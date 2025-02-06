Россияне накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, - спикер НГУ Музычук

Российские захватчики постоянно пополняют потери на четырех направлениях восточного фронта. Однако существенных изменений по линии фронта при этом не фиксируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"На тех участках, где ведутся активные боевые действия - Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском - противник постоянно пополняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты. А что касается тенденции последних месяцев на Купянском и Лиманском направлениях, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых РФ привлекала более 20 единиц, то здесь есть пополнение танков и артиллерии", - отметил он.

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