РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10238 посетителей онлайн
Новости
722 3

Россияне атаковали с дрона маршрутку в Херсоне: ранены 5 человек, среди которых двое детей

Росіяни атакували х БПЛА маршрутку в Херсоні

Днем 2 февраля российские войска атаковали из БПЛА маршрутку в Херсоне. Сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Как сообщается, у 12-летнего мальчика, 13-летней девочки и трех женщин, 38, 52 и 54 лет, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Смотрите также: Россияне атаковали маршрутку в Херсоне: госпитализированы пять человек. ФОТО

Напомним, месяц назад россияне также атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона, тогда также были госпитализированы пять человек.

Автор: 

маршрутки (546) Херсон (2892) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4886) Херсонский район (352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сукі кончені…..😡😡😡
показать весь комментарий
02.02.2025 17:42 Ответить
в детстве в 90е эти выродки родителей алкашей из глубинки нюхали клей и мучали котов-собак, подросши они издевались над сверстниками, а что теперь им с развязанными руками людей убивать, не имеет никаких тормозов, это по приколу для них
показать весь комментарий
02.02.2025 19:42 Ответить
Евакуювати треба.
І людям допомагати, оплачувати евакуацію...
А не витрачати мільони на тцкунів, бусоловів, ментів ті губернаторів у місті яке гине на очах !!
показать весь комментарий
02.02.2025 21:47 Ответить
 
 