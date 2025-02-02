Высказывания Путина о легитимности президента Украины абсурдны, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления кремлевского диктатор Владимира Путина о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Высказывания Путина о легитимности президента Украины являются абсурдными. За время его четвертьвекового пребывания в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; президент Трамп вернулся на второй срок после впечатляющей победы. Это демократия и легитимность", - подчеркнул Сибига.

Ранее Путин заявил, что готов к переговорам с украинскими властями, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава страны-агрессора снова назвал президента Украины "нелегитимным".

Смотрите также: Зеленский об ударе РФ по Полтаве: ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. ВИДЕО