Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Германии следует больше выделять на оборону и увеличить выпуск вооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. Говорю вам четко: мы должны готовиться к войне. Наращивание расходов на оборону - лучший способ избежать войны", - пояснил Рютте.

Он отметил, что существует угроза не только со стороны России, Китай тоже наращивает свои военные возможности.

Генсек альянса особо выделил усилия Германии по оказанию военной помощи Украине, которая почти три года отражает вторжение российской армии. Ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не поддерживает Киев в той мере, в какой это делает Берлин, отметил Рютте.

"Учитывая масштабы экономики Германии, мы, разумеется, хотим, чтобы она делала гораздо больше", - добавил Рютте, упомянув "фантастические оборонные предприятия" и инновационный потенциал ФРГ.

Генсек НАТО добавил, что в ближайшие месяцы союзники по Альянсу решат, сколько именно следует вкладывать в оборону

"Могу заверить вас в одном: это будет гораздо, гораздо, гораздо больше, чем два процента", - пояснил он.

Напомним, Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Германией в сфере ОПК. Перспективными могут стать совместные проекты в таких направлениях, как производство боеприпасов, ПВО и ПРО, ремонт бронированной техники и тому подобное.

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