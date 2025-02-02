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С ночи оккупанты атаковали Никопольщину, утром ударили по Криворожскому району. ФОТО

Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровщини

За ночь российские оккупанты дважды атаковали Никопольщину из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг снова попал по Никополю и Покровской громаде.

В райцентре повреждены 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередачи и газопровод.
Пострадавших нет.

"Утро на Днепропетровщине началось с воздушной тревоги. Громко было в Криворожском районе. Детали выясняем", - отметил Лысак.

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Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27807) Никополь (1070) Днепропетровская область (4071) Криворожский район (131) Никопольский район (262)


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