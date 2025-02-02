Келлог и его команда в ближайшее время приедут в Украину, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и его команда вскоре приедут в Украину.
Об этом глава государства рассказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Когда Кит Келлог приедет в Украину
"Келлог и люди в его команде... Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут договариваться больше. Так оно и будет. У них есть контакты, есть разговоры по телефону, есть онлайн-контакты. Вживую в ближайшее время, я думаю, будет встреча", - рассказал Зеленский.
По словам президента, он "имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине". Он отметил, что в прошлый раз дата визита была перенесена "из-за каких-то юридических вопросов в США".
В то же время Зеленский сказал, что не знает четкой даты, на которую планируется визит Келлога.
Удастся ли завершить войну за 100 дней?
На вопрос о его отношении к попытке Келлога закончить войну в Украине в течение 100 дней Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою решимость.
"Тотальные санкционные шаги нам помогли бы. Сильная поддержка нашей армии, не остановка этой помощи - это очень важно. Я думаю, что давление различными шагами, уменьшение цены на энергетику, введение санкций не только на энергетическое пространство и индустрию России, а также на их банковскую систему, а также заставить Путина пойти на уступки и пойти на дипломатическое решение этого вопроса. Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что Украине важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после окончания горячей стадии войны.
"Мы все хотим закончить горячую стадию войны и перейти к дипломатии", - добавил он.
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Уже всем понятно, что справедливый мир Америку не интересует, они приедут нагибать Украину, чтобы она согласилась на любое перемирие, чтобы Трамп доложил всем, что он остановил войну, вот и вся их задача.
Кроме этого, буду нагибать, чтобы в этом году провели выборы, какие угодно, но выборы.
Зеленский должен избавиться от своих иллюзий и перестать заглядывать Трампу в рот, нужен свой план, этот план должен предусматривать радикальную перестройку системы управления государством и параллельно нужно искать решение по возврату своих территорий договорным путём.
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Что он несёт?
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