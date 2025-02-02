Россияне атаковали с дрона маршрутку в Херсоне: ранены 5 человек, среди которых двое детей

Днем 2 февраля российские войска атаковали из БПЛА маршрутку в Херсоне. Сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Как сообщается, у 12-летнего мальчика, 13-летней девочки и трех женщин, 38, 52 и 54 лет, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.

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Напомним, месяц назад россияне также атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона, тогда также были госпитализированы пять человек.