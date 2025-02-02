Украина, как никогда за годы войны, близка к миру, - Зеленский
Украина сейчас делает все, чтобы приблизить мир.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я чрезвычайно горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев", - заявил Зеленский.
Топ комментарии
+45 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий02.02.2025 15:08 Ответить Ссылка
+28 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий02.02.2025 15:12 Ответить Ссылка
+20 Сергей Бойко #595230
показать весь комментарий02.02.2025 15:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здали 30% України рашистам, розгромлені міста і села, пора про мир говорити?
-войска и надо просто перестать стрелять" И обязательно посмотреть в глаза )(уйлу.
И вот тогда будет мир в Украине и во всём мире. А те що українці вже ніколи не
повернуть свою рідну українську землю а її загальна площа 125 000 кв. км. і яка
перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. І тоді наша продана Батьківщина
яка поки що тимчасово окупована фашистським кремлем. Вона через його такий
злочинний мир - капітуляцію може скоро вже на віки стати гидкою кацапською територію.
і це означає що Україна, як ніколи за роки війни, близька до миру по-єрмаковськи
Якщо ЗЄ у 2025 році сдасть ***** 20% території України - це буде такою самою капітуляцією.
Ну і буде мир. Але такий собі...