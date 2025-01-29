Трамп может заставить Путина пойти на мир, если он действительно этого захочет
Если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что мирное соглашение должно быть не просто формальностью, а настоящим механизмом обеспечения безопасности Украины.
"Мы хотим, чтобы Трамп был на стороне справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул президент.
Зеленский считает, что именно поддержка сильного лидера США - это то, чего больше всего боится Путин. Он также призвал к усилению международного давления на Кремль, особенно со стороны Китая.
"Я считаю, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - добавил Зеленский.
Президент напомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения призвал администрацию Байдена ввести превентивные санкции против РФ и предоставить оружие. Однако США отложили эти шаги до момента, пока Россия не начала войну.
"Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами, - констатировал Зеленский.
Напомним, что администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чим можливості Трампа більші ніж його попередника? Ну крім запрєдєльної пі'здьоші...
В той час, коли найвеличніший боневтік, розкрадав на асфальті, та жер шалики, закатавши ракетну програму. "Він просив" *******.
Отже ж зелене клоунське ла..о. Воно воювало. Ага - з Татаровим на пару.
«Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі, - констатував Зеленський» - ще ж до вторгнення токмачили Зєлі, що ніхто за нас не воюватиме, і щоб рили окопи, а воно розмінувало Чонгар ослабило оборону, а зараз скиглить бо ніхто не допомагає.
===================================
А цікаво мені - а де ті ракети ділися. В 1991 році в нас були ракети всіх типів, заводи, які їх виробляли, конструкторскі бюро, які їх проектували. А в 2014 в нас не було нічого. Зеленський в тому теж винуватий?
навіть вшанування героїв крут нічому не вчить?
ми приречені.....
Блінкен заявив, що Вашингтон мусив переконатися, що Україна за кілька місяців до вторгнення мала озброєння, необхідне їй для самооборони.
"Ми переконалися, що задовго до того, як відбулася російська агресія, починаючи з вересня, а потім знову з грудня, ми непомітно доставили Україні багато зброї, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для самооборони, такі речі, як Stinger, Javelin, які відіграли важливу роль у тому, щоб не дати Росії захопити Київ, захопити країну, стерти її з карти і справді відкинути росіян назад", - розповів голова Держдепу.
"21 січня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили виділення Україні партії зброї (протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер») після отримання дозволу від США. "
Крім того 16 листопада міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес відвідав Київ. Як повідомляє таблоїд Daily Mirror, у Сполученому Королівстві для передачі Україні сформовано зведений підрозділ швидкого реагування з близько 600 бійців."
Вгадайте з одного разу, чому британський зведений корпус не попав до України.