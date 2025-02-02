РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости
3 362 71

Членство в НАТО является одной из главных гарантий безопасности для Украины. 800-тысячные ВСУ станут бонусом для Альянса, - Зеленский

Зеленський про НАТО та безпеку України

Любая сделка Украины с Россией без гарантий безопасности со стороны союзников будет лишь предвестником будущей агрессии. Членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины, и это также усилит Трампа геополитически.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех. Это будет сигналом, что не Россия решает, кому быть в НАТО, а кому нет, а США. Я считаю, что это большая победа Трампа", - отметил Зеленский.

Кроме того, отметил Зеленский, 800-тысячная армия Украины станет бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за рубежом.

Напомним, Зеленский также заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о войне без участия в них Украины являются крайне опасными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приобрела ассоциированное членство в организации офицеров резерва НАТО, - Минобороны

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) НАТО (10076)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
"...800-тисячні ЗСУ стануть бонусом для Альянсу..."

Зеленський розторгувався Україною, як гендель на базарі. Просрав все що міг, але свою дупу хоче врятувати і пристроїти, а надра України чи ЗСУ - це ніби "бонус" до його товару. За Зеленського Україні не бачити НАТО як своїх вух без дзеркала - в НАТО дурнів, ворюг і агентів рашки не беруть.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:05 Ответить
+15
Так ти ''пане нехороший'' основний якір на шляху України до НАТО.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:00 Ответить
+9
Ніби говорить правильні речі. Але як бути з діями ?
Таку команду як у Зе в НАТО не приймуть, бо мародери і зрадники
А отже і нам НАТО не світить поки що
показать весь комментарий
02.02.2025 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Членство Украіни в НАТО - наиголовніша мрія - США проти
показать весь комментарий
02.02.2025 09:58 Ответить
не США, а Трамп
А ще він терпіти не може нашого найвеличнішого
показать весь комментарий
02.02.2025 09:59 Ответить
А до Трампа шо президентів не було?
показать весь комментарий
02.02.2025 10:01 Ответить
А ви можете назвати причини відмови.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:13 Ответить
Причина завжди знаидеться - ше Кучма просився - он турків взяли в яких корупція теж зашкалює
показать весь комментарий
02.02.2025 10:18 Ответить
Це лише ваше обгрунтування.
А ви скажіть чому саме штати відмовляють
показать весь комментарий
02.02.2025 10:20 Ответить
Тому шо рашка проти
показать весь комментарий
02.02.2025 10:23 Ответить
гадаю не тільки в рашці справа . З нашою теперішньою армією ми б домінували б в Європі в військовому плані . І тоді ніякі б фіци , орбани і інші помилки природи рота не роздявляли б .
показать весь комментарий
02.02.2025 10:30 Ответить
Причин багато - як на мене це основна - Європа багата - мир - спокіи - нагуя ім цеи геморои а кацапи шеи ядеркою лякають
показать весь комментарий
02.02.2025 10:35 Ответить
тебе тридобову курку, дерьмак випустив подомінувати над орбанами?
показать весь комментарий
02.02.2025 10:37 Ответить
тільки курка така як ти , бачить всіх такими . Куди тобі в Європу чи НАТО ? Ти невіглас який кидається на людей як худоба в хліву . Ярмо на хребта і жуй той силос мовчки .
показать весь комментарий
02.02.2025 11:06 Ответить
вилуплена, домінуєш над дЄрьмаком та віслюком?
показать весь комментарий
02.02.2025 11:15 Ответить
А хто б утримував та озброював ту армію, домінаторе?
показать весь комментарий
02.02.2025 10:50 Ответить
це вже інше питання . Всі знають що в Європі заспаній в нас найсильніша армія .
показать весь комментарий
02.02.2025 11:09 Ответить
Так, найсильніша, поки існує загроза з боку йо#нутого сусіда і поки її споряджає та сама Європа. А ще врахуйте те, що люди не будуть там служити по 25 років, демобілізація після припинення війни невідворотня.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:18 Ответить
ви знаєте кількість особового складу армії Словаччини , Словенії, Данії, Прибалтійських країн , тої ж Німеччини ? 2,5 солдати . При прямому конфлікті Європа склалася як паперовий будиночок . Потрібну кількість нашого війська і утримували і фінансували . Друге діло що вони ще й зараз настільки зомбовані , що не бачать реальної загрози їх спокою . Так саме як і у нас , чим далі від фронту тим меньше в мізках тої війни .
показать весь комментарий
02.02.2025 11:31 Ответить
Зрозуміло. Ви мабуть по життю домінуєте над тими людьми, котрі забезпечують вас роботою та платять зарплату
Всього найкращого вам.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:47 Ответить
Треба інколи думати за Державу а не тільки за власну зарплатню . Ніщо і ніхто не допоможе Європі окрім нас , якщо орда піде на них своїми лаптями .
показать весь комментарий
02.02.2025 14:29 Ответить
тому що свого часу був договорняк! штати не заважають збирати ньюсовок (відносно м'якою силою), натомість парашка допомагає контролювати Китай.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:23 Ответить
це ви на цензорі вирішили дізнатись чому нас не беруть в нато ? гадаю з десяток людей в світі знає точну причину цього .
показать весь комментарий
02.02.2025 10:25 Ответить
Так, що тут складного? НАТО - це свій оборонний союз. Вони складають свої ресурси для оборони себе. Навіщо їм додатковий тягар, зайві проблеми та витрати? До того ж РФ з Україною у ворожих відносинах. У разі будь-якої провокації з будь-якого боку НАТО буде зобов'язане вступити у війну. Не можна дивитися НАТОвським та російським воїнам один на одного через приціл, тримаючи палець на курці. Може в когось палець здригнутися, може. щось привидитися. Наприклад, коти в кущах задеруться і через них розпочнеться третя світова війна. Ніхто не візьме нас до НАТО, доки не зникне ворожнеча в наших серцях. Це коло замкнулося. Тупик. Станція вилізай.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:52 Ответить
Были, конечно...Просто у нас были всякие тыМошонки, януковоощи и прочие порохатые барыги- какое уж тут в сRаку НАТО???
показать весь комментарий
02.02.2025 14:12 Ответить
Ніби говорить правильні речі. Але як бути з діями ?
Таку команду як у Зе в НАТО не приймуть, бо мародери і зрадники
А отже і нам НАТО не світить поки що
показать весь комментарий
02.02.2025 09:58 Ответить
Ці правильні слова вже шостий рік йому пише українофоб Дмитро Литвин.
Вони ніколи й не планували їх втілювати і реалії. Шостий рік обіцянок на майбутнє.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:49 Ответить
Так ти ''пане нехороший'' основний якір на шляху України до НАТО.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:00 Ответить
Брешешь, вонь парашная! Якорь это твой вонючий плешь-фюрер, которого дурная Европа до сих пор боится, не желая пока избавиться от страха перед этим дешёвым лузером-фашистом...
показать весь комментарий
02.02.2025 14:19 Ответить
Зелена ***** 2 після ***** загроза Україні.
показать весь комментарий
03.02.2025 10:42 Ответить
От тільки НАТО Україна не потрібна взагалі.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:01 Ответить
такого півня свіжовилупленого, потребують на кацапії, щоб вставити тобі винагороду за дописи.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:40 Ответить
Це не моя думка, це позиція НАТО.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:46 Ответить
Серйозно? Де ви це почули?
показать весь комментарий
02.02.2025 10:50 Ответить
у нього прямий зв'язок через ОПу в дЄрьмака.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:51 Ответить
недавно було 880. в нас не кадрова армія, насильно часто вже терором зігнані люди які хочуть додому і спокою.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:02 Ответить
га, а на чолі 800 тис. ЗСУ - юзік та лисий, перші зєлєні ахфіцери готові відбудувать нові есесери.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:02 Ответить
"...800-тисячні ЗСУ стануть бонусом для Альянсу..."

Зеленський розторгувався Україною, як гендель на базарі. Просрав все що міг, але свою дупу хоче врятувати і пристроїти, а надра України чи ЗСУ - це ніби "бонус" до його товару. За Зеленського Україні не бачити НАТО як своїх вух без дзеркала - в НАТО дурнів, ворюг і агентів рашки не беруть.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:05 Ответить
в нато своїх крадіїв та зрадників досталь ...
а по факту європейський контингент нато , це пародія на військо , сама німеччина і не тільки вона , за це казали .
показать весь комментарий
02.02.2025 10:15 Ответить
Треба змусити нато ввести війська примусом.
Ви знаєте як.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:09 Ответить
для того, щоб Україну прийняли в НАТО, треба доказати західним партнерам дві речі :

1) війна Заходу з росією неминуча, бо росія програє світову економічну конкуренцію і переводить "імперську двіжуху" в гарячу війну

2) розбити росію можна тільки воюючи на її території, при цьому треба розтягнути фронт вширь, щоб було де проривати - а всі зручні танкові/мотопіхотні шляхи в росію (або в Європу) йдуть через Україну, де до того ж дружне населення
показать весь комментарий
02.02.2025 10:09 Ответить
На Рашке уже из артистов деньги выжимают на войну и из мелких чиновников вытрушивают. Если Украина откажется от переговоров, то они там от голоду подыхать начнут
показать весь комментарий
02.02.2025 10:17 Ответить
Ага, Вовачка з дєцтва за НАТО...(Папасаша навчив)
показать весь комментарий
02.02.2025 10:10 Ответить
а дід ментяра так і казав, от прийде НАТА мій зебільчику, одразу знімай штани та запрошуй із пісяаніною...
показать весь комментарий
02.02.2025 10:33 Ответить
Якщо "нелегітимний" і говорить щось по ділу, то виключно випадково. Зламаний годинник теж двічі на добу вказує правильний час.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:53 Ответить
Яке НАТО при нашій корупції ???
показать весь комментарий
02.02.2025 10:12 Ответить
ну яке НАТО ..не буде ніякого НАТО вже ))..в цьому ж план такий Оманської Гниди - запустити троянчика
показать весь комментарий
02.02.2025 10:29 Ответить
Правильно. Либо они нас берут в НАТО либо мы уничтожим всю русню.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:14 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2025 10:31 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2025 10:55 Ответить
Лише 25 хвилин пройшло а скільки "позитиву" до найвеличнішого.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:17 Ответить
Не так нужно говорить. Нужно говорить - Если вы не возьмёте нас в НАТО, мы будем дальше убивать русских и жечь их нефтебазы
показать весь комментарий
02.02.2025 10:19 Ответить
бонусом для Альянсу стане тотальна зельона корупція та зрада

оце Оманська Гнида коксу насмокталась срання
показать весь комментарий
02.02.2025 10:28 Ответить
Це єдине що ми можемо експортувати в єс
показать весь комментарий
02.02.2025 11:24 Ответить
цей словесний понос від Оманської Гниди нагадав ))

"Этот слоган - увікни..., увікни..., - вікнить для себя Украину - это слоган промо-кампании нашего государства к Евро-2012", - сказал Янукович.

"Для того чтобы "увікнути" Украину, достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту - это чудесно", - добавил Янукович.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:33 Ответить
Це залежить від змін які не відбуваються. Наприклад, перехід на натівський калібр. Приватні компанії, яких так боїться диктатура.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:58 Ответить
НАТО - это военно-экономический блок, в него входят, страны, в первую очередь у которых развитая и сильная экономика, которая позволяет тратить большие средства на содержание и оснащение своих армий и общего контингента, это раз, во -вторых, страна, имеющая территориальный конфликт, в стадии войны, не при каких условиях не может быть принята в блок, в третьих, страна, с таким ужасающим уровнем коррупции, не может быть принята никогда, от слова никогда.
Теперь вопрос к президенту - он что, не знает всего этого или прикидывается?
Нужно вернуть свои территории, искоренить коррупцию, восстановить экономику и только потом можно будет заикаться о НАТО!!!
показать весь комментарий
02.02.2025 11:03 Ответить
Так, і тому вони в компаню-клуб-союз дурнів та пияків брати не хочуть
показать весь комментарий
02.02.2025 11:23 Ответить
Воно знову бреше...
показать весь комментарий
02.02.2025 11:05 Ответить
Щось я вже заплутався в його арифметиці, в України армія 800 тис, а воювати не має кому?
показать весь комментарий
02.02.2025 11:12 Ответить
"Бонус"? Тобто ЗСУ для тебе просто " Бонус"? То ти нами як рабами-холопами-підданими торгує?
показать весь комментарий
02.02.2025 11:22 Ответить
Ну не приймуть в ніяке НАТО скільки вже можна про це говорить.
показать весь комментарий
02.02.2025 12:02 Ответить
Ми доєднаємося з величезною пошаною до НАТО
Але це вже напевне при Залужному , національному уряді і відсутності москвоагентури на найвищіх щаблях
показать весь комментарий
02.02.2025 12:45 Ответить
І чому нікому дивним не видається, той факт, що ЗЕ бреше всім вже всю свою каденцію. Рейтинг впав, а далі ВП і закріплення повноваженнь. Всіх радикалів та нациків відволікли війною (благо русня йому таке плече в тому ділі підставила) А тепер, коли всіх за яйця взяли, ніхто не заважає, можна і не боятися за власну дупу і опу. Відосіки про палаючі нпз в кацапів цікаві? Так вони не актуальні. Нікому більше стільки нафтової продукції не треба, після кліматичного конгресу, було прийняти рішення переходу на електрику. Навіть з цього влаштували показуху. Головне що, громовідводи не порвалися, добре зробили свою роботу.
показать весь комментарий
02.02.2025 12:03 Ответить
Без Західної допомоги це 800 тисяч туристів з карематами від волонтерів.
показать весь комментарий
02.02.2025 12:55 Ответить
Господи, ця потвора, ще пнеться з себе щось корчити! Тобі вже сказали, імбецил, ніякого НАТО не буде. До тебе тупо доходить? То почитай русськую сказку про тупорилу бабу і Золоту рибку. І бери те, що ще дають, бо закінчиш так само, і країна разом з тобою, самодур гундосий.
показать весь комментарий
02.02.2025 13:08 Ответить
А ты падло зелене запитав у тих людей яких бонусом обізвав, а хочуть вони взагалі служити в армії, імператор херов!!!
показать весь комментарий
02.02.2025 13:30 Ответить
Браво, ПреЗЕдент! Надо душить этих д0л6аных союзников, чтобы не мытьём, так катаньем, но вступить в НАТО, а там они сами перед Украиной станут на цырлах!
показать весь комментарий
02.02.2025 14:00 Ответить
Це ж було вже. У 1919-му. Всі памʼятають інертність Європи та «аполтичність» Штатів. І зараз те саме буде
показать весь комментарий
02.02.2025 18:00 Ответить
 
 