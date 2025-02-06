Вице-президент США Вэнс посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на следующей неделе посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's, об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

"Американского вице-президента ожидают в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.

Гебештрайт не исключил, что Вэнс и Шольц встретятся, если позволит время.

Перед посещением Мюнхенской конференции вице-президент США отправится в Париж, где 10 и 11 февраля примет участие в саммите по искусственному интеллекту.

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