В настоящее время мира не видно, потому что Россия не хочет мира, - глава МИД Испании Альбарес

О мире говорит только президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин всегда говорит о войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью изданию El Diario заявил Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования с помощью США, но с устранением Европы от процессов, Альбарес ответил, что не хотел бы "выдумывать политическую фантастику".

"К сожалению, на данный момент мира не видно, потому что одна из двух сторон, Россия, не хочет мира. Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский", - отметил испанский министр.

Он подчеркнул, что европейцы поддержат любой план справедливого мира.

"Однако, когда я слышу выступления российского президента, он всегда говорит о войне, о том, что нельзя отказываться от войны, о победе в войне. Но, в любом случае, когда мир будет достигнут, Испания и европейцы очень четко понимают, на каких условиях он должен быть достигнут: мы не можем ничего решать в отношении Украины, которая является суверенным государством с демократически избранным президентом, без того, чтобы они не установили параметры", - заявил Альбарес.

Он добавил, что поскольку речь идет о европейской безопасности, голос Европы на потенциальных мирных переговорах тоже должен быть представлен.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы усилить санкционное давление на Россию, если та не пойдет на мирные переговоры.

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