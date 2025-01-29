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Трамп может заставить Путина пойти на мир, если он действительно этого захочет

Трамп Зеленський

Если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что мирное соглашение должно быть не просто формальностью, а настоящим механизмом обеспечения безопасности Украины.

"Мы хотим, чтобы Трамп был на стороне справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул президент.

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Зеленский считает, что именно поддержка сильного лидера США - это то, чего больше всего боится Путин. Он также призвал к усилению международного давления на Кремль, особенно со стороны Китая.

"Я считаю, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - добавил Зеленский.

Президент напомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения призвал администрацию Байдена ввести превентивные санкции против РФ и предоставить оружие. Однако США отложили эти шаги до момента, пока Россия не начала войну.

"Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами, - констатировал Зеленский.

Напомним, что администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин снова подтвердил, что он боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) путин владимир (31530) Трамп Дональд (5611)


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Топ комментарии
+26
Мокриця зелена, виродок проклятий, закрий свого дурного рота, не мішай Дорослим Дядям розгрібати те лайно, що ти за 6 років всюди насрав. Заткнись просто, падаль, тебе вже ніхто не питає, ти вже нічого не вирішуєш, просто заглохни. А краще здохни.
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29.01.2025 12:19
+19
"Президент нагадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення закликав адміністрацію Байдена запровадити превентивні санкції проти РФ та надати зброю. Проте США відклали ці кроки до моменту, поки Росія не розпочала війну."

В той час, коли найвеличніший боневтік, розкрадав на асфальті, та жер шалики, закатавши ракетну програму. "Він просив" *******.
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29.01.2025 12:14
+8
Вся Зельона верхівка сциться Трампа до усрачки. Той дав наказ відкрити розслідування по кожному пакету допомоги Зельоним. Звідси й такі підсмоктування Зеленского. Вже не знає, як ще улестити. Не допоможу. Трамп хоче іншого керівника України. З яким реально можна мати справу. А не злодійкуватого звиздуна.
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29.01.2025 12:28
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С хєра, ...ля?
Чим можливості Трампа більші ніж його попередника? Ну крім запрєдєльної пі'здьоші...
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29.01.2025 12:12 Ответить
Мається наувазі можливість США. Що при Байдені що при Трампі така можливість є. Все залежить від рішучості, чи, скажімо, бажанні.
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29.01.2025 12:27 Ответить
Все зависит от силы собственной армии. Все остальное вторично. Все остальное - это сказки для лохов.
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29.01.2025 12:52 Ответить
Та ви що? Як довго б тримала спротив потужна армія 10 мільйонного Ізраілю проти тої самої росії якби, теоретично, фізично була її сусідкою? Якою сильною не була б армія країни але для перемоги вона має бути не набагато меншою ніж нападаюча армія. Героїзм враховуємо, але його недостатньо.
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29.01.2025 12:59 Ответить
Та вы шо? А вы посмотрите сколько население Израиля и сколько население арабских стран, окружающих Израиль со все сторон. И заодно сколько у них армии. Израиль практически постоянно с небольшими перерывами вел войну с конца 40х до середины 70х годов. Почитайте, например, про 6-ти дневную войну и сколько стран воевало против Израиля и во сколько раз у них была мощней армия.
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29.01.2025 13:26 Ответить
Одне точно, якби в Ізраїлі президентом був такий виродок як зеленський, то вже давно би би його повісили, а всих причетних, включаючи єрмаківську шоблу і навіть маму ріму з ленкою, знайшли би і ліквідували. Тому що немає в світі такого покарання, на яке ці тварини не заслуговують за те що вони утворили.
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29.01.2025 15:25 Ответить
Я даже не представляю чтобы евреи избрали себе такого президенты. Они не самоубийцы и не клинические идиоты.
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29.01.2025 15:37 Ответить
Скільки вже можна гадати?
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29.01.2025 12:12 Ответить
Все це свістьож обкуреного "хазяїна земної кулі". Та трамп не змусив зелю не прибирати міни з Чонгару. Які тут гадання?
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29.01.2025 13:59 Ответить
Та вже ось скоро четвертий рік піде, як ми чекаємо - коли ж то та могутня Америка, яка може до чогось там змусити путіна - візьме й змусить його. Ех...
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29.01.2025 12:13 Ответить
"Президент нагадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення закликав адміністрацію Байдена запровадити превентивні санкції проти РФ та надати зброю. Проте США відклали ці кроки до моменту, поки Росія не розпочала війну."

В той час, коли найвеличніший боневтік, розкрадав на асфальті, та жер шалики, закатавши ракетну програму. "Він просив" *******.
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29.01.2025 12:14 Ответить
Мокриця зелена, виродок проклятий, закрий свого дурного рота, не мішай Дорослим Дядям розгрібати те лайно, що ти за 6 років всюди насрав. Заткнись просто, падаль, тебе вже ніхто не питає, ти вже нічого не вирішуєш, просто заглохни. А краще здохни.
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29.01.2025 12:19 Ответить
Вся Зельона верхівка сциться Трампа до усрачки. Той дав наказ відкрити розслідування по кожному пакету допомоги Зельоним. Звідси й такі підсмоктування Зеленского. Вже не знає, як ще улестити. Не допоможу. Трамп хоче іншого керівника України. З яким реально можна мати справу. А не злодійкуватого звиздуна.
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29.01.2025 12:28 Ответить
И таки, он может "некоторых" подвесить за мендебейца если того захочет.
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29.01.2025 12:33 Ответить
ХЗ. На пам'яті "потужна" перепалка Донні з чучеїстським ховрахом. І що? А нічого, після того, як ховрах "показав зуби" - Донні злився. Все.
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29.01.2025 12:42 Ответить
"...Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі..."

Отже ж зелене клоунське ла..о. Воно воювало. Ага - з Татаровим на пару.
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29.01.2025 12:36 Ответить
«Трамп має змусити Пу..на» - відповідь НАЙВЕЛИЧНІШОГО лідера ********** .
«Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі, - констатував Зеленський» - ще ж до вторгнення токмачили Зєлі, що ніхто за нас не воюватиме, і щоб рили окопи, а воно розмінувало Чонгар ослабило оборону, а зараз скиглить бо ніхто не допомагає.
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29.01.2025 12:36 Ответить
"Президент нагадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення закликав адміністрацію Байдена запровадити превентивні санкції проти РФ та надати зброю. Проте США відклали ці кроки до моменту, поки Росія не розпочала війну". Риторка про "Байден вінават" продовжується. А те, що наш Нелох закликав маринувати шашлички та розповідав, що все ок "ми ка всєму гатови, но нє бойтєсь, нічєво ні будіт", якось про це ссикливо мовчить. 100% Байдену розповідав, який поганий Трамп. А зараз десь в ОПі готується черговий потужний вечірній відосик.
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29.01.2025 12:36 Ответить
Сколько можно вешать очередной сорт лапши на уши? Единственной гарантией мира и в 2019 и сейчас являются ЗСУ. Только сильная армия и угроза массированных ракетных ударов вглубь рашки может заставить ***** отступить. Все остальное сказки и может закончится очень печально для страны. Хотя куда уже еще печальнее.
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29.01.2025 12:40 Ответить
Ніхто путіна ні на що не змусить. Він зрозумів, що західні лідері слабкі, боязливі, а західне суспільство таке, що якщо йому поставити умову, що якщо воно здасть Україну, то зранку на сніданок буде бекон з двома яєчками а якщо не здасть,-то з одним, то воно звичайно здасть залюбки. Умова путіна проста як дишло-капітуляція України і він від неї не відступить. Тут ми можемо допомогти лише самі собі. А першою умовою для цього є те, що ми мусимо викинуть з голови дурниці, подібні тим, які меле Зеленський.
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29.01.2025 12:40 Ответить
А що Зеленський? Українці вибирали Зеленського президентом, а не Трампа, щоб він закінчив війну, він же обіцяв це зробити, чи ні? То ж, зі слів Зеленського Порошенко не хотів миру, бо він наживався на війні? Виходить, що потрібно було будувати ракети, а не асфальт і потрібно було будувати "Армію, мову і віру", а не "какую разницу".
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29.01.2025 12:42 Ответить
Виходить, що потрібно було будувати ракети,....
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А цікаво мені - а де ті ракети ділися. В 1991 році в нас були ракети всіх типів, заводи, які їх виробляли, конструкторскі бюро, які їх проектували. А в 2014 в нас не було нічого. Зеленський в тому теж винуватий?
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29.01.2025 12:46 Ответить
Так, в тому, що не було наших ракет у 2022 році винен Зеленський і його команда. Про промахи нашої еліти у 90-х і на початку 2000-х ми вже не говоримо, бо то минулий час і минулі помилки. Тоді НАТО було ворог, а росія "брат". У 2014 році "брати" показали своє обличчя, захопивши Крим і полізли в Донецьку та Луганську області. У Харкові, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі створили якісь смердячі кацапами "народні республіки" і прагнули захопити і їх. Прийшовши у 2014 році до влади Порошенкро і його команда, все це розгібли, зупинили, відновили економіку і армію, звільнили 2/3 окупованих територій і почали створювати свої ракети та інше ******* озброєння. За 5 років без фінансування і санкцій від Заходу за "бока" минулих влад, створили "Вільху", "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і розробляли інші. Прийшовши до влади у 2019 році Зеленський зкакатав ці ракетні програми в асфальт...То хто винен в знищенні ракетних програм в Україні після нападу ворога росіян на нас?
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29.01.2025 12:57 Ответить
Якеж воно невдячне...
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29.01.2025 12:42 Ответить
тобто, про перемогу україни, мова взагалі не ведеться!
навіть вшанування героїв крут нічому не вчить?
ми приречені.....
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29.01.2025 12:44 Ответить
Ця зелена макака вважає, що у всіх така пам'ять, як в неї.

Блінкен заявив, що Вашингтон мусив переконатися, що Україна за кілька місяців до вторгнення мала озброєння, необхідне їй для самооборони.
"Ми переконалися, що задовго до того, як відбулася російська агресія, починаючи з вересня, а потім знову з грудня, ми непомітно доставили Україні багато зброї, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для самооборони, такі речі, як Stinger, Javelin, які відіграли важливу роль у тому, щоб не дати Росії захопити Київ, захопити країну, стерти її з карти і справді відкинути росіян назад", - розповів голова Держдепу.

"21 січня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили виділення Україні партії зброї (протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер») після отримання дозволу від США. "
Крім того 16 листопада міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес відвідав Київ. Як повідомляє таблоїд Daily Mirror, у Сполученому Королівстві для передачі Україні сформовано зведений підрозділ швидкого реагування з близько 600 бійців."
Вгадайте з одного разу, чому британський зведений корпус не попав до України.
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29.01.2025 12:58 Ответить
Какой тонкий дипломатический прием ,вот уже рагуль криворожья
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29.01.2025 13:06 Ответить
Донні хотів придушити раїсю цінами на нафту, бо типу ціна 50 баксів за баррель для неї критична. А потім поступово знижувати до 30 баксів..щоб задавити країну-бензоколонку, але ОПЕК та саудити поки що відмовили заливали дешевою нафтою ринок..
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29.01.2025 13:06 Ответить
Ну зеля змусив же зебілів піти на шашлики, то чому б ні
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29.01.2025 13:08 Ответить
Що можна чекати від Зелі, в якого винні то США, то Німеччина, то Велика Британія і тільки не він. Саме страшно, що офіс зрадників України дивиться, що нарід 73% клює на ці вкиди і обсміює наших партнерів і жодного запитання до Зеленського, а де все наше, про що ти звинувачуєш Захід? Розумію, що нам важко з такою економікою зробити багато, але де те, що ми могли б зробити? Годує нарід 73% обіцянками, що зробить мільйон дронів, а в цьому році три тисячі ракет...про які ракети йде мова, коли не може зробити міни і наклепали сто тисяч браку, поставили його на фронт і дають можливість ворогу вбивати наших захисників і захоплювати все нові і нові терииторії для пограбунку і знищеннія А недавно постали на фронт під Курськ браковані гранати в ніхто за ці помилки, що коштували українцям тисячі життів і мільярди грошей - не сів. Можливо краще піти геть і дати можливість спеціалістам зупинити ворога? Вже навіть не йде мова про створення "Уряду спасіння", бо слугориги не дадуть йому працювати на користь України.
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29.01.2025 13:19 Ответить
трамп захоче, чи путін ?
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29.01.2025 13:22 Ответить
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29.01.2025 13:25 Ответить
Вилізло з нірки...Краще б прикрив би пельку, покидьок асфальтний!
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29.01.2025 13:38 Ответить
Поки наш Вова лиже дупу Трампу в своїх безкінечних інтерв'ю, Вова кацапський шукає додаткові ресурси, щоб продовжувати війну, і всі *********** заяви американського президента йому до лампочки. Перспектив зниження цін нафту в найближчому майбутньому не має, на горизонті маячить повне припинення військової допомоги від США. То чому ***** має йти на якісь переговори? Як вчора він ляпнув: Війна закінчиться тоді коли в України закінчаться спонсорські гроші та патрони. Думаю після особистого контакту Трампа і молі американський през буде такої ж думки.
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29.01.2025 14:20 Ответить
а чого йбане квартальне бидло не змусило піти нахй і назавжди слуг крємля -дєрьмака і чєбурєків з мо?
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29.01.2025 14:33 Ответить
 
 