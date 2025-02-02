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Новости Агрессия России против Украины
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В настоящее время мира не видно, потому что Россия не хочет мира, - глава МИД Испании Альбарес

Хосе Мануель Альбарес про тих, хто прагне миру

О мире говорит только президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин всегда говорит о войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью изданию El Diario заявил Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования с помощью США, но с устранением Европы от процессов, Альбарес ответил, что не хотел бы "выдумывать политическую фантастику".

"К сожалению, на данный момент мира не видно, потому что одна из двух сторон, Россия, не хочет мира. Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский", - отметил испанский министр.

Он подчеркнул, что европейцы поддержат любой план справедливого мира.

"Однако, когда я слышу выступления российского президента, он всегда говорит о войне, о том, что нельзя отказываться от войны, о победе в войне. Но, в любом случае, когда мир будет достигнут, Испания и европейцы очень четко понимают, на каких условиях он должен быть достигнут: мы не можем ничего решать в отношении Украины, которая является суверенным государством с демократически избранным президентом, без того, чтобы они не установили параметры", - заявил Альбарес.

Он добавил, что поскольку речь идет о европейской безопасности, голос Европы на потенциальных мирных переговорах тоже должен быть представлен.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы усилить санкционное давление на Россию, если та не пойдет на мирные переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исключение Украины из переговоров между США и Россией было бы "очень опасным", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) путин владимир (31551) Альбарес Хосе Мануэль (16) переговоры с Россией (1184) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+6
Извините за тавтологию, но мира не хочет мир!

Если мир позволил одному упырю диктовать свои варварские условия всему человечеству, то такое человечество не стоит и выеденного яйца, оно нежизнеспособно.
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02.02.2025 14:57 Ответить
+4
А що руда "птіца-говорун"? Що там 24 години? Заліз на трон, тепер можна воювати з Канадою.
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02.02.2025 15:00 Ответить
+2
Росія як завжди хоче "весь мір", а не мир. Але вдавиться Україною.
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02.02.2025 14:57 Ответить
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Саме тому іспанські війська будуть охороняти Україну. Готуйтесь, везіть хамон мені
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02.02.2025 14:54 Ответить
Тобі вже сало набридло?
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02.02.2025 14:54 Ответить
Сало кидали кріпакам щоб ті зимою не вмерли, пани їли лише м'ясо
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02.02.2025 15:37 Ответить
😁
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02.02.2025 16:02 Ответить
Земля кругла, бо має форму кулі!
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02.02.2025 14:56 Ответить
Росія як завжди хоче "весь мір", а не мир. Але вдавиться Україною.
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02.02.2025 14:57 Ответить
Извините за тавтологию, но мира не хочет мир!

Если мир позволил одному упырю диктовать свои варварские условия всему человечеству, то такое человечество не стоит и выеденного яйца, оно нежизнеспособно.
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02.02.2025 14:57 Ответить
Міру путінський мір.
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02.02.2025 15:00 Ответить
Мир по инерции все еще боится рашку, надеется, что само рассосется, но так не бывает никогда.
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02.02.2025 15:06 Ответить
Нет никакой инерции, есть равнодушие, безразличие и полный апофигизм!

На сегодня мир -это стоячее болото, в котором завонялась даже вода и не квакают лягушки.
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02.02.2025 15:09 Ответить
Вона ніколи його і не прагнула, і не буде хотіти, допоки не заллється сама у себе кров'ю. Зрозумійте нарешті - "мир" по мокшанськи - то знищена знекровлена випалена дотла Україна (може і півЄропи на додаток). І від цього ************** у своїх планах на майбутнє...
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02.02.2025 14:59 Ответить
А що руда "птіца-говорун"? Що там 24 години? Заліз на трон, тепер можна воювати з Канадою.
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02.02.2025 15:00 Ответить
тільки ідіот може вірити в переговори з москалями. Якщо вони готові на перемирʼя - це означає, що у них недостатньо сил для більшої атаки. Потрібно діяти асиметрично: робити імітацію переговорів, але знищувати їх. І готуватися до їхнього підготованого наступу. Перший раз вони отримали по-мордам. А зараз будуть заходити по-серйозному. Тому народ потрібно готувати до серйозної війни, а не до миру. Росія повинна бути знищена!
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02.02.2025 15:05 Ответить
Ви що причмелений! Не не бачите що робиться у країні? Люди вже не витримують! До серйозної війни! Ха! А зараз це типо жартівлива війна?! Типу пуйло ще не починав! Навіть знайомі військові вже кажуть що потрібна зупинка, бо це вже поза межею і скоро до біди дійде. Кому це адресовано? Ми тільки тому ще існуємо, що захід в нас постійно вливає купи грошей щоб підтримати нашу економіку! Чи ви як хочете більше людей мотивувати йти на ту орду, на ті каби? Жорстким примусом? Що ще не використано? Загороджувальні загони?
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02.02.2025 17:12 Ответить
Не істери. Тобі особисто нічого не загрожує. Як і тим людям, які начебто "не витримують". А не використано ще багато чого, починаючи від в'язниці за СЗЧ, як мінімум.
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02.02.2025 20:43 Ответить
Цікаво що ви оминули прокоментувати питання про загороджувальні загони) Певно на вашу думку, це одне з того "багато чого" що ще не використано. Назвете ще щось, що потрібно використати як максимум?)
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03.02.2025 15:34 Ответить
З кацапами вже давно визначилися. А що хоче Європа? "Відморозитися"? Що хочуть теперішні США? Гренландію? Перейменувати Мексиканську затоку?
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02.02.2025 15:06 Ответить
Просто пан Альварес розуміє , що ***** з Трампом вже давно , про все , домовились ... А європу просто ставлять перед фактом
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02.02.2025 15:07 Ответить
а нас поставлять раком
особливо виборців ідіота в 2019
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02.02.2025 16:01 Ответить
А ти від своїх здобутків не відмовляйся. Подивись що в країні робиться. Твоя провина. Пряма.
Тільки словобудити навчився.
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02.02.2025 16:12 Ответить
Нік чи Ден, холєра б тебе з'їла, а чого це ти тут співаєш півня ? Краще б тебе чула Америка чи кацапія, холєра б тебе забрала!
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02.02.2025 21:12 Ответить
 
 