Членство в НАТО является одной из главных гарантий безопасности для Украины. 800-тысячные ВСУ станут бонусом для Альянса, - Зеленский

Любая сделка Украины с Россией без гарантий безопасности со стороны союзников будет лишь предвестником будущей агрессии. Членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины, и это также усилит Трампа геополитически.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех. Это будет сигналом, что не Россия решает, кому быть в НАТО, а кому нет, а США. Я считаю, что это большая победа Трампа", - отметил Зеленский.

Кроме того, отметил Зеленский, 800-тысячная армия Украины станет бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за рубежом.

Напомним, Зеленский также заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о войне без участия в них Украины являются крайне опасными.

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