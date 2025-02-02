Россияне атаковали с дрона скорую и многоэтажку в Херсоне, обстреляли Днепровский район, есть погибшая. ВИДЕО+ФОТО
Утром 2 февраля российские захватчики не прекращают атаковать беспилотниками Херсон. Также обстреливают Днепровский район. Есть погибшая и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко и Херсонскую ОВА.
Утром российские оккупанты били по Днепровскому району Херсона.
В результате этих обстрелов погибла женщина 1952 г.р. С контузией и минно-взрывной травмой госпитализирован 50-летний мужчина.
Враг с дрона атаковал многоэтажку в Днепровском районе.
В результате контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 74-летний мужчина, который в момент удара был на балконе.
Также российские захватчики в Херсоне атаковали с дрона скорую, которая ехала на вызов.
"Из-за сбрасывания взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило незначительные повреждения.
Медицинские работники не пострадали", - сообщили в ОВА.
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