РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10189 посетителей онлайн
Новости Видео
1 910 47

Зеленский об ударе РФ по Полтаве: ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров увеличить поставки ПВО Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты. Всего эта ракета убила, к сожалению, четырнадцать человек, из них двое - дети. Девять и двенадцать лет. Мои соболезнования родным и близким. Пострадали двадцать человек, в том числе четверо детей: от совсем малышей - три месяца ребенку - до двенадцати лет. Еще 22 человека были спасены.

Полностью разрушен подъезд дома - с первого по пятый этажи. И это только одна российская ракета, которая принесла столько боли, столько страданий и потерь. Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии - гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора.

ПВО и достаточное количество противоракет - это обязательное условие приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно", - сказал Зеленский.

Читайте также: Келлог и его команда в ближайшее время приедут в Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) обращение (771) ПВО (2831) Тахтаулове (771) Полтавская область (1184) Полтавский район (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
02.02.2025 21:09 Ответить
+12
Що, асфальт ракти не збиває?
показать весь комментарий
02.02.2025 20:58 Ответить
+10
Та ти шо ? Це хто йому Чмоні отаке "мудре" написав ?
показать весь комментарий
02.02.2025 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ти шо ? Це хто йому Чмоні отаке "мудре" написав ?
показать весь комментарий
02.02.2025 20:53 Ответить
Зараз ціла свора розпочне верещати, щоб не давали нам ракет, тому що зє їх вкраде.
показать весь комментарий
02.02.2025 20:54 Ответить
Бот, свора верещить, що між названим тобою зайві не ракети.
показать весь комментарий
02.02.2025 20:58 Ответить
почне верещати:

"вофка, давай тисячу ! нам ППО не треба !"

.
показать весь комментарий
02.02.2025 23:11 Ответить
Ну то діставай вже свої ''паляниці''! Чи зажав?
показать весь комментарий
02.02.2025 20:55 Ответить
Ну хорошо хоть для "защиты" Суджи еще не просит ПВО...
показать весь комментарий
02.02.2025 20:58 Ответить
Що, асфальт ракти не збиває?
показать весь комментарий
02.02.2025 20:58 Ответить
Хто ж йому пише такі нотатки? Може Ліза Богуцкая та Коля Котлєта? Схоже,наш Сонцеподібний Лідор і досі не розуміє,що умовою наближення миру є активне і масове використання знаменитих Рут,Паляниць,Громів,Соколів,що він там ще обіцяв з чудодійного,яке ніхто так і не побачив....
показать весь комментарий
02.02.2025 21:00 Ответить
Обов'язкова умова наближення Перемоги (а не просто миру) - це зміна влади з ліквідаторів України на владу патріотів.
показать весь комментарий
03.02.2025 00:03 Ответить
Обов'язкова умова миру це коли на кожну кацапську ракету у відповідь полетить три наших , а не ППО ((
показать весь комментарий
02.02.2025 21:00 Ответить
Теракт? Так! Скликати радбез ООН? Ні?
показать весь комментарий
02.02.2025 21:02 Ответить
Удару по Полтаві не було б аби цього Чмоню там у травні 2019 році припіздили ж його "любітєлі кіна" !
показать весь комментарий
02.02.2025 21:08 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2025 21:09 Ответить
він воює чи тільки по ефірах може коментувати?
показать весь комментарий
02.02.2025 21:11 Ответить
а ти в свого лідора засратого спитай чому він боїться бойових офіцерів
показать весь комментарий
02.02.2025 21:15 Ответить
то нехай йде сам - його ніхто не боїться, як генерала і воїна!
показать весь комментарий
02.02.2025 21:16 Ответить
ти реально довбень? хоча в кого я питаю.....
показать весь комментарий
02.02.2025 21:19 Ответить
зеленський не боїться, він сереться і сциться, хоча з 2019 року не сцикун і з 2022 року Боневтік, бо страшно було тікати
показать весь комментарий
03.02.2025 08:16 Ответить
У тебе пам'ять як у гупі?
А де поділася більшість генералів, які відбивали кацапську навалу та звільняли Київщину, Харківщину та Херсонщину у 2022 році?
показать весь комментарий
02.02.2025 22:09 Ответить
невже в буцигарні? чи на пенсії? і дивани експертні продавлюють?
показать весь комментарий
02.02.2025 22:11 Ответить
Дехто з них і через буцигарню вже пройшов, дехто і досі під слідством.

А ти скільки і де воював, щоб дорікати бойовим генералам? Нескільки бо вагітний? Ну то таке...
показать весь комментарий
02.02.2025 22:14 Ответить
якщо генерали на повному пансіоні, які до 65-70 ще не дозріли ї бажають не тільки язиком мелькати, створять "бригаду генералів" для захисту України - я сам із ними піду боєкомплект пі дносити.....
показать весь комментарий
02.02.2025 22:18 Ответить
То хто ж тобі заважав це робити у 2022-2023 році, коли вони воювали?
показать весь комментарий
02.02.2025 22:21 Ответить
щось вони швидко зістарилися, як генерал Назаров (наприклад) - і стали радниками!....
показать весь комментарий
02.02.2025 22:22 Ответить
У тебе дійсно пам'ять, як у гупі.

І карні справи вони теж самі проти себе позаводили.
І цілий рік травлі проти себе з кожної праски теж вони самі замовили.
Ну а потім вже самі всі позвільнялися. Ага.

Саме так все і було...
показать весь комментарий
02.02.2025 22:29 Ответить
тк нехай віднолюються - ТЦК і СП їм в допомогу.....
показать весь комментарий
02.02.2025 22:31 Ответить
навіть із СЗЧ повертаються люди, а не тільки із під слідства....
показать весь комментарий
02.02.2025 22:35 Ответить
Ясно...

Схоже, що 2022-2023 ти провів або у запої, або у бігах.
показать весь комментарий
02.02.2025 22:38 Ответить
Коли зеленський в першій день повномасштабного вторгенния в Генштабі дав наказ припинити чинити опір і скласти зброю зеленського послали на куй відкритим текстом. Після провалу висадки повітряногодесанту москалів у Гостомелі, з якого зеленський за тиждень до повномасштабного вторгнення прибрав бригаду НГУ і дивізіон ППО "Шилок" з Київського моря орки хотіли висадити повітряний десант на ИЛ-76 на аеродромі Жуляни, що в 4 км від Києва. Кривонос разом з добровольцями організував оборону аеродрому Жуляни, що в 4 км від Києву і зіпсував оркам план захоплення Києва. За цей вчинок зеленський і ОП наказали порушити кримінальну справу проти генерала Крівоноса. Згідно москальського плану захоплення України, генерала Крівоноса зеленський звільнив у червні 2021 року. Після 2022 року Крівоносу відмовили у поновленні на службі.
Такщо зелена шльондра не тринді тут. У нас ще будуть нові "Наді Савченко" від зебобиків типа Белецького або Мадьяра і ще багато зелених посіпак.
показать весь комментарий
03.02.2025 08:13 Ответить
"Мадяр" заявив недавно, що в політику не йде....
показать весь комментарий
03.02.2025 11:48 Ответить
ну, це просто нічого не значуща заява. Зараз покищо є політична заборона на притягнення його до відповідальності за його, так сказати, "вчинки", яки привели до важких наслідків.
показать весь комментарий
03.02.2025 11:53 Ответить
ППО й достатня кількість протиракет - це обов'язкова умова наближення миру. Вибори в Україні- умова наближення миру...
показать весь комментарий
02.02.2025 21:11 Ответить
Замість дійсно реформ, нульової корупції, виконання своїх прямих обов'язків як верховного, - свої люди при грошових потоках, начхав на Конституцію та закони України демонтувавши органи влади, та імітація діяльності: політичний туризм з відосікамі та біготня по колу з пилюкою в очі та брехнею партнерами. І поки воно бреше, бігає колом та краде, країна стікає кров'ю, компенсуючи кров'ю діяльність оцієї ницості. ОДНАК У ЦЕГО ДЄЯТЕЛЯ ЩЕ БАГАТО ПІДТРИМКИ СЕРЕД ТИХ, ХТОТЗА НЬОГО ГОЛОСУВАВ. Є ЦІЛИЙ ПРОШАРОК РАБІВ, ЯКІ СВЯТО ВІРЯТЬ В ТЕ, ЩО ЗЄЛЯ МАЛАДЄЦ.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:15 Ответить
Дайте йому Парабелум з одним набоем !
показать весь комментарий
02.02.2025 21:23 Ответить
Ответственный за то чтобы было ПВО и ракеты говорит. что это главное. Но ничего для этого не делает кроме как клянчить по миру. А вот чтобы самому сделать - неееет. Ведь тогда банда кагтавая не сможет хорошо жить. Воровать нечего будет.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:23 Ответить
брехлива кремлівська, картава бльдь.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:28 Ответить
Напевно тому в 2019 вже на останньому етапі зупинив розробку вітчизняних ППО.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:39 Ответить
О, Лідор Всесвіту-Землі, Венери,Місяця...заговорив правильні речі, але робив чомусь навпаки, а всього потрібно було 300 мільйонів доларів США, щоб доробити свою систему ППО "Кільчень", СД-300 і продовжити виконувати контракт з турками на виготовленння новітньої системи, які розпочав "барига". В 2019 році Лідор Всесвіту всі гроші закатав в асфіальт, познімав клістрони з працюючих ППО С-300, які привезли з московії "свинарчуки", а сьогодні мають бути винними США і країни НАТО, що мало дали своїх систем ППО і ракет до них?
Звичайно кацапи - терористи номер один, але є вина Боневтіка і вумних-превумних 73%!!!
показать весь комментарий
02.02.2025 22:14 Ответить
Не розумію як це на наблизить мир?
показать весь комментарий
02.02.2025 23:51 Ответить
 
 