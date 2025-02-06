Жена руководителя управления ГБР Гейды владеет недвижимостью стоимостью сотни тысяч долларов, - расследование NV

Жена начальника Главного оперуправления ГБР Ирина Гейда владеет элитной недвижимостью, общая стоимость которой составляет 390 тысяч долларов, хотя официально не имеет бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследование NV.

Журналисты NV получили доступ к документам, которые свидетельствуют, что жена начальника Главного оперуправления Госбюро расследований Игоря Гейды - Ирина - владела недвижимостью стоимостью в сотни тысяч долларов. При этом информации о том, что она не владеет бизнесом.

Отмечается, что в сети почти нет информации об Игоре Гейде. Официальной биографии на сайте ГБР нет. В 2020 году появились данные о том, что Игоря Гейду назначили на должность, - в ведомстве отнесли эту информацию к служебной, следовательно, не для огласки.

До этого Гейда возглавлял Харьковский антимонопольный комитет, а еще раньше работал в Службе безопасности.

После назначения в ГБР Гейда почти не светился в СМИ. Разве что в 2023-м о нем вспоминали, как об одном из должностных лиц, способствующих давлению на бизнес.

Журналистов заинтересовала жена чиновника ГБР - Ирина Гейда. Дело в том, что она владеет элитной недвижимостью, и при этом - нет официальных сообщений о ее работе или собственном бизнесе. Она владеет просторной квартирой и паркоместами в одном из элитных киевских ЖК, приобретенными в 2021 году по совокупной цене в $390 тыс. И это только официальная стоимость этой недвижимости.

При этом на конец 2019 года супруги совокупно сэкономили всего лишь около $37 тыс.

Кроме того, жена чиновника через 9 месяцев после приобретения элитной киевской квартиры продала дом в Харькове за $550 тыс., хотя его стоимость, указанная в декларациях самого Гейды, была существенно меньше - всего 320 тыс. грн, или ориентировочно $40 тыс. по курсу на 2012 год, когда тот был приобретен.

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Во всей этой "недвижимой" истории топ-чиновника ГБР Гейды Елена Щербань, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК), видит признаки нарушений антикоррупционного законодательства.

Квартира в элитном комплексе в центре Киева

В 2021 году Ирина Гейда приобрела квартиру в элитном ЖК "Бульвар Фонтанов", который расположен на Печерске.

Согласно документам, которые есть в распоряжении NV, Ирина Гейда в апреле 2021-го заплатила за свою квартиру $340 тыс. Чуть позже, в июне, она приобрела в этом же ЖК два паркоместа по 687,5 тыс. грн каждое, - это около $25 тыс. по курсу на дату покупки.



Жилой комплекс "Бульвар Фонтанов"

Итак, в 2021-м жена главного оперативника ГБР потратила $390 тыс. на недвижимость в элитном столичном комплексе.

Сейчас имущественные декларации чиновника скрыты - согласно закону о предотвращении коррупции эти документы могут быть изъяты из публичного доступа, потому что Гейда может подпадать под определение лица, непосредственно осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Однако NV получил соответствующие документы Гейды за 2017-2019 годы. В этих декларациях указано, что в тот период Ирина Гейда нигде не работала, а ее муж возглавлял харьковский Антимонопольный комитет (АМКУ), а также дополнительно получал зарплату от СБУ. Заработки, которые декларировал Игорь Гейда в 2019-м - а именно около 626,5 тыс. грн (примерно $25,5 тыс. по курсу на конец 2019-го), из которых почти 158 тыс. составляла пенсия, - не позволили бы его семье приобрести дорогостоящую элитную недвижимость.

К тому же, общая сумма сбережений семьи тогда тоже была сравнительно небольшой: по состоянию на конец 2019-го - около $37 тыс., из которых $35,5 тыс. наличными, 28 тыс. грн на банковских счетах, и еще 620 евро.

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"Из-за отсутствия деклараций Игоря Гейды за 2020-2021 годы в публичном пространстве источники доходов, которые бы позволили осуществить такие ценные покупки членам его семьи, остаются неизвестными. Выглядит крайне сомнительно, что семья Гейд смогла сэкономить в 2020 году и за менее чем 4 месяца 2021-го более $300 тыс.", - пояснила NV Елена Щербань из ЦПК.

Кроме того, журналисты предполагают, что стоимость квартиры могла быть искусственно занижена, ведь Ирина Гейда ее приобрела по такой же цене, как и предыдущий владелец у застройщика.

Другая элитная недвижимость

Также внимание журналистов привлекла другая недвижимость Ирины Гейды. В 2021 году она продала элитный дом в Харькове, площадь которого достигает почти 400 квадратных метров. Согласно официальным документам, в 2012 году Гейда приобрела за 320 тысяч гривен, а в 2021 - продала за 550 тысяч долларов. Журналисты считают, что в 2012 году цена могла быть искусственно занижена, ведь подобный дом тогда стоил около 21 тысячи долларов.

Значительная разница в стоимости имущества, отсутствие изменений в площади дома и низкая цена на дату его приобретения в собственность свидетельствуют о вероятных манипуляциях, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов или легализацией незаконных доходов. Если стоимость дома на дату приобретения была искусственно занижена, это может указывать на легализацию доходов, полученных преступным путем из-за манипуляции с оценкой. Продажа недвижимости за 550 тысяч долларов в 2021 году может быть использована для "объяснения" происхождения средств, которые ранее не были задекларированы, - считает Елена Щербань.

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В то же время в ГБР журналистам сообщили, что провели проверку в отношении имущества жены чиновника. В ведомстве заявили, что "по результатам логической и арифметической проверки декларации не установлено нарушений требований антикоррупционного законодательства в части декларирования".

Реакция ГБР

NV пытался связаться с Игорем Гейдой, однако на звонки и сообщения редакции чиновник не ответил.

Поэтому издание направило запрос в ГБР с подробным перечнем вопросов, в частности, относительно имущества жены чиновника.

В ответе на запрос представители Бюро ответили, что самостоятельно провели проверку: "По результатам логической и арифметической проверки декларации не установлено нарушений требований антикоррупционного законодательства в части декларирования".





Ответ ГБР на запрос NV

Но вопрос о том, откуда жена чиновника взяла средства на приобретение недвижимости в элитном ЖК, а также как супругам удалось увеличить стоимость дома в Харькове в более чем 10 раз, в письме от ГБР остались без ответов.

В свою очередь Щербань из ЦПК ставит под сомнение проверку, которую провели сотрудники Госбюро.

"Значительное несоответствие между задекларированными доходами и стоимостью приобретенных активов указывает на необходимость более тщательного анализа, включая, в частности, исследование источников происхождения средств и финансовой состоятельности семьи Игоря Гейды. Формальный характер такой проверки, отсутствие прозрачности, неизвестная методика ее проведения и вероятный конфликт интересов повышают подозрения относительно нежелания ГБР установить реальное положение дел", - пояснила она NV.

По мнению Щербань, для обеспечения полной и объективной проверки соответствия имущественного состояния Игоря Гейды требованиям антикоррупционного законодательства необходимо привлечь НАПК и НАБУ.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 2024 год выявило в декларациях недостоверные сведения на 3,8 млрд грн и признаки незаконного обогащения на 192 млн грн.

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