РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости
28 010 206

Я уже веду очень серьезные переговоры с РФ относительно завершения войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже начал "очень серьезные" дискуссии с Россией о завершении войны.

Об этом он сказал репортерам в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Также республиканец анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное", - заявил Трамп.

Он не уточнил, что именно, однако в очередной раз подчеркнул о намерении положить конец российско-украинской войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп с 1 февраля введет таможенные тарифы на товары из Канады, Китая и Мексики, - Белый дом

Кроме того, он сказал, что Панамский канал "обязательно перейдет под контроль Соединенных Штатов".

Также Трамп заявил, что США не ждут уступок от Канады или Мексики, а "просто посмотрят, что произойдет".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.

Автор: 

путин владимир (31551) Трамп Дональд (5635) переговоры с Россией (1184) война в Украине (4650)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Оказывается бассейны, стадионы и всякие фрик-быдло-шоу с Евровидением нам никак не помогают выиграть войну? Да неужели? Какая неожиданность. Кто мог представить, правда?

Оказывается единственная действительная гарантия независимости и безопасности Украины - это собственные сильные ЗСУ. Как жаль что до нашего населения это стало доходить так поздно. Когда клюнул жаренный петух. Армией нужно было не прекращать заниматься с 2019 года. Теперь платим по счетам.
показать весь комментарий
01.02.2025 00:24 Ответить
+25
К@ц@п пшел на..
показать весь комментарий
01.02.2025 00:32 Ответить
+23
Типичный фрик и мошенник. Он таким был всю жизнь.
показать весь комментарий
01.02.2025 00:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Про те як віддати ***** Україну переговори ти ведеш.
показать весь комментарий
01.02.2025 18:23 Ответить
скоро зможе пропердіти гімн параши
показать весь комментарий
01.02.2025 18:57 Ответить
гнида **********.и когда же его завербовали?
показать весь комментарий
01.02.2025 19:42 Ответить
завершение войны в Украине настанет в тот час когда жёлто голубой Украинский флаг будет водружён над кремлём!
показать весь комментарий
01.02.2025 19:45 Ответить
ВСЕ будет УКРАИНА! Что то с этим трапом не чисто.. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
01.02.2025 20:40 Ответить
базікало от цікаво, а ху*йло знає, що він із трампом зараз розмовляє?
показать весь комментарий
01.02.2025 22:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 