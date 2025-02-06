На востоке враг применяет бронетехнику и пытается прорвать украинскую оборону. В городской застройке Часова Яра и Торецка продолжаются городские бои, - ОСГВ "Хортиця"
Российские войска при поддержке артиллерии и беспилотников различных типов продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в городской застройке Часова Яра и Торецка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
За минувшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал наши позиции в Волчанске и проводил штурмовые действия в направлении Казачьей Лопани: понес потери, отошел.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. С целью доставки штурмовых подразделений в Загрызово, противник применил танк и две ББМ. Танк был уничтожен после подрыва на минно-взрывных заграждениях, а бронемашины - в результате огневого воздействия наших подразделений.
Подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении неподалеку Новолюбовки, Зеленого Гая, Колодязов и Торского. Неподалеку Копанок оккупанты атаковали с применением бронетехники. В результате огневого воздействия было уничтожено четыре танка и четыре ББМ. Еще три танка и две ББМ были повреждены. Для эвакуации поврежденной техники противник пытался применить БРЭМ, которая также была повреждена нашими БПЛА.
На Сиверском направлении наступательные действия врага были направлены на позиции наших войск в районе Верхнекаменского. Для прорыва обороны и с целью доставки штурмовых подразделений, противник применил бронированную, автомобильную и мототехнику. Нашей артиллерией и операторами БПЛА было уничтожено один вражеский танк, девять багги и два мотоцикла. От дальнейших атакующих действий оккупанты отказались.
На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия продолжались в городской застройке Часова Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек и Щербиновки. Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено.
На Покровском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Песчаного, Дачного и Улаклы. Продолжаются бои в Надиевке и Песчаном. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.
На Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия вблизи Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак.
Потери врага за сутки
"Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике. За каждую минуту пребывания на нашей земле захватчики будут платить своей жизнью. В этом ежедневно убеждаются более тысячи оккупантов", - отметили в ОСГВ "Хортиця".
За сутки на восточном направлении потери россияне составляют:
- личного состава - 929;
- танков - 17;
- боевых бронемашин - 9;
- тяжелых огнеметных систем - 2;
- пушек и минометов - 26;
- противотанковых средств - 1;
- автомобильной техники - 94;
- специальной техники - 33;
- средств РЭБ - 13;
- средств ПВО - 1;
- пунктов управления БПЛА - 6;
- укрытий - 106;
- складов боеприпасов - 6;
- складов ГСМ - 2.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль