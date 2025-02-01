Я уже веду очень серьезные переговоры с РФ относительно завершения войны в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже начал "очень серьезные" дискуссии с Россией о завершении войны.
Об этом он сказал репортерам в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Также республиканец анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное", - заявил Трамп.
Он не уточнил, что именно, однако в очередной раз подчеркнул о намерении положить конец российско-украинской войне.
Кроме того, он сказал, что Панамский канал "обязательно перейдет под контроль Соединенных Штатов".
Также Трамп заявил, что США не ждут уступок от Канады или Мексики, а "просто посмотрят, что произойдет".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.
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Оказывается единственная действительная гарантия независимости и безопасности Украины - это собственные сильные ЗСУ. Как жаль что до нашего населения это стало доходить так поздно. Когда клюнул жаренный петух. Армией нужно было не прекращать заниматься с 2019 года. Теперь платим по счетам.