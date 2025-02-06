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Вице-президент США Вэнс посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Джей Ди Вэнс посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на следующей неделе посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's, об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

"Американского вице-президента ожидают в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.

Гебештрайт не исключил, что Вэнс и Шольц встретятся, если позволит время.

Перед посещением Мюнхенской конференции вице-президент США отправится в Париж, где 10 и 11 февраля примет участие в саммите по искусственному интеллекту.

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Автор: 

Германия (7074) Гебештрайт Штеффен (24) Джей Ди Вэнс (109)


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Самии підірвании в команді Трампа - ревів з трибуни шо на Украіну наплювати і забути
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06.02.2025 09:50 Ответить
Куплений хлопчик!...
До речі, як і наш!...
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06.02.2025 10:35 Ответить
Майбутній президент США - ультраправий фошизд.
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06.02.2025 11:04 Ответить
Посетит, это вроде бы как сделает одолжение и посетит пивной фестиваль...??

Кому нужны сегодня эти манцы от политических импотентов и лузеров?
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06.02.2025 12:35 Ответить
це той що в зеленії зоні Багдаду воював та отримав від Гаді по кокошах
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06.02.2025 12:58 Ответить
 
 