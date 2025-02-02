Членство в НАТО является одной из главных гарантий безопасности для Украины. 800-тысячные ВСУ станут бонусом для Альянса, - Зеленский
Любая сделка Украины с Россией без гарантий безопасности со стороны союзников будет лишь предвестником будущей агрессии. Членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины, и это также усилит Трампа геополитически.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех. Это будет сигналом, что не Россия решает, кому быть в НАТО, а кому нет, а США. Я считаю, что это большая победа Трампа", - отметил Зеленский.
Кроме того, отметил Зеленский, 800-тысячная армия Украины станет бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за рубежом.
Напомним, Зеленский также заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о войне без участия в них Украины являются крайне опасными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще він терпіти не може нашого найвеличнішого
А ви скажіть чому саме штати відмовляють
Всього найкращого вам.
Таку команду як у Зе в НАТО не приймуть, бо мародери і зрадники
А отже і нам НАТО не світить поки що
Вони ніколи й не планували їх втілювати і реалії. Шостий рік обіцянок на майбутнє.
Зеленський розторгувався Україною, як гендель на базарі. Просрав все що міг, але свою дупу хоче врятувати і пристроїти, а надра України чи ЗСУ - це ніби "бонус" до його товару. За Зеленського Україні не бачити НАТО як своїх вух без дзеркала - в НАТО дурнів, ворюг і агентів рашки не беруть.
а по факту європейський контингент нато , це пародія на військо , сама німеччина і не тільки вона , за це казали .
Ви знаєте як.
1) війна Заходу з росією неминуча, бо росія програє світову економічну конкуренцію і переводить "імперську двіжуху" в гарячу війну
2) розбити росію можна тільки воюючи на її території, при цьому треба розтягнути фронт вширь, щоб було де проривати - а всі зручні танкові/мотопіхотні шляхи в росію (або в Європу) йдуть через Україну, де до того ж дружне населення
оце Оманська Гнида коксу насмокталась срання
"Этот слоган - увікни..., увікни..., - вікнить для себя Украину - это слоган промо-кампании нашего государства к Евро-2012", - сказал Янукович.
"Для того чтобы "увікнути" Украину, достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту - это чудесно", - добавил Янукович.
Теперь вопрос к президенту - он что, не знает всего этого или прикидывается?
Нужно вернуть свои территории, искоренить коррупцию, восстановить экономику и только потом можно будет заикаться о НАТО!!!
Але це вже напевне при Залужному , національному уряді і відсутності москвоагентури на найвищіх щаблях