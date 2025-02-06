Северокорейские баллистические ракеты стали намного точнее за последний год, - Reuters

В течение последнего года точность ракет КНДР выросла до 50-100 м от намеченной цели. Повышение точности оружия произошло внезапно после месяцев неточных запусков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

За последние несколько недель российские войска запустили по Украине более 20 северокорейских баллистических ракет. Все они оказались заметно точнее, чем раньше. Точность ракет увеличилась до 50-100 метров, говорят собеседники Reuters. Ранее она составляла 1 километр.

До участия в войне против Украины Северная Корея не имела возможности протестировать свое оружие в реальных условиях войны. Но сейчас они производят ракеты и получают обратную связь от заказчика - российской армии, поэтому у них появляется опыт, необходимый для создания более качественных ракет.

Эксперт по вооружениям из Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук говорит, что его источники в Украине сообщили, что последние партии ракет, которые КНДР передала России, были усовершенствованными. Пока не удалось установить, что конкретно изменила Северная Корея. Возможно, их конструировали с улучшенными навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.

Россия начала запускать северокорейские баллистические ракеты малой дальности KN-23, KN-23A и KN-24

В публикации Reuters речь идет о корейских ракетах K-23, K-23A и K-24. Однако Воздушные силы Украины используют номенклатуру "KN" для их обозначения.

По Украине армия РФ в конце 2023 года и с тех пор выпустила около 100 снарядов, сказал Reuters один из источников. По его словам, корейские ракеты имеют большую дальность, чем аналогичные российские баллистические ракеты "Искандер-М".

В феврале 2024 года бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин говорил, что Россия запустила по Украине 24 ракеты из КНДР. Тогда только две относительно прицельно попали в заданные координаты. У остальных - погрешности в несколько километров, а некоторые взрывались в воздухе.

Напомним, Северная Корея продолжает поставлять вооружение России, в частности в перечне может оказаться еще одна баллистическая ракета средней дальности Pukguksong-2.

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