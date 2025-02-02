Высказывания Путина о легитимности президента Украины абсурдны, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления кремлевского диктатор Владимира Путина о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Высказывания Путина о легитимности президента Украины являются абсурдными. За время его четвертьвекового пребывания в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; президент Трамп вернулся на второй срок после впечатляющей победы. Это демократия и легитимность", - подчеркнул Сибига.
Ранее Путин заявил, что готов к переговорам с украинскими властями, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава страны-агрессора снова назвал президента Украины "нелегитимным".
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+31 Коблпот
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+30 Марина #594701
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+29 Small Jerboa
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м. Київ ,15 травня 2014 року № 5-рп/2014 Справа № 1-19/2014
Таким чином, виходячи з Основного Закону України главу держави може бути обрано як на чергових, так і на позачергових виборах. Конституційний Суд України наголошує, що положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).
Отже, закріплений https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.
Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України
вирішив:
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
вибирається на 5 років
на перший день 6 року - виконуючий обов'язки президента
Щось не так?
Згідно Конституції України резидент України виконує свої обов'язки до моменту передачі владі наступному обраному президентові.
Згідно закону про Воєнний стан - вибори під час Воєнного стану не проводяться.
Це не другий термін - це продовження повноваженнь до виборів.
"Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу".
Легітимність Зеленського міг підтвердити ТІЛЬКИ КОНСТИТУЦІОННИЙ СУД!
Зе-влада НЕ ПЕРЕЙНЯЛАСЯ цім питанням - Зеленський НЕ ЛЕГИТИМНИЙ.
Все, ТОЧКА.
Питання ЗАКРИТО.
Здесь сказано про "строком на п'ять років". Другие сроки есть? Нет.
Более того, есть решение КСУ - https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/5-rp/2014.pdf от 2014 года, где нормальным, человеческим, понятным языком написаны две умные вещи:
1. Положення частин першої, п'ятої статтi 103 Конституції України
необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами
України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Особенно стоит обратить внимание на второй пункт, жирненькое слово. Оно означает что не может теперь каждый дбл подавать в КСУ запрос на тему "а точно пять лет?"
Про президента України «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.»
Про вибори: «Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.»
Вам серьезно нужно объяснять такие простые вещи на пальцах?
Насчет закона - ахахаха. Слабо законом отменить Конституцию?
Це процедура передачі влади між чинним і новообраним президентами. Як це стосується узурпаторів, що всупереч Конституції захопили всю державну владу в країні і не хочуть її повертати народові України?
У нас пройшли вибори? Назови, будь ласка, коли та кого обрали новим Президентом України?
«…Сполучене Королівство Великої Британії й Північної Ірландії - чи не єдина розвинена демократія серед членів Великої сімки, яка має успішний демократичний досвід тривалого відтермінування (postponement) виборів в умовах війни. Це сталося двічі - під час Першої і Другої світової війн, коли чергові парламентські й місцеві вибори, які мали відбутися у перший рік війни, провели аж після її завершення. Також цей досвід є одним із найбільш релевантних для України за політичним контекстом..»
До чого тут Велика Британія? Українці повинні виконувати вимоги української конституції, не британської!
Она не о президентском сроке, она о периоде передачи власти.
А що мене бісить - ніколи Цензор не надає інфу, за що бан. Зі всіх запитів один раз відповіли - що типу відповіла прихованим матом на образи в мою сторону - і 3 доби обом. На інші - відповіді не отримала.
Розумію - дЄрмак!
Далі не читаю.....
Не на часі, після розберемось, не шатайте трубу.
А зешобла взяла та й просто заборонила Порошенку приймати участь в засіданнях.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла колишня заступниця міністра юстиції, а нині заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.
За її словами, питання звернення до Конституційного суду просуває росія, і це її наратив. Вона згадала, що цю тему на засіданні Радбезу ООН піднімав представник рф Василь Небензя. Він казав, що українська влада мала б звернутися з питання легітимності Зеленського до суду, але вона цього не зробить, бо боїться.
«Тож ми робимо висновок, що оці апелювання до Конституційного суду підкріплені російським наративом», - заявила Мудра.
Хтось інший на його місці би звернувся до ВР,але і вона прострочена; до КС,щоби той підтвердив,або не підтвердив продовження повноважень понад конст.термін.
Так,ні,"я й надалі президент і найвеличніший".
так хотів «нарід»..
нема кому приймати рішення..
І нам вигідно, що якщо він підпише не дуже хороший для України мир, потім сказати- так не зовсім легітимний був.
Хутін того і боїться. Тому йому треба вибори.
А нам потрібна нормальна влада, а не другий термін зебуїна.
Поза тим, ***** не потрібні жодні договори, окрім тих, які ведуть до капітуляції. Так само, на мою думку, ***** не потрібні ніякі вибори, окрім виборів ведмедчука. Проте ***** може скористатися можливими правовими складнощами, зміною безпекових умов, процесами у війську і суспільстві. Наприклад, кремль може очікувати зниження мобілізованості держави і готовності до супротиву суспільства під час виборів, наприклад через СЗЧ, масовий виїзд, тощо. І просто подарунком для московитів стане невизнання частиною суспільства легітимності обраного за рішенням ЦВК кандидата. От тоді вже його дії можуть оспорюватися на предмет законності, а підписання міжнародних договорів стане неможливим.
Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Ст. 110 ККУ Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого https://protocol.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
А думка
ЛавроваСибіги Зеленського когось цікавить? А у нього взагалі є свої думки?
@Wiskas_pumius_
·
1 лют.
Зеленський зробив все можливе щоб ви втомилися від *******. Не від війни, а від внутрішнього ******* який Зеленський організував під соусом війни.
Це все було зроблено щоб ви прийняли свою ганебну долю капітулянта і виплатили репарації кремлю за агресію в курській області.
Але цей лікбез можна пояснити легше -
Легальність можна доказувати законом, легітимність визначає народ.
І йому давно було визначити свою профнепридатність. І залишити гемор тимчасовому уряду.
Але ж не. Тепер на ростяжці між вигаданим світом софістів і реальністю, де він некомпетентністю нищить націю.
7 год ·
Кума зі мною не здоровкаїця, гордо морду відвертає.
Кум вже відхрестився, хоча щось таки запідозрив. Шість років - як до жирафа.
Друг з дитинства об'явив бойкот, не приходить в гості, бо його раніма душа не може витримати моїх під'*****. Як він сказав - цілком заслужених, тіки чось воно обідно, нинада..
Один кум так вкусно і так громко жував гімно бігуса про свинарчуків, так громко і так вкусно жував, ням-ням, шо прям кюшать не міг, а сам здріснув за кордон. І навіть ім'я та прізвище у ФБ змінив на іностранне. Щас так модно навєрно, х/з. Або йому встидно буть українцем.
Корєфан так старанно гострив своє мачєтє на путіна, гострив і на кухні, і в туалєті..., що при перших вибухах бросив те мачєтє, завів свою машину і бистрими скачками хутко втік у Польщу і замість того щоб і далі дрочити своє мачєтє на пуйла, знову вишиває бісєром боневтіка за те , що боневтік герой і невтік.
Підприємці, яких я застерігав від катастрофи для країни, насміхалися з мене : ха-ха-ха розкажи, Віталік, за Ротердам+...
І таких прикладів - хоть греблю гати.
Всі вони тепер ховають свій бізнес.
Ховаються від ТЦК.
Хоронять своїх загиблих рідних та близьких.
Навесні 19-го вони сміялись з мене за, незрозумілу їм, мою ненависть до клоуна.
А зараз вони вже ненавидять мене за те, що я був правий.
Живу як в окупації
В.Степаненко
Так що Осел навіть і не збирається вилазити з крісла президента. А також і вся його свита.
"elections are necessary in Ukraine. In most democracies, elections take place even during wartime. I think it's important. I believe it's good for democracy. The beauty of a strong democracy is having more than one potential candidate".
що таке?
і хло, його хотів, як президента України,
а зараз обзиває Зеленського нєлєгєтімним..
за що?
що зразу не здався?
тому і вибрали..
та ще й хло так хотіло..
ніхто за нього не голосував - бо не було виборів...