Трамп может заставить Путина пойти на мир, если он действительно этого захочет

Если президент США Дональд Трамп захочет заставить Путина прекратить войну, он вполне может этого достичь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что мирное соглашение должно быть не просто формальностью, а настоящим механизмом обеспечения безопасности Украины.

"Мы хотим, чтобы Трамп был на стороне справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул президент.

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Зеленский считает, что именно поддержка сильного лидера США - это то, чего больше всего боится Путин. Он также призвал к усилению международного давления на Кремль, особенно со стороны Китая.

"Я считаю, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - добавил Зеленский.

Президент напомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения призвал администрацию Байдена ввести превентивные санкции против РФ и предоставить оружие. Однако США отложили эти шаги до момента, пока Россия не начала войну.

"Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами, - констатировал Зеленский.

Напомним, что администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на Россию.

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