Я уже веду очень серьезные переговоры с РФ относительно завершения войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже начал "очень серьезные" дискуссии с Россией о завершении войны.

Об этом он сказал репортерам в Овальном кабинете Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Также республиканец анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное", - заявил Трамп.

Он не уточнил, что именно, однако в очередной раз подчеркнул о намерении положить конец российско-украинской войне.

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Кроме того, он сказал, что Панамский канал "обязательно перейдет под контроль Соединенных Штатов".

Также Трамп заявил, что США не ждут уступок от Канады или Мексики, а "просто посмотрят, что произойдет".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.