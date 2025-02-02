Зеленский об ударе РФ по Полтаве: ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. ВИДЕО
В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров увеличить поставки ПВО Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты. Всего эта ракета убила, к сожалению, четырнадцать человек, из них двое - дети. Девять и двенадцать лет. Мои соболезнования родным и близким. Пострадали двадцать человек, в том числе четверо детей: от совсем малышей - три месяца ребенку - до двенадцати лет. Еще 22 человека были спасены.
Полностью разрушен подъезд дома - с первого по пятый этажи. И это только одна российская ракета, которая принесла столько боли, столько страданий и потерь. Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии - гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора.
ПВО и достаточное количество противоракет - это обязательное условие приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно", - сказал Зеленский.
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"вофка, давай тисячу ! нам ППО не треба !"
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А де поділася більшість генералів, які відбивали кацапську навалу та звільняли Київщину, Харківщину та Херсонщину у 2022 році?
А ти скільки і де воював, щоб дорікати бойовим генералам? Нескільки бо вагітний? Ну то таке...
І карні справи вони теж самі проти себе позаводили.
І цілий рік травлі проти себе з кожної праски теж вони самі замовили.
Ну а потім вже самі всі позвільнялися. Ага.
Саме так все і було...
Схоже, що 2022-2023 ти провів або у запої, або у бігах.
Такщо зелена шльондра не тринді тут. У нас ще будуть нові "Наді Савченко" від зебобиків типа Белецького або Мадьяра і ще багато зелених посіпак.
Звичайно кацапи - терористи номер один, але є вина Боневтіка і вумних-превумних 73%!!!