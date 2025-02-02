Войска РФ атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы
Вечером 2 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину северным курсом;
- БпЛА с Херсонщины на Николаевщину западным курсом;
- БпЛА с Кировоградщины на Полтавщину северным курсом;
- БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину северо-западным курсом;
- БпЛА юго-западнее Днепра, вектор движения - Каменское;
- БпЛа с Харьковщины на Полтавщину западным курсом;
- БпЛА на западе Сумщины курсом на север;
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
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