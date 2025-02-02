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Украина, как никогда за годы войны, близка к миру, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Украина сейчас делает все, чтобы приблизить мир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я чрезвычайно горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО является одной из главных гарантий безопасности для Украины. 800-тысячные ВСУ станут бонусом для Альянса, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+45
Була близька поки зеля не прибрав міни з Чонгару
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02.02.2025 15:08 Ответить
+28
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02.02.2025 15:12 Ответить
+20
Шо , начинаем на шашлыки готовится , на девятое мая ? Он не ОБУЧАЕМЫЙ , от слова совсем.
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02.02.2025 15:08 Ответить
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Вовк і ягня - справедливість у них оцінюється порізно а особливо коли осел трактує і повчає.
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02.02.2025 16:02 Ответить
про це говорять зданий донбас...
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02.02.2025 16:33 Ответить
Засмерділо зеленим передвиборчим популізмом.
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02.02.2025 16:34 Ответить
лікарі вже виїхали???
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02.02.2025 16:36 Ответить
Звісно, близька. Бо ти війну програєш, гундоса потвора. Ти, падло смердюче, зробив усе можливе за три роки, щоб перетворити країну козаків на клоаку мародерів та лузерів. Хоча, які 3 роки? 6 це падло гундосе вже сидить на шиї у народа.
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02.02.2025 16:36 Ответить
кац прєдлагаєт сдаться.... де ви ще бачили командира,що не кличе до перемоги,а до якогось міру? мир настане тоді,коли кацапня залишить нашу землю і в цей раз назавжди.
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02.02.2025 16:44 Ответить
Доля України була вирішена на "стрєлці" в Омані - сьогодення це процес завершення реалізації підписаного ЗЕблазнем договорняка.
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02.02.2025 16:51 Ответить
Не каркай
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02.02.2025 16:54 Ответить
До рюсського миру? Так ти ж і намагаєшся це зробити .
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02.02.2025 17:16 Ответить
Як завжди якась нісенітниця яка не має жодного відношення до реальності
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02.02.2025 17:17 Ответить
Як ти вже ....!!!!!
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02.02.2025 17:21 Ответить
Що він несе?! До чого ця лабуда про мир? Сценаристи в ОПі кокса перебрали?
Здали 30% України рашистам, розгромлені міста і села, пора про мир говорити?
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02.02.2025 17:23 Ответить
Видно що Зеленский згадав про свою давню улюблену мрію про те що "надо развести
-войска и надо просто перестать стрелять" И обязательно посмотреть в глаза )(уйлу.
И вот тогда будет мир в Украине и во всём мире. А те що українці вже ніколи не
повернуть свою рідну українську землю а її загальна площа 125 000 кв. км. і яка
перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. І тоді наша продана Батьківщина
яка поки що тимчасово окупована фашистським кремлем. Вона через його такий
злочинний мир - капітуляцію може скоро вже на віки стати гидкою кацапською територію.
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02.02.2025 17:34 Ответить
Окупанти і далі зосереджують зусилля на Покровському та Куп'янському напрямках,
і це означає що Україна, як ніколи за роки війни, близька до миру по-єрмаковськи
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02.02.2025 18:04 Ответить
Від його виступу таке враження ,ніби цей поц грає в компютерну гру ,а не керує країною.
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02.02.2025 18:24 Ответить
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02.02.2025 18:31 Ответить
Зеленый удод
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02.02.2025 18:41 Ответить
План "миру" вже написав??? Без плану нічого не вийде!
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02.02.2025 19:04 Ответить
Тю. Можна було підписати капітуляцію і у 2022 році.
Якщо ЗЄ у 2025 році сдасть ***** 20% території України - це буде такою самою капітуляцією.
Ну і буде мир. Але такий собі...
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02.02.2025 19:54 Ответить
Можна було підписати капітуляцію і у 2022 році. І не втратити більше як 20 % рідної Української землі.
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02.02.2025 20:32 Ответить
Ти часом не підарок свинособачий?
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02.02.2025 23:31 Ответить
Стерво, краще б Чмоня цього не казав ! Бо у 2024 році українці наїлися локшини від мирних угод зі Швейцарії. І не тільки.
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02.02.2025 20:51 Ответить
Як вже дістав своїми висерами цей смарагдовий ублюдок.
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02.02.2025 21:04 Ответить
Головну позицію, типу від "України", Зеленскій вже озвучив, і трубить її без зупину. "Проста пєрєстать стрєлять!" Вже про кордони 1991 року повний мовчок. Бо "ЗСУ не може звільнити території військовим шляхом. Тому підписуємо договір з Кацапією як є, а територія я потім поверну. Дипломатичним шляхом! Десь колись потім". І ніяких вимог до кацапії. Зате все по їхніх умовах.
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02.02.2025 21:48 Ответить
нехватає лише другого НайПотужнішого Саміту Миру...
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02.02.2025 22:51 Ответить
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