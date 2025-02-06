На востоке враг применяет бронетехнику и пытается прорвать украинскую оборону. В городской застройке Часова Яра и Торецка продолжаются городские бои, - ОСГВ "Хортиця"

Российские войска при поддержке артиллерии и беспилотников различных типов продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в городской застройке Часова Яра и Торецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал наши позиции в Волчанске и проводил штурмовые действия в направлении Казачьей Лопани: понес потери, отошел.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. С целью доставки штурмовых подразделений в Загрызово, противник применил танк и две ББМ. Танк был уничтожен после подрыва на минно-взрывных заграждениях, а бронемашины - в результате огневого воздействия наших подразделений.

Подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении неподалеку Новолюбовки, Зеленого Гая, Колодязов и Торского. Неподалеку Копанок оккупанты атаковали с применением бронетехники. В результате огневого воздействия было уничтожено четыре танка и четыре ББМ. Еще три танка и две ББМ были повреждены. Для эвакуации поврежденной техники противник пытался применить БРЭМ, которая также была повреждена нашими БПЛА.

На Сиверском направлении наступательные действия врага были направлены на позиции наших войск в районе Верхнекаменского. Для прорыва обороны и с целью доставки штурмовых подразделений, противник применил бронированную, автомобильную и мототехнику. Нашей артиллерией и операторами БПЛА было уничтожено один вражеский танк, девять багги и два мотоцикла. От дальнейших атакующих действий оккупанты отказались.

На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия продолжались в городской застройке Часова Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек и Щербиновки. Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Покровском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Песчаного, Дачного и Улаклы. Продолжаются бои в Надиевке и Песчаном. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия вблизи Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак.

Потери врага за сутки

"Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике. За каждую минуту пребывания на нашей земле захватчики будут платить своей жизнью. В этом ежедневно убеждаются более тысячи оккупантов", - отметили в ОСГВ "Хортиця".

За сутки на восточном направлении потери россияне составляют:

личного состава - 929;

танков - 17;

боевых бронемашин - 9;

тяжелых огнеметных систем - 2;

пушек и минометов - 26;

противотанковых средств - 1;

автомобильной техники - 94;

специальной техники - 33;

средств РЭБ - 13;

средств ПВО - 1;

пунктов управления БПЛА - 6;

укрытий - 106;

складов боеприпасов - 6;

складов ГСМ - 2.

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