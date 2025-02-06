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Новости Борьба с коррупцией
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Жена руководителя управления ГБР Гейды владеет недвижимостью стоимостью сотни тысяч долларов, - расследование NV

Жена чиновника ГБР владеет элитной недвижимостью

Жена начальника Главного оперуправления ГБР Ирина Гейда владеет элитной недвижимостью, общая стоимость которой составляет 390 тысяч долларов, хотя официально не имеет бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследование NV.

Журналисты NV получили доступ к документам, которые свидетельствуют, что жена начальника Главного оперуправления Госбюро расследований Игоря Гейды - Ирина - владела недвижимостью стоимостью в сотни тысяч долларов. При этом информации о том, что она не владеет бизнесом.

Отмечается, что в сети почти нет информации об Игоре Гейде. Официальной биографии на сайте ГБР нет. В 2020 году появились данные о том, что Игоря Гейду назначили на должность, - в ведомстве отнесли эту информацию к служебной, следовательно, не для огласки.

До этого Гейда возглавлял Харьковский антимонопольный комитет, а еще раньше работал в Службе безопасности.

После назначения в ГБР Гейда почти не светился в СМИ. Разве что в 2023-м о нем вспоминали, как об одном из должностных лиц, способствующих давлению на бизнес.

Журналистов заинтересовала жена чиновника ГБР - Ирина Гейда. Дело в том, что она владеет элитной недвижимостью, и при этом - нет официальных сообщений о ее работе или собственном бизнесе. Она владеет просторной квартирой и паркоместами в одном из элитных киевских ЖК, приобретенными в 2021 году по совокупной цене в $390 тыс. И это только официальная стоимость этой недвижимости.

При этом на конец 2019 года супруги совокупно сэкономили всего лишь около $37 тыс.

Кроме того, жена чиновника через 9 месяцев после приобретения элитной киевской квартиры продала дом в Харькове за $550 тыс., хотя его стоимость, указанная в декларациях самого Гейды, была существенно меньше - всего 320 тыс. грн, или ориентировочно $40 тыс. по курсу на 2012 год, когда тот был приобретен.

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Во всей этой "недвижимой" истории топ-чиновника ГБР Гейды Елена Щербань, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК), видит признаки нарушений антикоррупционного законодательства.

Квартира в элитном комплексе в центре Киева

В 2021 году Ирина Гейда приобрела квартиру в элитном ЖК "Бульвар Фонтанов", который расположен на Печерске.

Согласно документам, которые есть в распоряжении NV, Ирина Гейда в апреле 2021-го заплатила за свою квартиру $340 тыс. Чуть позже, в июне, она приобрела в этом же ЖК два паркоместа по 687,5 тыс. грн каждое, - это около $25 тыс. по курсу на дату покупки.

Комплекс у якому придбала квартиру Ірина Гейда
Жилой комплекс "Бульвар Фонтанов"

Итак, в 2021-м жена главного оперативника ГБР потратила $390 тыс. на недвижимость в элитном столичном комплексе.

Сейчас имущественные декларации чиновника скрыты - согласно закону о предотвращении коррупции эти документы могут быть изъяты из публичного доступа, потому что Гейда может подпадать под определение лица, непосредственно осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Однако NV получил соответствующие документы Гейды за 2017-2019 годы. В этих декларациях указано, что в тот период Ирина Гейда нигде не работала, а ее муж возглавлял харьковский Антимонопольный комитет (АМКУ), а также дополнительно получал зарплату от СБУ. Заработки, которые декларировал Игорь Гейда в 2019-м - а именно около 626,5 тыс. грн (примерно $25,5 тыс. по курсу на конец 2019-го), из которых почти 158 тыс. составляла пенсия, - не позволили бы его семье приобрести дорогостоящую элитную недвижимость.

К тому же, общая сумма сбережений семьи тогда тоже была сравнительно небольшой: по состоянию на конец 2019-го - около $37 тыс., из которых $35,5 тыс. наличными, 28 тыс. грн на банковских счетах, и еще 620 евро.

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"Из-за отсутствия деклараций Игоря Гейды за 2020-2021 годы в публичном пространстве источники доходов, которые бы позволили осуществить такие ценные покупки членам его семьи, остаются неизвестными. Выглядит крайне сомнительно, что семья Гейд смогла сэкономить в 2020 году и за менее чем 4 месяца 2021-го более $300 тыс.", - пояснила NV Елена Щербань из ЦПК.

Кроме того, журналисты предполагают, что стоимость квартиры могла быть искусственно занижена, ведь Ирина Гейда ее приобрела по такой же цене, как и предыдущий владелец у застройщика.

Другая элитная недвижимость

Также внимание журналистов привлекла другая недвижимость Ирины Гейды. В 2021 году она продала элитный дом в Харькове, площадь которого достигает почти 400 квадратных метров. Согласно официальным документам, в 2012 году Гейда приобрела за 320 тысяч гривен, а в 2021 - продала за 550 тысяч долларов. Журналисты считают, что в 2012 году цена могла быть искусственно занижена, ведь подобный дом тогда стоил около 21 тысячи долларов.

Значительная разница в стоимости имущества, отсутствие изменений в площади дома и низкая цена на дату его приобретения в собственность свидетельствуют о вероятных манипуляциях, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов или легализацией незаконных доходов. Если стоимость дома на дату приобретения была искусственно занижена, это может указывать на легализацию доходов, полученных преступным путем из-за манипуляции с оценкой. Продажа недвижимости за 550 тысяч долларов в 2021 году может быть использована для "объяснения" происхождения средств, которые ранее не были задекларированы, - считает Елена Щербань.

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В то же время в ГБР журналистам сообщили, что провели проверку в отношении имущества жены чиновника. В ведомстве заявили, что "по результатам логической и арифметической проверки декларации не установлено нарушений требований антикоррупционного законодательства в части декларирования".

Реакция ГБР

NV пытался связаться с Игорем Гейдой, однако на звонки и сообщения редакции чиновник не ответил.

Поэтому издание направило запрос в ГБР с подробным перечнем вопросов, в частности, относительно имущества жены чиновника.

В ответе на запрос представители Бюро ответили, что самостоятельно провели проверку: "По результатам логической и арифметической проверки декларации не установлено нарушений требований антикоррупционного законодательства в части декларирования".

Відповідь ДБР на запит NV
Відповідь ДБР на запит NV
Ответ ГБР на запрос NV

Но вопрос о том, откуда жена чиновника взяла средства на приобретение недвижимости в элитном ЖК, а также как супругам удалось увеличить стоимость дома в Харькове в более чем 10 раз, в письме от ГБР остались без ответов.

В свою очередь Щербань из ЦПК ставит под сомнение проверку, которую провели сотрудники Госбюро.

"Значительное несоответствие между задекларированными доходами и стоимостью приобретенных активов указывает на необходимость более тщательного анализа, включая, в частности, исследование источников происхождения средств и финансовой состоятельности семьи Игоря Гейды. Формальный характер такой проверки, отсутствие прозрачности, неизвестная методика ее проведения и вероятный конфликт интересов повышают подозрения относительно нежелания ГБР установить реальное положение дел", - пояснила она NV.

По мнению Щербань, для обеспечения полной и объективной проверки соответствия имущественного состояния Игоря Гейды требованиям антикоррупционного законодательства необходимо привлечь НАПК и НАБУ.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 2024 год выявило в декларациях недостоверные сведения на 3,8 млрд грн и признаки незаконного обогащения на 192 млн грн.

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Автор: 

коррупция (8579) недвижимость (821) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+17
хіхіхі...
терміново, общук у NV, та патруль тцк на вході!
афігіли смерди! питання ставлять панам.
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06.02.2025 09:53 Ответить
+13
ой...яка несподіванка блд...
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06.02.2025 09:55 Ответить
+12
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06.02.2025 09:52 Ответить
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Сімеика Адамсів
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06.02.2025 09:52 Ответить
Містер і місіс Сміт .
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06.02.2025 10:01 Ответить
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
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06.02.2025 11:40 Ответить
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06.02.2025 09:52 Ответить
... запасаємося попкорном! Буде цікаво!
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06.02.2025 09:52 Ответить
нє. не буде.
от в нашє время.....
а зараз, вже не те.
нема експресії, нема циганщини в очах.
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06.02.2025 09:55 Ответить
хіхіхі...
терміново, общук у NV, та патруль тцк на вході!
афігіли смерди! питання ставлять панам.
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06.02.2025 09:53 Ответить
Нєожіданно ...
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06.02.2025 09:53 Ответить
ой...яка несподіванка блд...
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06.02.2025 09:55 Ответить
Спрут !
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06.02.2025 09:56 Ответить
Нічого страшного, зараз ДБР запише репортаж, як вони крутять якогось горе-тцкашника на хабарі.
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06.02.2025 09:59 Ответить
Хабарі це ще не найгірше з того що творить цей підрозділ ФСБ в Україні .
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06.02.2025 10:02 Ответить
никогда такого не было и вот опять)
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06.02.2025 10:03 Ответить
...ніколи такого не було, і знову...
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06.02.2025 10:03 Ответить
Ти правий. Їду захищати нерухомість поважних посадовців
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06.02.2025 10:07 Ответить
Через таких поважних посадовців, родичи яких раптово стають успішними бізнесменами, як тільки ті займають посаду, гинуть наші військові та втрачаються території.... тому що кожен вкрадений міліон, або закрита справа по такій крадіжці, необхідно рахувати під час війни не у грошовому еквіваленті а у озброєнні та ***********, які за ті кошти можна було закупити...
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06.02.2025 10:12 Ответить
Наш потужний Лідор буде бити по руках! Свинарчуки не пройдуть!
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06.02.2025 10:05 Ответить
Чому не в НАТО.
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06.02.2025 10:06 Ответить
Оце я розумію Шерлоки Холмси пішли. Джеймси Бонди 007 просто офігівають і думають: "А що, так можна було?"
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06.02.2025 10:15 Ответить
Карупция,какая такая карупция?Ми даже нє панімаєм что ета такоє...-Вєрєщук.
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06.02.2025 10:16 Ответить
Та то просто дивний збіг обставин шо вона його дружина.
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06.02.2025 10:16 Ответить
просто опер він хріновий
не зміг нормально себе зашифрувати
звичайні журналісти елементарно вирахували
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06.02.2025 10:28 Ответить
Який виший кірівник тпкиі опера.
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06.02.2025 10:31 Ответить
Не знаю як опера, но підлегле керівництво це 💯% а
Опера це витратний матеріал. Приніс служи, а ні то на фронт, щоб не мішав заробляти
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06.02.2025 10:53 Ответить
На фото схоже на директора морга.
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06.02.2025 10:36 Ответить
Вони вже охреніли від своєї безкарності 🤬🤬🤬
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06.02.2025 23:21 Ответить
Может аднафаміліца?
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06.02.2025 13:58 Ответить
ДБР - Державне Бюро Розкрадань?
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06.02.2025 10:18 Ответить
дбр не має жодних законних повноважень перевіряти декларації
до того ж топ-керівника оперів - чіткий конфлікт інтересів
це прямий обов'язок назк, яке за результатами перевірки складає обгрунтований висновок
тобто перевірка декларації самим дбр - пурга
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06.02.2025 10:20 Ответить
- Ответил уклончиво!
- Конкретнее.
- Послал на йух! (С)старий савєццкій армєйскій аніхдот.
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06.02.2025 10:23 Ответить
Людина ,яка переписує крадене на власну дружину ,має бути звільнена з посади ,як мінімум через розумову непридатність.
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06.02.2025 10:24 Ответить
Це карна справа, або я чогось не розумію
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06.02.2025 10:48 Ответить
Правильно розумієте
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06.02.2025 10:56 Ответить
Гроші були зібрані на полі чудес в країні дураків,3,14здили у Буратін.
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06.02.2025 10:37 Ответить
Квартірку падбросілі нєдругі...
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06.02.2025 11:14 Ответить
Думаю, що хлопцям з фронту підійдуть ці квартири.
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06.02.2025 10:38 Ответить
Так Тимати!!!
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06.02.2025 10:40 Ответить
Оце і є країна мрій Зеленського🤡🥳
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06.02.2025 10:46 Ответить
Все вам не так, хабарів не бери, родина не повинна мати бізнес, а навіщо тоді посада потрібна. І взагалі, може ще подарунок від дідуся, або коханця
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06.02.2025 10:47 Ответить
Антикорупційні органи при Лідору стали розсадниками корупції. Це всі прекрасно знають. А Єрмак і Татаров гроші заробляють.
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06.02.2025 10:49 Ответить
Арифметики мабуть з ПТУ,з червоним дипломом ,який жах.
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06.02.2025 10:55 Ответить
зачьотний йбальнік голови управління. може продовжувати займатись корупцією.
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06.02.2025 11:34 Ответить
Наплодили ні
Кому не потрібних сап дбр беп і т д і т п які виконують функції поліції а гроші отримують великі достатньо на площі біля мерії десяток шибениць встановити а вісельника не знімать поки черга іншого не прийшла чисте повітря і заможніше простийнарод заживе
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06.02.2025 11:34 Ответить
Навіщо ви соромите працівників ДБР, та їх сім'ї? Всього 390 тис??? Та вони на вас в суд подадуть! Так принижувати серед своїх колег, в яких майна на сотні і сотні мільйонів долярів!?
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06.02.2025 11:59 Ответить
Хтось з колег і злив інфу скоріш за все, бо звідки ще у NV ті документи
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06.02.2025 13:10 Ответить
Чергова зелена гнида...
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06.02.2025 12:38 Ответить
мій знайомий чесний такий працівник поліціі подався на слідчого дбр . звісно що йому відмовили . він потім мені казав що мома йде про сотні тисяч доллярів.
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06.02.2025 12:40 Ответить
я вчився в універі у 80 роки вже тоді білет у юрінститут коштував 10 тки тис доллярів
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06.02.2025 12:42 Ответить
в Україні просто потрібно ламати всю систему судову і навчальну бо то іржа яка нас зьїсть
а не раша
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06.02.2025 12:44 Ответить
Чому я у дитинстві аріхметіку погано вчив(((((
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06.02.2025 14:00 Ответить
кожен чиновник режиму зеленського злодiй та зрадник
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06.02.2025 19:19 Ответить
 
 