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Келлог и его команда в ближайшее время приедут в Украину, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и его команда вскоре приедут в Украину.

Об этом глава государства рассказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Когда Кит Келлог приедет в Украину

"Келлог и люди в его команде... Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут договариваться больше. Так оно и будет. У них есть контакты, есть разговоры по телефону, есть онлайн-контакты. Вживую в ближайшее время, я думаю, будет встреча", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он "имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине". Он отметил, что в прошлый раз дата визита была перенесена "из-за каких-то юридических вопросов в США".

В то же время Зеленский сказал, что не знает четкой даты, на которую планируется визит Келлога.

Читайте также: Украина, как никогда за годы войны, близка к миру, - Зеленский

Удастся ли завершить войну за 100 дней?

На вопрос о его отношении к попытке Келлога закончить войну в Украине в течение 100 дней Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою решимость.

"Тотальные санкционные шаги нам помогли бы. Сильная поддержка нашей армии, не остановка этой помощи - это очень важно. Я думаю, что давление различными шагами, уменьшение цены на энергетику, введение санкций не только на энергетическое пространство и индустрию России, а также на их банковскую систему, а также заставить Путина пойти на уступки и пойти на дипломатическое решение этого вопроса. Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украине важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после окончания горячей стадии войны.

"Мы все хотим закончить горячую стадию войны и перейти к дипломатии", - добавил он.

Читайте также: Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за сто дней, - The Wall Street Journal

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) США (27118) Кит Келлог (157)


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Топ комментарии
+18
- Vova, де гроші.. - Які гроші, нічого не знаю, ніхто нічого не давав, нічим не допомагав, ви всьо врьоті, це ІПСьО.!!!.
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02.02.2025 18:26 Ответить
+14
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02.02.2025 18:53 Ответить
+13
обдовбаний "президент" країни що в екзистенціальній війні - не виповзає з ефіру ..сюр
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02.02.2025 18:30 Ответить
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Чему он радуется?

Уже всем понятно, что справедливый мир Америку не интересует, они приедут нагибать Украину, чтобы она согласилась на любое перемирие, чтобы Трамп доложил всем, что он остановил войну, вот и вся их задача.

Кроме этого, буду нагибать, чтобы в этом году провели выборы, какие угодно, но выборы.

Зеленский должен избавиться от своих иллюзий и перестать заглядывать Трампу в рот, нужен свой план, этот план должен предусматривать радикальную перестройку системы управления государством и параллельно нужно искать решение по возврату своих территорий договорным путём.
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02.02.2025 19:34 Ответить
...Планів і платформ у зелених довбограїв вистачає завжди.Цей зелений головаферюга мав достатньо часу,щоб здійснити хоч якісь наміри,про котрі так солодко висирав на голову лохокторату.
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02.02.2025 19:57 Ответить
боюся я цього візиту. Нічого доброшо ці потвори нам не привезуть
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02.02.2025 19:50 Ответить
Он не сказал что они приедут. Скорее надеется.
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02.02.2025 20:02 Ответить
Так, бляха, вони пояснять ЗЄлі і його шоблі що треба провести чесні вибори і , в кращому разі для ЗЄлі уйті тіхонєчєчко в лєс місце під вигаданим ім'ям, ну а шоблі як пощастить.
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02.02.2025 20:03 Ответить
вибори під час війни?
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02.02.2025 20:07 Ответить
Вибори під час перемир'я. З ЗЄльою ми всі загинемо і втратимо Україну.
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02.02.2025 20:10 Ответить
перемир' не буде, це не підстава припинити воєнний стан, тому шмаркля буде робити все, щоб вибори не проводити.
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02.02.2025 22:48 Ответить
Келлог і його команда найближчим часом приїдуть в Україну, подивляться та й поїдуть назад- Зеленський.
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02.02.2025 20:08 Ответить
Змушувати Україну до капітуляції?
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02.02.2025 20:11 Ответить
Трамп не хоче говорити з недолугою зеленню і це не добре
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02.02.2025 20:11 Ответить
А про що говорити з несамостійною,тупою людиною?
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02.02.2025 21:55 Ответить
Трамп занят Канадой,так сказать будущим 51 штатом и 52-м Панамой-ему не до Украины...
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02.02.2025 22:27 Ответить
Приїдуть ставити ішаку чергову клізму. Готуй додаткові памперси.
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02.02.2025 20:19 Ответить
Головне, щоб всій Неньці не поставили клізьму. Ні цента, ні патрона не тільки вова, а й Україна від рижого хрен получить.
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02.02.2025 20:25 Ответить
У них есть контакты
==
Что он несёт?
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02.02.2025 20:38 Ответить
Народ, ви нічЯво нє понімаєтє !!! Вже п'ять років це Чмоня кожного вечора всіх вас інформує про його НАДпотужні зусилля у керівній діяльності. І Келлог приїде саме завдяки таким його зусиллям. А ви про шо подумали ? Про втручання марсіан ?
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02.02.2025 20:45 Ответить
Владимир Завгородний: Мы просили их прислать сто тысяч шампуров для шашлыков, но они цинично отказали. Дмитро Вовнянко: От я, звісно, все розумію. Але. У перші ж дні вторгнення на власні очі я бачив на руках ЗСУ комплекси "Нлау". Я знаю про використання "Джавелінів", "Стінгерів", "Смау". Це так нам "відмовлялися допомогти"? Серйозно? А Старлінки, які стали основним засобом зв'язку для ЗСУ, бо мобільний зв'язок (і мобільний інтернет) в зоні бойових дій зник зразу ж - не допомога? А фінансова допомога надана США? Та якби не це, ЗЕвлада ще у 22-му не мала б чим платити бюджетникам, а відтак і ЗСУ. Хоча й це не головна допомога. Головна допомога Заходу, і США в т ч це те що вони прийняли в перші місяці вторгнення маси українських біженців. Бо якби не це, зеленим чиновникам довелося б стикнутися з гуманітарною катастрофою в західних областях України і з величезними масами людей яких треба було б банально годувати. Агов, чуваки! Країни заходу витратили на наші потреби чималі гроші. Їх вони, а не ви заробили. Ви знаєте, в наших союзників янгольське терпіння. Три роки вони слухають отаке - і все ще нам допомагають. Ніна Стариченко: В дитинстві вчили боятись вовка. А життя показало - остерігайся баранів...особливо тих,які під час війни вибрали Верховним Головнокомандувачем ЗСУ цього запроданця.
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02.02.2025 20:49 Ответить
АЙЗЕНБЕРГ: Трамп устроит Украине Великую ревизию, началась торговая война/ THE WEEK ютуб
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02.02.2025 20:49 Ответить
Зєля, ти знаєш, що не Келлог їде в Україну, а "Чорний Лебідь"? Цей "Чорний Лебідь" чомусь з рудою шевелюрою.
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02.02.2025 20:55 Ответить
Скажуть що пора на вихід.
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02.02.2025 21:41 Ответить
кацапа здасте ссю територію Україні і Китаю, а вам тільки за полярним колом клаптик буде.
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02.02.2025 22:51 Ответить
"дешево, Хоботов !"

.
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02.02.2025 23:58 Ответить
зєлєнскаму вигідна війна. Якби не війна, він уже давно був би в ростові. путін його врятував, почавши повномасштабне вторгнення. Гори в пеклі, зєлєнскій разом з путіним
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03.02.2025 01:04 Ответить
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