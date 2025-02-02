Более 2300 целей противника уничтожили Воздушные силы ВСУ в январе

В течение января 2025 года противовоздушной обороной сбито более 2300 средств воздушного нападения противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

- 31 крылатую ракету Х-101, "Калибр", "Искандер-К";

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М";

- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 1595 ударных БпЛА типа "Shahed";

- 388 разведывательных БпЛА;

- 236 БпЛА других типов.

Также в ведомстве добавили, что за январь тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 220 самолето-вылетов на воздушную разведку, истребительное прикрытие, огневое поражение и авиационную поддержку наземных подразделений. Из них 77 - на огневое поражение, 79 - на истребительное авиационное прикрытие.

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"В январе 2025 авиацией уничтожены 215 воздушных целей, поражены командные пункты, пункты управления БпЛА, районы сосредоточения техники и живой силы. Бьем врага вместе!" - заявили в ВС ВСУ.