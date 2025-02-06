РФ выпустила 77 БПЛА по Украине. 56 целей сбито, 18 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 6 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 77-ю ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово. Также оккупанты выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 56 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.



18 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - отметили там.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасская и Днепропетровская области.

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