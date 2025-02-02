Силы ПВО уничтожили 40 вражеских БпЛА из 55. Еще 13 локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 2 февраля 2025 года россияне атаковали 55 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что 13 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина", - добавили в Воздушных силах.
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