анексія Судет і аншлюс Австрії... А зараз просто заміняються назви центрів конфліктів. А причини - ті самі... І "відмазочні приводи" - ті самі!. Гітлер "талдичив" про "німецькомовні" Мемель (Клайпеду), та про "Данцігський коридор", а Муссоліні - про "Наше море (Середземне) та про "історичні" землі Римської імперії - а Путін - про "русский мир" та про "русскаязичні" Крим та Одесу. В КНР - про "один Китай" (з Тайванем). І "другорядні" країни ведуть себе так само... Поляки претендували на чехословацький Тешин, мадяри - на південні словацькі землі. Зараз мадяри знову "співають пісні" про "історичні землі "Мадярорсаг" (шматки України, Румунії, Хорватії, Словаччини).
У чому різниця?
А те, що нароблять нових ***********, а Росія розвалиться, так і не наважившись розпочать повномасштабну війну в Європі, так не проблема. Снаряди і зброя не пропадуть - на горизонті назріває конфлікт з Китаєм...Чехов сказав колись "Если на сцене висит ружьё - в третьем акте оно должно выстрелить..."Китай "повним ходом" веде переозброєння та модернізацію своєї армії. Мережа рокадних доріг вздовж кордону з РФ і зимовий камуфляж техніки під назвою "Сибір"(а також перейменування територій, топонімів, гідронімів, а також міст Росії на китайський манер) - підготовка до анексії. Прийде час - і на Уральському хребті замайорить "червонозіркове" знамено. Це вже НЕЗВОРОТНЄ...
показать весь комментарий
02.02.2025 08:14 Ответить
Ніякого глобального конфлікту не буде. Він просто нікому не вигідний.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:50 Ответить
"Татишо?!!!" ... Знаєш - Чемберлен з Даладьє, у Мюнхені, в 1938-му, те саме говорили...
показать весь комментарий
02.02.2025 08:54 Ответить
***********. Сейчас не 38 год. Сейчас все немного иначе. Тогда мир не был так глобализирован, сейчас сих на одном конце планеты может создать дефолт на другом. Про наличие ядерного оружия я вообще молчу. А самое главное, сейчас воевать за територии просто нет смысла. Это раз
Из всех стран которые в теории могут вести глобальную войну, это США. Но ей это не надо.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:16 Ответить
Даладьє з Чемберленом, у 1938 році теж говорили, що "зараз не 1914 рік!"
Про "території" - розкажи Путіну, Сі Дзіньпіну... Один претендує на "відновлення "Вяликай Рассии", а другий - про "Один Китай". Навіть сраний Орбан - і той "носиться, як дурень зі ступою", з ідеєю "Великої Угорщини". А це - українське Закарпаття, південь Словаччини, румунська Секейщина, північ Хорватії...
показать весь комментарий
02.02.2025 09:24 Ответить
*****, як ви вже заїбали. 14 рів від 38 нічим не відрізняється. А 38 від 2025 відрізняється всім.

"Про "території" - розкажи Путіну, Сі Дзіньпіну... Один претендує на "відновлення "Вяликай Рассии", а другий - про "Один Китай". Навіть сраний Орбан - і той "носиться, як дурень зі ступою", з ідеєю "Великої Угорщини". А це - українське Закарпаття, південь Словаччини, румунська Секейщина, північ Хорватії..."

Що бидлу подобається, те вони і кажуть. Правда лише у ***** вистачило дурості почати війну за території. У 21 ст. війни за території і землі безперспективні, навіть у випадку умовної перемоги, це буде Піррова перемога.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:44 Ответить
Я можу тобі відповісти твоїми ж словами: "*****, як ви вже заїбали. "... "Що бидлу подобається, те вони і кажуть.". У Великобританії є прислів"я: "Якщо істота літає, як качка, плаває, як качка, і крякає, як качка - то це, скоріш всього - КАЧКА...". Якщо слова та дії "суб"єктів міжнародного права" - ті самі, що й в 1914 та 1939-му - то й цілі у них - ТІ САМІ... А щодо "*****" - так і Трамп заговорив про "територіальні надбання". Він (поки що), лише "чеше язиком". А от Китай розвернув масово будівництво "штурмових десантних самохідних барж" Питання: "Для чого?". Нагадать про знамениті десантні самохідні баржі нацистів?
показать весь комментарий
02.02.2025 10:39 Ответить
Це і є та сама "survivor's mistake".
показать весь комментарий
02.02.2025 16:52 Ответить
І до чого тут "помилка того, хто вижив"? Хто саме "вижив"? У чому він "помиляється"?
показать весь комментарий
02.02.2025 17:03 Ответить
ху йлу не території потрібні, а новий світовий порядок. його мета розвалити НАТО і взяти під контроль усю безхребетну і ситу Європу.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:58 Ответить
Поки в нього вдається розвалювати власну економіку.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:06 Ответить
та плювати йому на економіку. для нього головне вялічіє і "наказать хахлов за нєпослушаніє" .. економіка.. він втратив уже мільйон своїх солдатів і йому на це пох. потрібно буде, ще кілька мільйонів покладе. в нас тут радіють, що мобілізації він не проводить. не проводить. тому що мобілізовані примусово менше надійні за контрактників, які взявши в руки гроші зобов'язані виконати роботу на яку підписались. проте. як тільки його припече, то він знову до примусової мобілізації повернеться. не потрібно бути тут гордоном і вірити в те, що економіка там у них загнеться. тільки такі самі телепні як той гордон вірять в таку дичину... коли в тебе кожного дня капає майже 1 мільярд доларів від продажу нафти і газу, то в тебе може не бути взагалі ніякої іншої економіки, бабло все одно буде тобі капати. і як би там тими санкціями не перекривали ті потоки, цапи все одно намагаються ті санкції обходити і обходять їх. так, звісно, вони витрачають на обхід санкцій додаткові гроші, та все одно нафти своєї вони продавати менше не стали за ці роки. із падінням цін на нафту стали трохи менше заробляти - це факт. однак торгують нафтою вони і далі.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:22 Ответить
Є декілька факторів. По перше, вялічие, це коли було би як з Кримом, пригода на 10 хвилин.

Вялічіе це добре для пропаганди, але в реальності користі мало.

Йому може і плювати на економіку, от тільки без економіки війну вести неможливо. Взагалі. Це по перше, по друге коли економіка остаточно ляже буде той самий "русской бунт, безсмысленный и беспощадный"
Бо величіем дітей не нагодуешь.

"тому що мобілізовані примусово менше надійні за контрактників, які взявши в руки гроші зобов'язані виконати роботу на яку підписались. "
Це діе лише у короткій перспективі. Вічно так не буде.

"не потрібно бути тут гордоном і вірити в те, що економіка там у них загнеться. тільки "

А вона саме загнеться і ніяка нафта і газ не врятують. ***** сам своїми діями підігнав економіку до стагфляції. Далі буде лише гірше, Індія і Китай вже відмовилися від нафти. На тіньовий флот накладають санкції. Трамп зробить все щоб опустити ціну на нафту.

Коли гряне дефолт, ті мільйони за які він контрактників купуе стануть бумажками. А, не забувати про можливу заморозку вкладів... Не все там так добре як здається.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:45 Ответить
та ніхто не каже, що там усе добре. проте і фантазувати, що все там рухне теж не варто, щоб потім не розчаровуватись від того, шо не рухнуло... дефолт. ну так у них був дефолт у 98-му здається.. і що, були там голодні бунти? ні. не буде там ніяких голодних бунтів. і економіка там не зникне. інфляція, стагфляція, дефляція. то тільки для економістів поп издіти. в Туреччині інфляція зараз вище 50% і що, є там голодні бунти? ні. і Туреччина не продає нафти на 1 лярд доларів щоденно... Індія, Китай не купують цапську нафту. )))) тільки недалекий може про таке говорити. Індія, Китай не запускають у свої порти підсанкційні цапські танкери із тіньового флоту. проте це не означає, що в ці порти не буде заходити цапська нафта. вона буде заходити. під видом іншої нафти. ці всі танкери підсанкційні вже повним ходом розвантажуються в морях, затоках, переливаючи нафту на інші танкери, які не під санкціями і заходять в індійські та китайські порти на вигрузку. більше того, там у тих танкерах може навіть бути інша нафта, наприклад, казахська чи лівійська або ще якась, яка не під санкціями і яку просто змішують в морі з цапською нафтою і продають її індусам під видом лівійської, наприклад. а ті всі танкери, на які наклали санкції, то з часом кацапи їх перереєструють і знову будуть ними возити свою нафту, як роблять це і зараз тими танкерами, на які були накладені санкції ще у 23-му році. а ти тут і далі бігай з тими гаслами від зеленого марафону. реальність інша. вялічіє.. зараз для ху йла вялічіє - це вже не Крим і навіть не Україна. для ху йла зараз вялічіє - це новий світовий порядок, де він хазяїн Європи. і про це він вже відкрито говорить. інша справа, що у нього навряд чи це вийде. проте упоротість там зараз ще більша, ніж була весною 22-го року, коли не вдалося Київ за 3 дні, а всю Україну за кілька тижнів...
показать весь комментарий
02.02.2025 18:06 Ответить
"Індія, Китай не купують цапську нафту"
Офіційна заява. Свої марення залиште собі.

"дефолт. ну так у них був дефолт у 98-му здається.. і що, були там голодні бунти?"
В 98 їм йшла допомога заходу і тих самих США.

"то тільки для економістів поп издіти."

Ага, звісно економісти нічого не знають. А уася зараз всю правду розповість.

"це вже не Крим і навіть не Україна. для ху йла зараз вялічіє - це новий світовий порядок, де він хазяїн Європи. "

Хуічіе. Його марення нікого не цікавлять і вилити він їх не здатний.

"більше того, там у тих танкерах може навіть бути інша нафта, наприклад, казахська чи лівійська або ще якась, яка не під санкціями і яку просто змішують в морі з цапською нафтою і продають її індусам під видом лівійської, наприклад. "

Мороки багато, корисної віддачі мало.

"то з часом кацапи їх перереєструють і знову будуть ними возити свою нафту"

Якщо санкція є персональними, то ***** не перееструють.
показать весь комментарий
02.02.2025 18:58 Ответить
тільки одна Індія і Китай купують цапську нафту. всі інші покупці - це мізер, в т.ч. Туреччина. офіційна заява. хм. ) офіційно - цапська нафта не під санкціями. це теж офіційно. на цапську нафту покладені цінові обмеження - продавати її не вище 60 доларів за барель. це теж офіційно. ніхто не забороняє цапам продавати вільно свою нафту по 60 доларів і нижче. ніхто. тож навіть якщо весь тіньовий флот припнуть, цапи будуть і далі спродавати свою нафту вільно от тільки вже в межах встановленого цінового ліміту в 60 доларів. а танкери свої тіньові цапи перереєстровують - змінюють власника, прапор, під яким той танкер ходив раніше, змінюють і назву танкера. тут вихід тільки один. вводити подібні санкції проти того тіньового флоту потрібно кожного місяця і проти всього тіньового флоту. от тоді буде ефект. а так, то тільки для виду, для гучних заяв і заголовків, типу санкції працюють. тільки наївні дурники можуть сліпо вірити у те, що завтра рашка розвалиться.. вже багато хто повірив у каву в Ялті у 23-му. а по факту потім повне розчарування, а зараз масова втрата територій. реалістами потрібно бути, злізти вже накінець із тих рожевих поні, зняти ці рожеві окуляри і дивитися тверезо на реальність. і ще менше дивитися того ********* гордона, який уже закінчив війну 30-го грудня 24-го року. сподіваюсь, ти не фанат того пірамідника?
показать весь комментарий
02.02.2025 19:59 Ответить
"тільки одна Індія і Китай купують цапську нафту. всі інші покупці - це мізер"

https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-oil-trade-china-india-stalls-sanctions-drive-up-shipping-costs-2025-01-28/

"а танкери свої тіньові цапи перереєстровують - змінюють власника, прапор, під яким той танкер ходив раніше, змінюють і назву танкера. тут вихід тільки один. вводити подібні санкції проти того тіньового флоту потрібно кожного місяця і проти всього тіньового флоту. "

Вже ні.

"типу санкції працюють. тільки наївні дурники можуть сліпо вірити у те, що завтра рашка розвалиться.. "

Про розвал рашки ніхто не казав. Казали про повільний економічний тиск.
показать весь комментарий
02.02.2025 20:46 Ответить
що вже ні? бл.. яке ж ти туге... а ти новину потім читав, що після санкцій проти тих тіньових корит у світі миттєво виріс фрахт на танкери на 20-30%. це що значить? це значить то, шо кацапи кинулись фрахтувати танкери, які не під санкціями, що спричинило на ринку ажіотажний попит і відповідно ріст ставок фрахту. тобто кацапи фрахтують ці танкери не гарбузи возити, а возити і далі свою нафту. а ти мені тут ліпиш, що Індія і Китай припинили купівлю цапської нафти. ні, не припинили і не припинять. вони тільки заборонили заходити у свої порти тим танкерам, які потрапили під санкції. а тих танкерів зараз у цапів є вже близько 800 і тільки на 200 з них наклали санкції. та й то не на вічно, а на певний час, протягом якого цапи перепишуть ці танкери і виведуть їх з-під санкцій. повторю. для того, щоб ті санкції дійсно ефективно працювали, потрібно ввести їх відразу на весь тіньовий флот відразу на всі 800 танкерів, а не тільки на 200. і постійно моніторити за тими танкерами і як тільки їх цапи виведуть з-під санкцій, відразу вводити нові санкції проти них. тільки таким чином можна вивести той тіньовий флот із гри. а не вводити ці санкції раз на рік для галочки... більше того, трампісти зараз хочуть скоротити дуже багато урядовців у себе типу через великі витрати і бюрократію. і під ніж має піти увесь департамент, який і слідкує за дотриманням санкцій проти русні. тобто зараз якщо той департамент закриють, то санкції проти русні відразу стануть ще більш діряві. а ти і далі читай Рейтерс. )
показать весь комментарий
02.02.2025 22:13 Ответить
кблпот створений кілька днів тому для того, щоб активно гадити в коментарях цензора?
показать весь комментарий
02.02.2025 13:20 Ответить
Война между демократиями и альянсом авторитарторников,комуняк и религиозных фанатиков неизбежна,а без немецкого оружия победа над злом будет невозможна.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:42 Ответить
Нет не будет. Просто потому что она никому не выгодна.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:53 Ответить
Еще как выгодна,китайские комуняки и их подданые уже жить не могут без Тайваня,урусам скоро нужен будет сувалкинский коридор,а все остальные ираны и севкореи просто примкнут к мощной китайской армии из страха не попасить под ее жернова.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:49 Ответить
Ещё один любитель интернет экспертов. Тайвань имеет ценность только из за своей инфраструктуры, без нее это кусок скалы ***** никому не нужный. Притом Тайвань и Китай неплохо торгуют между собой.

"урусам скоро нужен будет сувалкинский коридор"
Урусам скоро будет не до чего вообще, как только экономика схлопнеться и грянет дефолт.

"примкнут к мощной китайской армии"
Мощи армии которая не выиграла ни одной войны в истории Китая.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:57 Ответить
Попридержите свою дерзость,она вам не поможет оспорить мои точные утвердения,вы должны внимательно читать то,что пишут те,кто умеет вежливо,логично и точно излагать свои содержательные мысли,войны за Тайвань и коридор это будут войны не за скалы и территории,это войны за уважение,величие и справедливость в понимании тех,кто их развяжет,такие войны отменить нельзя.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:29 Ответить
Большей ***** я не слышал.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:30 Ответить
Научите свой мозг обрабатывать информацию.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:47 Ответить
Вам самому это не помешает.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:51 Ответить
Біда в тому, що *найбільша демократія* здулась.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:14 Ответить
Неа
показать весь комментарий
02.02.2025 09:17 Ответить
Теж ні.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:55 Ответить
Надеяться на то, что у человечества появится разум и оно поймёт, что нужно разоружаться, а не вооружаться, бесполезно , спасение Земли только в пришествии инопланетян, другого не дано.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:59 Ответить
У вас, європейців, було цілих три роки поки Україна стримує навалу. Що будете робити з біжанцями які у вас на плечах сидять вже півтора десятки років? Може їх заставите працювати?
показать весь комментарий
02.02.2025 10:13 Ответить
 
 