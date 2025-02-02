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Высказывания Путина о легитимности президента Украины абсурдны, - Сибига

Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления кремлевского диктатор Владимира Путина о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Высказывания Путина о легитимности президента Украины являются абсурдными. За время его четвертьвекового пребывания в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; президент Трамп вернулся на второй срок после впечатляющей победы. Это демократия и легитимность", - подчеркнул Сибига.

Ранее Путин заявил, что готов к переговорам с украинскими властями, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава страны-агрессора снова назвал президента Украины "нелегитимным".

Смотрите также: Зеленский об ударе РФ по Полтаве: ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) путин владимир (31551) Сибига Андрей (489)


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Топ комментарии
+31
Два нелегітимні міряються легітимністю.
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02.02.2025 21:44 Ответить
+30
Сибіга на цій посаді є абсурдом..
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02.02.2025 21:44 Ответить
+29
Американці про вибори теж "абсурд несуть"?!
Легітимність Зеленського міг підтвердити ТІЛЬКИ КОНСТИТУЦІОННИЙ СУД!
Зе-влада НЕ ПЕРЕЙНЯЛАСЯ цім питанням - Зеленський НЕ ЛЕГИТИМНИЙ.
Все, ТОЧКА.
Питання ЗАКРИТО.
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02.02.2025 21:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
***** про ***** умнічає. та нам якось пофіг.
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02.02.2025 21:41 Ответить
Воно вже прострочене і з душком?
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02.02.2025 21:43 Ответить
вони однакові.
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02.02.2025 21:43 Ответить
Нє всьо так однозначно
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02.02.2025 22:06 Ответить
Читайте Конституцію і припиніть поширювати кацапське лайно
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02.02.2025 23:03 Ответить
Ось тут вам варто почитати Конституцію і рішення Конституційного суду і не поширювати брехню. Продовження терміну перебування на посаді президента немає!!!
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02.02.2025 23:32 Ответить
У Конституції України чітко записано, що Президент виконує свої обов'язки до моменту передачі повноваженнь наступному обраному Президенту. А вибори під час воєнного стану не проводяться. Це не Зеленський придумав - всі ці закони були рийняті задовго до нього.
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03.02.2025 00:21 Ответить
Лише після проведених виборів і оголошених результатів. Читати вмієш?
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03.02.2025 01:39 Ответить
Там же написано і про 5-ти річний термін. Саме тому потрібно було звернутися до КС і зняти це питання раз і назавжди.
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03.02.2025 08:10 Ответить
Все це зелена хуцпа у виконанні сибіги за подачі опу які бажають подовше залишатися при владі, уже давно є таке рішення Кгнституційного суду справа про строк, на який обирається Президент України) читайте історичне рішення


м. Київ ,15 травня 2014 року № 5-рп/2014 Справа № 1-19/2014

Таким чином, виходячи з Основного Закону України главу держави може бути обрано як на чергових, так і на позачергових виборах. Конституційний Суд України наголошує, що положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).

Отже, закріплений https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.

Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

вирішив:

1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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03.02.2025 05:42 Ответить
Стисло:
вибирається на 5 років
на перший день 6 року - виконуючий обов'язки президента
Щось не так?
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03.02.2025 08:46 Ответить
Який ще другий термін?
Згідно Конституції України резидент України виконує свої обов'язки до моменту передачі владі наступному обраному президентові.
Згідно закону про Воєнний стан - вибори під час Воєнного стану не проводяться.
Це не другий термін - це продовження повноваженнь до виборів.
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03.02.2025 00:23 Ответить
Закон про воєнний стан не може встановлювати чи скасовувати проведення виборів. Це прерогатива виключно Конституції України. Ті, хто приймали такий антиконституційний закон, діяли з метою узурпації влади всупереч Конституції.
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03.02.2025 01:44 Ответить
Подайте конституційну скаргу.
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03.02.2025 03:01 Ответить
Голова Верховної ради це зобов'язаний був зробити, точніше ТЦК. Голова ВР згідно Конституції призначає чергові вибори, а ТЦК згідно своїх повноважень звертається до КС. Влада узурпована зеленським і його шоблою
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03.02.2025 08:50 Ответить
Відкрийте закон про конституційний суд і прочитайте ст.51 що це таке та які умови реалізації права на її подання.
"Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу".
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03.02.2025 12:14 Ответить
Але цей закон діє і діє вже багато років. Його задовго до Зеленського було прийнято
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03.02.2025 12:00 Ответить
Як уже було зазначено, там без різниці: що влада, що так звана самоназвана "опозиція", вони всі одним московським миром мазані.
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03.02.2025 15:11 Ответить
Навіть якщо пересидент подавиться вишенькою (насмерть), він все одно залишиться на посаді і це буде "продовженням повноваженнь до виборів"? Заборона виборів - дурня і обман.
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03.02.2025 08:14 Ответить
Ні, у випадку смерті президента його повноваження переходять до голови верховної ради України. Це прописано у Конституції України.
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03.02.2025 12:02 Ответить
Сибіга на цій посаді є абсурдом..
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02.02.2025 21:44 Ответить
Абсурд это неореваншизм ПрыгоАналов в упаковке Слуг нариду
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02.02.2025 22:15 Ответить
Два нелегітимні міряються легітимністю.
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02.02.2025 21:44 Ответить
Ішак є в ліпшому випадку в.о. Повноваження завершились майже рік тому і не треба народу пудрити мізки. Рішення КСУ про легітимність ішака не має. Крапка.
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02.02.2025 21:47 Ответить
Він не може бути в.о. Таким може бути лише голова ВР за Конституцією
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03.02.2025 01:46 Ответить
Американці про вибори теж "абсурд несуть"?!
Легітимність Зеленського міг підтвердити ТІЛЬКИ КОНСТИТУЦІОННИЙ СУД!
Зе-влада НЕ ПЕРЕЙНЯЛАСЯ цім питанням - Зеленський НЕ ЛЕГИТИМНИЙ.
Все, ТОЧКА.
Питання ЗАКРИТО.
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02.02.2025 21:47 Ответить
А якщо без емоцій - так і є. Тільки Конституційний Суд України може тлумачити це питання
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02.02.2025 21:49 Ответить
але вони бояться туди звернутися, бо ще не змінили склад суду.
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02.02.2025 22:07 Ответить
Нормы Конституции - это нормы прямого действия, их не надо как-то тлумачить, иначе это будет не Конституция, а филькина грамота.

Здесь сказано про "строком на п'ять років". Другие сроки есть? Нет.
Более того, есть решение КСУ - https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/5-rp/2014.pdf от 2014 года, где нормальным, человеческим, понятным языком написаны две умные вещи:

1. Положення частин першої, п'ятої статтi 103 Конституції України
необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами
України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Особенно стоит обратить внимание на второй пункт, жирненькое слово. Оно означает что не может теперь каждый дбл подавать в КСУ запрос на тему "а точно пять лет?"
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02.02.2025 22:29 Ответить
Ну і на кого розраховані твої писульки,москальська морда? Не вводь людей в оману. Як ви вже задовбали зі своїми висе.ами. У законах усе чітко прописано:
Про президента України «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.»
Про вибори: «Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.»
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03.02.2025 00:00 Ответить
При чем здесь период передачи власти первого президента второму, к президентскому сроку первого?

Вам серьезно нужно объяснять такие простые вещи на пальцах?

Насчет закона - ахахаха. Слабо законом отменить Конституцию?
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03.02.2025 01:20 Ответить
Невігласе, вивчи ст.104 Конституції. Там чітко для таких як ти розписано, що Президент України може виконувати свої повноваження не більше ніж 30 днів після оголошення результатів виборів до закінчення яких новообраний Президент України повинен вступити на свій пост.
Це процедура передачі влади між чинним і новообраним президентами. Як це стосується узурпаторів, що всупереч Конституції захопили всю державну владу в країні і не хочуть її повертати народові України?
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03.02.2025 02:02 Ответить
Ще хто з нас ще «невіглас»? Перш ніж писати уважно прочитай текст: «…Президент України може виконувати свої повноваження не більше ніж 30 днів ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ до закінчення яких новообраний Президент України повинен вступити на свій пост…»
У нас пройшли вибори? Назови, будь ласка, коли та кого обрали новим Президентом України?
«…Сполучене Королівство Великої Британії й Північної Ірландії - чи не єдина розвинена демократія серед членів Великої сімки, яка має успішний демократичний досвід тривалого відтермінування (postponement) виборів в умовах війни. Це сталося двічі - під час Першої і Другої світової війн, коли чергові парламентські й місцеві вибори, які мали відбутися у перший рік війни, провели аж після її завершення. Також цей досвід є одним із найбільш релевантних для України за політичним контекстом..»
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03.02.2025 09:07 Ответить
А я про що тобі тут розписую? В Україні хіба пройшли вибори і обрали нового президента, що ти ліпиш узурпатору міфічне ще й безкінечне продовження повноважень?
До чого тут Велика Британія? Українці повинні виконувати вимоги української конституції, не британської!
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03.02.2025 11:58 Ответить
на людей, які мають розум і критичне мисленняя. а не на ********, за яких думає марафон
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03.02.2025 08:54 Ответить
У Конституції є ще норма: Президент виконує свої обов'язки до передачі повноваженнь наступному обранному Президенту.
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03.02.2025 00:24 Ответить
Есть. Только очевидно что условием действия статьи является наличие наступного обраного Президента.

Она не о президентском сроке, она о периоде передачи власти.
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03.02.2025 01:24 Ответить
Цей текст не о передачі влади, а о виконанні обов'язків президента. І так, умовою є наявність наступного президента. А вибори під час воєнного стану в Україні не проводяться.
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03.02.2025 11:59 Ответить
💯👍
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03.02.2025 01:49 Ответить
Конституційний суд розглядає питання конституційності, зокрема тлумачення конституції. Але не розглядає питання законності, тим більше політико-правове питання на кшталт легітимності якоїсь особи. Спроба визначити за допомогою конституційного суду легітимність Верховної ради в 19 році призвела до того, що конституційний суд фактично ухилився від прийняття рішення, пославшись на те, що легітимність має визначати народ.
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03.02.2025 01:10 Ответить
туПін знатний киздун, чи варто сприймати всерьйоз висловлювання киздуна…. питання з тих чи вірити в заряджену воду від кашпіровського та залоті пірамідки гордона…
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02.02.2025 21:49 Ответить
Хто не знає , то оце чмо всі ці роки разом з сєпаром лІтвіним писало всі пафосно-брехливі промови віслюку оманському. Чого вартують слова нелоха, я думаю вже всі зрозуміли, а про оцього пополиза взагалі нема чого казати.
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02.02.2025 21:50 Ответить
Тема для перепису кацапів.
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02.02.2025 21:53 Ответить
І як новорег в цьому шарить?))
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02.02.2025 21:58 Ответить
Так, як і трьохмісячна старореглиня з номером.
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02.02.2025 22:16 Ответить
В мене 6 аккаунтів в перманенті за критику влади))) а самий перший - з 2014 тут був і без номеру. Нехвилюйся.
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02.02.2025 23:51 Ответить
За критику влади на Цензорі не банять. А от за кацапський троллизм - так, у перманент. Тобто ти є кацапським троллем.
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03.02.2025 00:25 Ответить
За кацапів ніколи не топила)) і тебе, доречі, пам'ятаю. І не один раз мої пости лайкав. Може й в друзях був, але вже не перевірю. Так що звинувачення в тролізмі - залиш при собі.

А що мене бісить - ніколи Цензор не надає інфу, за що бан. Зі всіх запитів один раз відповіли - що типу відповіла прихованим матом на образи в мою сторону - і 3 доби обом. На інші - відповіді не отримала.
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03.02.2025 01:01 Ответить
Ще як банять. Чи ти думаєш, що твоя самоназвана "опозиція" чимось від влади відрізняється? Вони всі одним московським миром мазані.
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03.02.2025 02:09 Ответить
Героїчна дівчина, у мене лише чотири і п'ятий видалений, бо я там такого понаписував в 2014... Лайк і підписка)
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03.02.2025 05:34 Ответить
Читаю - СИБІГА!
Розумію - дЄрмак!
Далі не читаю.....
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02.02.2025 21:54 Ответить
Пуйло є пуйлом і не його справи говорити щось про українського президента. То наші справи. Але правдою є те, що Боневтік просрочений, в Конституція мовчить про його повноваження після 21.05.2024. Там мова йде про Верховну Раду. Раніше, коли втік ще один "легітімний", то Конституційний суд України виніс єдине рішення, яке говорить, що президент вибирається на 5 років. Крапка!!!
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02.02.2025 21:59 Ответить
Так і опозиція не подала до Конституційного суду.
Не на часі, після розберемось, не шатайте трубу.
А зешобла взяла та й просто заборонила Порошенку приймати участь в засіданнях.
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02.02.2025 23:42 Ответить
Друже, якщо твій мозок про щось мовчить, то не потрібно тикати своїм пальцем у Конституцію)
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03.02.2025 02:12 Ответить
А от якби він дійсно був би не легітимним...то кому би це було вигідно?...
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02.02.2025 22:02 Ответить
І що б було? Не було б "геніального" військового командувача ЗСУ? Обов'язки автоматично переходять до Стефанчука. В нас парламентсько- президентська модель управління.
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02.02.2025 23:44 Ответить
цікаво чому тобі нецікаво хто його призначив міністром закордонних справ
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02.02.2025 22:20 Ответить
Ручна ****...ва голова кожній владі потрібна. Що накажуть, то і несе рОтом.на будь-який посаді
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02.02.2025 22:31 Ответить
Офіс президента України і сам лідер держави Володимир Зеленський не будуть звертатися до Конституційного суду, щоб той підтвердив легітимність правління останнього.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла колишня заступниця міністра юстиції, а нині заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

За її словами, питання звернення до Конституційного суду просуває росія, і це її наратив. Вона згадала, що цю тему на засіданні Радбезу ООН піднімав представник рф Василь Небензя. Він казав, що українська влада мала б звернутися з питання легітимності Зеленського до суду, але вона цього не зробить, бо боїться.

«Тож ми робимо висновок, що оці апелювання до Конституційного суду підкріплені російським наративом», - заявила Мудра.
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02.02.2025 22:05 Ответить
По факту-прострочений.
Хтось інший на його місці би звернувся до ВР,але і вона прострочена; до КС,щоби той підтвердив,або не підтвердив продовження повноважень понад конст.термін.
Так,ні,"я й надалі президент і найвеличніший".
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02.02.2025 22:07 Ответить
КС - в окопах..
так хотів «нарід»..
нема кому приймати рішення..
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03.02.2025 01:01 Ответить
Шапіто...
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02.02.2025 22:17 Ответить
Прострочений.
І нам вигідно, що якщо він підпише не дуже хороший для України мир, потім сказати- так не зовсім легітимний був.
Хутін того і боїться. Тому йому треба вибори.
А нам потрібна нормальна влада, а не другий термін зебуїна.
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02.02.2025 22:18 Ответить
+ +
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02.02.2025 22:26 Ответить
Читайте Конституцію і не розносьте кацапську пуйню
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02.02.2025 22:51 Ответить
Цей цензор давно перетворився на якийсь кацапський тік-ток. Що тут тільки не прочитаєш з "доброї" волі їхнього модера.
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03.02.2025 02:17 Ответить
Ну и что вы отсылаете к прочтению Конституции? Убедиться что одна статья противоречит другой. Так это не единственный ляп написанного свода правил. Конституционный суд должен не сидеть как сыч, в засаде, околачивая груши а сам инициировать исправление коллизий.
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03.02.2025 07:14 Ответить
Які ж статті там один одному суперечать? Можна запитати, ви в дзеркало заглядали?
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03.02.2025 12:29 Ответить
Зе частково втратив легітимність, бо чергових виборів не було. Але це не робить його президентство незаконним. Через це будь які підписані ним договори матимуть законну силу.
Поза тим, ***** не потрібні жодні договори, окрім тих, які ведуть до капітуляції. Так само, на мою думку, ***** не потрібні ніякі вибори, окрім виборів ведмедчука. Проте ***** може скористатися можливими правовими складнощами, зміною безпекових умов, процесами у війську і суспільстві. Наприклад, кремль може очікувати зниження мобілізованості держави і готовності до супротиву суспільства під час виборів, наприклад через СЗЧ, масовий виїзд, тощо. І просто подарунком для московитів стане невизнання частиною суспільства легітимності обраного за рішенням ЦВК кандидата. От тоді вже його дії можуть оспорюватися на предмет законності, а підписання міжнародних договорів стане неможливим.
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03.02.2025 01:42 Ответить
Ст. 73 Конституції.
Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Ст. 110 ККУ Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого https://protocol.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
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03.02.2025 02:27 Ответить
це так не працює: легітимний - не легітимний підписав. Як кажуть - внутрішні проблеми негра шерифа не цікавлять. Некуй було не легитимного тримати на посаді.
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03.02.2025 09:05 Ответить
США вважають інакше і вимагають виборів.

А думка Лаврова Сибіги Зеленського когось цікавить? А у нього взагалі є свої думки?
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02.02.2025 22:26 Ответить
США вимагають виборі ПІСЛЯ закінчення війни - і це цілком логічно. Бо вибори в Україні не проводяться саме під час війни.
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03.02.2025 00:28 Ответить
Як говориться: прострочений простроченому око не виклює.
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02.02.2025 22:26 Ответить
REDAкцій Approved 🇺🇦🚀🇺🇸
@Wiskas_pumius_
·
1 лют.
Зеленський зробив все можливе щоб ви втомилися від *******. Не від війни, а від внутрішнього ******* який Зеленський організував під соусом війни.

Це все було зроблено щоб ви прийняли свою ганебну долю капітулянта і виплатили репарації кремлю за агресію в курській області.
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02.02.2025 22:30 Ответить
На папірцях про мир в Україні ,однозначно підпису "зе" не буде,оскільки,що вартує ,або буде вартувати для світової спільноти підписи нелигітимних- бульбенфюрера,а чи то "зе" ?
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02.02.2025 22:33 Ответить
Треба було це визначити конституційним судом. А не узурпувати раду. Тепер пізно кричати вовки. І Стефанчук може бути змінений, якщо що. Привід - подання в декларації, де він бере компенсацію за житло від уряду коли це тещі хороми.
Але цей лікбез можна пояснити легше -
Легальність можна доказувати законом, легітимність визначає народ.
І йому давно було визначити свою профнепридатність. І залишити гемор тимчасовому уряду.
Але ж не. Тепер на ростяжці між вигаданим світом софістів і реальністю, де він некомпетентністю нищить націю.
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02.02.2025 22:51 Ответить
До сраки, що думає путін. А от вимогу Конституції України про термін президентства слід було давно уже виконати!
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02.02.2025 22:56 Ответить
Просрочене лайно собаче, вчепилося у владу так, що тепер тільки Трамп з ломом буде його виковирювати від корита. У гандонів зелених просто істерика від вимог виборів після припинення вогню. Не чекали такої підстави, а тут...
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02.02.2025 22:57 Ответить
для чого відповідати на абсурдні висловлення якогось xyūлa?
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02.02.2025 22:58 Ответить
Тетяна Степаненко

7 год ·

Кума зі мною не здоровкаїця, гордо морду відвертає.

Кум вже відхрестився, хоча щось таки запідозрив. Шість років - як до жирафа.

Друг з дитинства об'явив бойкот, не приходить в гості, бо його раніма душа не може витримати моїх під'*****. Як він сказав - цілком заслужених, тіки чось воно обідно, нинада..

Один кум так вкусно і так громко жував гімно бігуса про свинарчуків, так громко і так вкусно жував, ням-ням, шо прям кюшать не міг, а сам здріснув за кордон. І навіть ім'я та прізвище у ФБ змінив на іностранне. Щас так модно навєрно, х/з. Або йому встидно буть українцем.

Корєфан так старанно гострив своє мачєтє на путіна, гострив і на кухні, і в туалєті..., що при перших вибухах бросив те мачєтє, завів свою машину і бистрими скачками хутко втік у Польщу і замість того щоб і далі дрочити своє мачєтє на пуйла, знову вишиває бісєром боневтіка за те , що боневтік герой і невтік.

Підприємці, яких я застерігав від катастрофи для країни, насміхалися з мене : ха-ха-ха розкажи, Віталік, за Ротердам+...

І таких прикладів - хоть греблю гати.

Всі вони тепер ховають свій бізнес.

Ховаються від ТЦК.

Хоронять своїх загиблих рідних та близьких.

Навесні 19-го вони сміялись з мене за, незрозумілу їм, мою ненависть до клоуна.

А зараз вони вже ненавидять мене за те, що я був правий.

Живу як в окупації

В.Степаненко
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02.02.2025 23:29 Ответить
Дмитро Литвин, радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій, заявив у неділю, що заклик США до проведення виборів в Україні після угоди про припинення вогню з Росією виглядає як "провальний план", якщо це все.
Так що Осел навіть і не збирається вилазити з крісла президента. А також і вся його свита.
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03.02.2025 00:26 Ответить
Саме так. Як уже вище зазначив Віталій Іванов, К. Келлог заявив:
"elections are necessary in Ukraine. In most democracies, elections take place even during wartime. I think it's important. I believe it's good for democracy. The beauty of a strong democracy is having more than one potential candidate".
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03.02.2025 02:36 Ответить
ті, хто вибрали Зеленського, тепер його не хочуть?
що таке?

і хло, його хотів, як президента України,
а зараз обзиває Зеленського нєлєгєтімним..
за що?
що зразу не здався?
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03.02.2025 00:54 Ответить
головне не Порошенко..
тому і вибрали..
та ще й хло так хотіло..

ніхто за нього не голосував - бо не було виборів...
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03.02.2025 01:17 Ответить
32 кандидати було
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03.02.2025 09:07 Ответить
МЗС України Андрій Сибіга правильно сказав про кремлівського мусора-шизофреніка.
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03.02.2025 02:01 Ответить
Кремлівсь маніак хоче сидіти довічно. В принципі, це може бути прийнятним варіантом - за умови, коли його посадять в інше місце.
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03.02.2025 02:06 Ответить
У Римській республіці призначали диктаторів для захисту держави в часи кризи.!!! А у нас під час і агресії і війни і на терезах саме існування не припиняється війна за владу. причому на знищення опонента, скільки ж можно гепати черговий раз по тих же граблях, коли ми втрачали державність?
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03.02.2025 08:00 Ответить
само ...ть уже пять раз ПРОСРОЧЕННОЕ , а теперь еще и на других кивает !!! пошел он на....!!!(((
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03.02.2025 12:59 Ответить
 
 