Более 2300 целей противника уничтожили Воздушные силы ВСУ в январе
В течение января 2025 года противовоздушной обороной сбито более 2300 средств воздушного нападения противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
- 31 крылатую ракету Х-101, "Калибр", "Искандер-К";
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 1595 ударных БпЛА типа "Shahed";
- 388 разведывательных БпЛА;
- 236 БпЛА других типов.
Также в ведомстве добавили, что за январь тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 220 самолето-вылетов на воздушную разведку, истребительное прикрытие, огневое поражение и авиационную поддержку наземных подразделений. Из них 77 - на огневое поражение, 79 - на истребительное авиационное прикрытие.
"В январе 2025 авиацией уничтожены 215 воздушных целей, поражены командные пункты, пункты управления БпЛА, районы сосредоточения техники и живой силы. Бьем врага вместе!" - заявили в ВС ВСУ.
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