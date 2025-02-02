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Россияне атаковали с дрона скорую и многоэтажку в Херсоне, обстреляли Днепровский район, есть погибшая. ВИДЕО+ФОТО

Утром 2 февраля российские захватчики не прекращают атаковать беспилотниками Херсон. Также обстреливают Днепровский район. Есть погибшая и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко и Херсонскую ОВА.

Утром российские оккупанты били по Днепровскому району Херсона.

В результате этих обстрелов погибла женщина 1952 г.р. С контузией и минно-взрывной травмой госпитализирован 50-летний мужчина.

Дніпровський район Херсону
Дніпровський район Херсону
Дніпровський район Херсону

Враг с дрона атаковал многоэтажку в Днепровском районе.

В результате контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 74-летний мужчина, который в момент удара был на балконе.

Также российские захватчики в Херсоне атаковали с дрона скорую, которая ехала на вызов.

"Из-за сбрасывания взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило незначительные повреждения.

Медицинские работники не пострадали", - сообщили в ОВА.

Росіяни з дрона атакували швидку

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Автор: 

беспилотник (3755) обстрел (27807) Херсон (2892) Херсонская область (4886) Херсонский район (352)


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Це все повернеться на моцкву і мацковську область.
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02.02.2025 13:21 Ответить
Это когда ты из schweiz du zuruckkehren? Прямо в ТЦК ! Пи-дабол.
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02.02.2025 20:18 Ответить
 
 