Исключение Украины из переговоров между США и Россией было бы "очень опасным", - Зеленский
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о войне без участия в них Украины являются крайне опасными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя", - отметил Зеленский.
И добавил, что Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки украинских военных.
"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал он в интервью.
По словам Зеленского, США и Россия могут иметь отношения между собой, "но говорить об Украине без нас - это опасно для всех". Он считает, что именно он должен первым поговорить с американским президентом, а уже потом надо переходить к контактам с россиянами.
"И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. ... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен присутствовать. Думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как оно получится? Я не знаю", - говорит он.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.
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Це наслідки його " квартальної " дипломатії ( нам усі мусять і усі зобов'язані),його дій, не президента і Верховного Головнокомандувача, а лише спостерігача.
Ну и сигналы мы уже видим какие посылаются. Выборы. Оппонент Зели уже проходит обкатку в Лондоне в качестве посла
"Ничего про Украину без Украины" точно не про тампона, он будет говорить сам. Не удивлюсь, если он пригласит ***** в овальный кабинет на встречу, а Зеле выделит 2 минуты на каком-то саммите через 3-4 месяца и скажет что "все потужно, держитесь там"
Думаю в ОПе большая паника. Пока что дела далеко не в нашу пользу разворачиваются, а самое обидное что для нас вообще выиграшных вариантов не светит, все проиграшные