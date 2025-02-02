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Силы ПВО уничтожили 40 вражеских БпЛА из 55. Еще 13 локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО 2 лютого

В ночь на 2 февраля 2025 года россияне атаковали 55 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что 13 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина", - добавили в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Результат роботи ППО 2 лютого

Автор: 

ПВО (2831) Воздушные силы (2414)


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02.02.2025 10:54 Ответить
 
 