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Более 2300 целей противника уничтожили Воздушные силы ВСУ в январе

бійці ппо знищують російський дрон

В течение января 2025 года противовоздушной обороной сбито более 2300 средств воздушного нападения противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

- 31 крылатую ракету Х-101, "Калибр", "Искандер-К";
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 1595 ударных БпЛА типа "Shahed";
- 388 разведывательных БпЛА;
- 236 БпЛА других типов.

Также в ведомстве добавили, что за январь тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 220 самолето-вылетов на воздушную разведку, истребительное прикрытие, огневое поражение и авиационную поддержку наземных подразделений. Из них 77 - на огневое поражение, 79 - на истребительное авиационное прикрытие.

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"В январе 2025 авиацией уничтожены 215 воздушных целей, поражены командные пункты, пункты управления БпЛА, районы сосредоточения техники и живой силы. Бьем врага вместе!" - заявили в ВС ВСУ.

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скільки персоналу ППО перевели в стрільці та штурмовики, зельоні гниди ?
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02.02.2025 18:38 Ответить
Брехня. Хто побував під атаками "шахедів" знає - стріляє т.з. ППО у нічне небо (хто не знає - вони в-основному прилітають вночі десь від 2 до 4 години) наосліп зі стрілкової зброї, як підчас 2 Св. війни. "Шахеди" в-основному попадають в цілі. Ті рідкісні в яких попадають (випадково) - вибухають у небі (якщо вибухає боєкомплект) і падають уламками або (з боєкомплектом) куди попало
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02.02.2025 19:21 Ответить
Мавиков ? А сколько кабов и носителей кабов ?
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03.02.2025 01:43 Ответить
 
 