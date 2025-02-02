Исключение Украины из переговоров между США и Россией было бы "очень опасным", - Зеленский

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о войне без участия в них Украины являются крайне опасными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя", - отметил Зеленский.

И добавил, что Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал он в интервью.

По словам Зеленского, США и Россия могут иметь отношения между собой, "но говорить об Украине без нас - это опасно для всех". Он считает, что именно он должен первым поговорить с американским президентом, а уже потом надо переходить к контактам с россиянами.

"И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. ... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен присутствовать. Думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как оно получится? Я не знаю", - говорит он.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.

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