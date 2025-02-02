Зеленский об ударе РФ по Полтаве: ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров увеличить поставки ПВО Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты. Всего эта ракета убила, к сожалению, четырнадцать человек, из них двое - дети. Девять и двенадцать лет. Мои соболезнования родным и близким. Пострадали двадцать человек, в том числе четверо детей: от совсем малышей - три месяца ребенку - до двенадцати лет. Еще 22 человека были спасены.

Полностью разрушен подъезд дома - с первого по пятый этажи. И это только одна российская ракета, которая принесла столько боли, столько страданий и потерь. Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии - гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора.

ПВО и достаточное количество противоракет - это обязательное условие приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно", - сказал Зеленский.

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