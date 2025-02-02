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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 2 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину северным курсом;
  • БпЛА с Херсонщины на Николаевщину западным курсом;
  • БпЛА с Кировоградщины на Полтавщину северным курсом;
  • БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину северо-западным курсом;
  • БпЛА юго-западнее Днепра, вектор движения - Каменское;
  • БпЛа с Харьковщины на Полтавщину западным курсом;
  • БпЛА на западе Сумщины курсом на север;
  • БпЛА на Черниговщине курсом на запад.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 40 вражеских БпЛА из 55. Еще 13 локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2414) воздушная тревога (807) Шахед (1157) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+8
Потужний вже спить?Потрібен план потужної відповіді.
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02.02.2025 22:40 Ответить
+5
ще не спить - на дорожці, ..... біговій!
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02.02.2025 22:44 Ответить
+2
Підари сьогодні рано почали , і масово . Виснажують ППО . Може бути ракетна атака вночі .
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02.02.2025 23:20 Ответить
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Потужний вже спить?Потрібен план потужної відповіді.
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02.02.2025 22:40 Ответить
ще не спить - на дорожці, ..... біговій!
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02.02.2025 22:44 Ответить
Після доріжки - на пробіжку.
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03.02.2025 01:59 Ответить
Что то полетело, может с утра будут хорошие новости.
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02.02.2025 22:52 Ответить
Українці закінчуються , а хохли воювати не хочуть , ось і вся аідповідь
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02.02.2025 23:02 Ответить
Знову на роботу "весело" діставатися...
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02.02.2025 22:47 Ответить
Ви дауни , Україну з 18:00 приблизно атакують бпла , а ви чомусь гальмуєте , чи ви в Києві живете
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02.02.2025 23:01 Ответить
Підари сьогодні рано почали , і масово . Виснажують ППО . Може бути ракетна атака вночі .
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02.02.2025 23:20 Ответить
 
 