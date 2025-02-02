Келлог и его команда в ближайшее время приедут в Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и его команда вскоре приедут в Украину.

Об этом глава государства рассказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Когда Кит Келлог приедет в Украину

"Келлог и люди в его команде... Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут договариваться больше. Так оно и будет. У них есть контакты, есть разговоры по телефону, есть онлайн-контакты. Вживую в ближайшее время, я думаю, будет встреча", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он "имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине". Он отметил, что в прошлый раз дата визита была перенесена "из-за каких-то юридических вопросов в США".

В то же время Зеленский сказал, что не знает четкой даты, на которую планируется визит Келлога.

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Удастся ли завершить войну за 100 дней?

На вопрос о его отношении к попытке Келлога закончить войну в Украине в течение 100 дней Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою решимость.

"Тотальные санкционные шаги нам помогли бы. Сильная поддержка нашей армии, не остановка этой помощи - это очень важно. Я думаю, что давление различными шагами, уменьшение цены на энергетику, введение санкций не только на энергетическое пространство и индустрию России, а также на их банковскую систему, а также заставить Путина пойти на уступки и пойти на дипломатическое решение этого вопроса. Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украине важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после окончания горячей стадии войны.

"Мы все хотим закончить горячую стадию войны и перейти к дипломатии", - добавил он.

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