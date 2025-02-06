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Новости
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Северокорейские баллистические ракеты стали намного точнее за последний год, - Reuters

КНДР улучшила точность баллистических ракет

В течение последнего года точность ракет КНДР выросла до 50-100 м от намеченной цели. Повышение точности оружия произошло внезапно после месяцев неточных запусков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

За последние несколько недель российские войска запустили по Украине более 20 северокорейских баллистических ракет. Все они оказались заметно точнее, чем раньше. Точность ракет увеличилась до 50-100 метров, говорят собеседники Reuters. Ранее она составляла 1 километр.

До участия в войне против Украины Северная Корея не имела возможности протестировать свое оружие в реальных условиях войны. Но сейчас они производят ракеты и получают обратную связь от заказчика - российской армии, поэтому у них появляется опыт, необходимый для создания более качественных ракет.

Эксперт по вооружениям из Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук говорит, что его источники в Украине сообщили, что последние партии ракет, которые КНДР передала России, были усовершенствованными. Пока не удалось установить, что конкретно изменила Северная Корея. Возможно, их конструировали с улучшенными навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.

Россия начала запускать северокорейские баллистические ракеты малой дальности KN-23, KN-23A и KN-24

В публикации Reuters речь идет о корейских ракетах K-23, K-23A и K-24. Однако Воздушные силы Украины используют номенклатуру "KN" для их обозначения.

По Украине армия РФ в конце 2023 года и с тех пор выпустила около 100 снарядов, сказал Reuters один из источников. По его словам, корейские ракеты имеют большую дальность, чем аналогичные российские баллистические ракеты "Искандер-М".

В феврале 2024 года бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин говорил, что Россия запустила по Украине 24 ракеты из КНДР. Тогда только две относительно прицельно попали в заданные координаты. У остальных - погрешности в несколько километров, а некоторые взрывались в воздухе.

Напомним, Северная Корея продолжает поставлять вооружение России, в частности в перечне может оказаться еще одна баллистическая ракета средней дальности Pukguksong-2.

Читайте также: КНДР отправит России более 100 артсистем, создававшихся для уничтожения войск Южной Кореи, - The Telegraph

Автор: 

КНДР (1226) баллистические ракеты (413) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+9
Ну звичайно. В обмін на іранські шахеди та корейські снаряди ********* передає їм ракетні технології.
Скоро іранські ракети будуть вже долітати до Європи (а не лише до Ізраїлю), а корейські - потрапляти у ціль з точністю +- 500 метрів (а не 5 км, як зараз).

Піпеточні поставки західної зброї в Україну, "аби не допустити 3 WW", лише наближають третю світову.

Як казав У.Черчилль, американці обов'язково зроблять правильно після того, як перепробують усі неправильні варіанти.
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06.02.2025 08:54 Ответить
+8
скоро ми побачимо у тих ракетах західні комплектуючі, які рф купляє через "прокладки".
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06.02.2025 08:59 Ответить
+6
на них вже встановили інерціалку російського виробництва.
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06.02.2025 08:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
на них вже встановили інерціалку російського виробництва.
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06.02.2025 08:52 Ответить
Не досвід з'явився, а доступ до відповідних деталей.
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06.02.2025 08:53 Ответить
скоро ми побачимо у тих ракетах західні комплектуючі, які рф купляє через "прокладки".
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06.02.2025 08:59 Ответить
Звичайно. І зупинити це дуже важко.
Хіба що таємно маркувати всі вироби подвійного призначення з фіксацією кому що продали.
І якщо маркований виріб спливе десь, накладати санкцію на фірму, якій його продали.
Щоб наступного разу дивились, кому саме продають.
Якщо фірмі, яка з'явилась тиждень тому, то може краще ну його під три чорти?
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06.02.2025 09:05 Ответить
ніхто цього особливо зупиняти не буде.
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06.02.2025 09:44 Ответить
Поки ракети не полетять саме по країнам-виробникам цих деталей.
От тоді будуть вжиті реальні контрзаходи. Але не раніше.
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06.02.2025 09:48 Ответить
тобто ніколи.
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06.02.2025 10:08 Ответить
Ну звичайно. В обмін на іранські шахеди та корейські снаряди ********* передає їм ракетні технології.
Скоро іранські ракети будуть вже долітати до Європи (а не лише до Ізраїлю), а корейські - потрапляти у ціль з точністю +- 500 метрів (а не 5 км, як зараз).

Піпеточні поставки західної зброї в Україну, "аби не допустити 3 WW", лише наближають третю світову.

Як казав У.Черчилль, американці обов'язково зроблять правильно після того, як перепробують усі неправильні варіанти.
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06.02.2025 08:54 Ответить
Саме тому вони вибрали собі в президенти генератор неправильних варіантів, щоб пошвидше їх всі перебрати.
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06.02.2025 08:59 Ответить
😃
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06.02.2025 09:00 Ответить
А нас тільки язиком все клепає смарагдовий
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06.02.2025 09:01 Ответить
Пора бы уже нашим ребятам направлять беспилотники в сторону северной кореи, нужно этих собакоедов умыть их кровушкой.
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06.02.2025 09:18 Ответить
Далекувато.
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06.02.2025 09:20 Ответить
Списані балкери і контейнеровози коштують дешевше ніж в них чорних металів. А вмістити літачків з прямоточними реактивними двигунами і БЧ 500-700 кг можуть докyiще. PROFIT
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06.02.2025 09:37 Ответить
"зросла до 50-100 метрів до наміченої цілі" - в безʼядерному виконанні не має жодного військового сенсу. Хіба що великі житлові квартали кошмарити.
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06.02.2025 09:30 Ответить
А ще виснаження нашої ПРО.
Коли воно здатне вбити, зруйнувати і летить, націлене кудись в Україні, то мусимо захищатися.
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06.02.2025 13:06 Ответить
"Експерт із озброєнь з Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Ян Ук заявив, що подібні покращення ракетного потенціалу Північної Кореї мають тривожні наслідки для її потенціалу загрожувати Південній Кореї, Японії та Сполученим Штатам або продавати модернізовану зброю «неспроможним» державам чи збройним угрупованням." (джерело - Рейтер)

"Рашисти та Китай покращують ракетний потенціал Північної Кореї із тривожними наслідками..."
А чому б нашим партнерам у США та НАТО відповідно не покращити ракетний потенціал України, щоб тривожні наслідки відчули у РФ, Північній Кореї і деяких інших державах - латентних поплічниках терористів? А ще сотню тактичних ЯЗ Україні передати, як зброю стримування агресора, лячно?
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06.02.2025 14:00 Ответить
Так орки це і роблять
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07.02.2025 06:00 Ответить
північнокорейські Точніші ракєти... Вже можна привітати Південну Корею ?
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06.02.2025 09:40 Ответить
і ніхто не може пупса поставити на місце
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06.02.2025 11:30 Ответить
Пупса з ЯЗ і носіями - БР середньої дальності.
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06.02.2025 13:48 Ответить
 
 