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Новости
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Россияне накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, - спикер НГУ Музычук

Боевые действия на востоке Украины

Российские захватчики постоянно пополняют потери на четырех направлениях восточного фронта. Однако существенных изменений по линии фронта при этом не фиксируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"На тех участках, где ведутся активные боевые действия - Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском - противник постоянно пополняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты. А что касается тенденции последних месяцев на Купянском и Лиманском направлениях, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых РФ привлекала более 20 единиц, то здесь есть пополнение танков и артиллерии", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, на Покровском - отбито более 30 штурмов, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

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Ворог накопычуе и вы накопычуйте.
Только тоже там же, а не в Курской области.
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06.02.2025 08:06 Ответить
москальню знищують в промислових маштабах👍
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06.02.2025 08:09 Ответить
ну ничего себе новость никогда такого не было и опять....новость аля шахеды запустили кацапы и мы вечером)
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06.02.2025 08:31 Ответить
Тому і втрати відносно малі дає генштаб. Перегруповуються
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06.02.2025 08:50 Ответить
@ "По всьому фронту спостерігається зниження кількості атак російських військ та значне зниження підтримки бронетехнікою під час цих атак.
Противник розпочав накопичення ресурсів та особового складу для весняної кампанії, входження у яку вони планують у другій половині лютого.
Основний акцент російських штурмових груп буде зроблено на підтримку БПЛА на оптоволокні. Також, за попередньою інформацією, противник планує задіяти північнокорейські САУ, ймовірно, у Курській області."
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06.02.2025 08:59 Ответить
Погода.
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06.02.2025 09:05 Ответить
 
 