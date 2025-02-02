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Исключение Украины из переговоров между США и Россией было бы "очень опасным", - Зеленский

Зеленський прокоментував можливі переговори США та РФ

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о войне без участия в них Украины являются крайне опасными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя", - отметил Зеленский.

И добавил, что Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал он в интервью.

По словам Зеленского, США и Россия могут иметь отношения между собой, "но говорить об Украине без нас - это опасно для всех". Он считает, что именно он должен первым поговорить с американским президентом, а уже потом надо переходить к контактам с россиянами.

"И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. ... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен присутствовать. Думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как оно получится? Я не знаю", - говорит он.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.

Читайте также: Я уже веду очень серьезные переговоры с РФ относительно завершения войны в Украине, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) путин владимир (31551) Трамп Дональд (5635) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+24
Так як було в Оманських домовленостях ?
Українських представників там не зафіксовано
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02.02.2025 09:00 Ответить
+24
Ой, а хто ж винуватий, що обговорюють Україну без України?
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02.02.2025 09:05 Ответить
+14
сподіваюсь, що воно не лише красти перестане, а й дихати
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02.02.2025 09:09 Ответить
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У тому-то й біда, що Україну на перемовинах буде представляти агент рашистів Єрмак і його денщик Зеленський. А кому такі перемовники потрібні - агент рашки і пустоголовий клоун...?
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02.02.2025 10:19 Ответить
Зустрілися троє. Один трохи писати уміє, другий трохи читати, а третьому просто подобається бути в компанії "розумних" людей ...У цій компанії виявився третій зайвий.)
Це наслідки його " квартальної " дипломатії ( нам усі мусять і усі зобов'язані),його дій, не президента і Верховного Головнокомандувача, а лише спостерігача.
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02.02.2025 10:30 Ответить
зеленський дятел , досить вже грати в кварталі 95 ! залиш Україну ,шо ж ти🤡, таке конченне чмо ? невже не розумієш шо тебе, не визнають ,навіть самі відморожені автолітарні імперці ?! Йди за станом здоров'я з посади , чи чекаєш коли тебе розірвуть на шматочки самі люди ?
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02.02.2025 10:48 Ответить
цей вирок сам не піде, як і всі хто з ним мародерить на смертях українців.
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02.02.2025 11:06 Ответить
Сьогодні зранку теща показувала мені чи в тік-тоці чи телеграмі у неї на телефоні - мітинг з великою кількістю людей, які скандували - "зелю геть". При чому, така інформація була на різних ресурсах. Я почитав "Цензор" - нічого подібного немає. Висновок простий - хтось дуже хоче безвладдя, щоб скористатися цим на фронті. Та й корисних ідіотів в Україні завжди вистачало.
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02.02.2025 19:51 Ответить
було таке ще в 20р...народ скандував зелюГеть ...але він тоді сказав , війна буде , і війни не буде ,як шо я залишусь при владі ...всі на шашличкі...ясна річ шо ****** нам не підходять сьогодні ,але так хочеться позбутися , цього зеленського кривавого часу !!!
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02.02.2025 21:10 Ответить
Тож ти сам відповів на питання про безглуздість таких перемовин в умовах, коли рашистська армія ось вже рік як невпинно наступає! Навіщо їй зупиряти цей наступ? От коли ЗСУ міцно його припинить - тоді й можуть виникнути підстави до якихось обговорень!
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02.02.2025 11:17 Ответить
Сісти за стіл переговорів з брехуном ****** це вже помилка. Сісти за стіл переговорів з двома брехунами ****** і Трампом це подвійна помилка, особливо якщо ці два брехуна не хочуть Україні перемоги. Чого Україна чекає від таких переговорів даже не розумію. Це як студент сяде грати за стіл з двома шулерами і надіїться щось виграти. Едине що гопнік ***** розуміє це мову сили і ультиматуми. Тому єдине що зможе зупинити цю війну це бити ***** туди де йому буде боляче.
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02.02.2025 12:02 Ответить
Прикро за стіл перемовин з нашої сторони сідатиме такий самий брехун, лише з меншими розумовими здібностіми
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02.02.2025 14:23 Ответить
ще й самий нікчемний з трійці
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02.02.2025 15:17 Ответить
Це і є показник незалежності, залежність просто перемістилась з сходу на захід.
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02.02.2025 12:12 Ответить
Ага, значить Гундоса вже нах послали. Довикобелювався, уй*бище дегенератне. Це тобі не куколдні демократи, у яких ти, падло, на шиї сиділо, та гранти жрало, щоб усі ці гроші тобі на гроб пішли.
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02.02.2025 13:14 Ответить
Честно, даже не знаю на что Зеля надеется в переговорах между ним ****** и тапмоном. 2 из 3х не хотят видеть сильную Украину ни в каком виде, ни экономически, ни военно. Тампон никогда не был на стороне Украины, которой надо надеятся только на себя. Европа в очке, США тоже, Тампон пошел во все тяжкие с тарифными войнами и прочей мишурой про Эмигрантов, у него свои планы, в которых наша война на предпоследнем месте.

Ну и сигналы мы уже видим какие посылаются. Выборы. Оппонент Зели уже проходит обкатку в Лондоне в качестве посла
"Ничего про Украину без Украины" точно не про тампона, он будет говорить сам. Не удивлюсь, если он пригласит ***** в овальный кабинет на встречу, а Зеле выделит 2 минуты на каком-то саммите через 3-4 месяца и скажет что "все потужно, держитесь там"
Думаю в ОПе большая паника. Пока что дела далеко не в нашу пользу разворачиваются, а самое обидное что для нас вообще выиграшных вариантов не светит, все проиграшные
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02.02.2025 13:25 Ответить
Так докерувався що вже ніхто не вважає за потрібне сідати з тобою за одним стлом. Вирішать як все буде-принесуть на підпис!
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02.02.2025 14:26 Ответить
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