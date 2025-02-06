Минус 10 "Supercam" и 13 "Zala" за сутки: бойцы подразделения "SUNSTRIKE" из 82-й ОДШБр охотятся за вражескими беспилотниками. ВИДЕО

Бойцы подразделения "SUNSTRIKE" из 82-й ОДШБр с помощью зенитных дронов в течение суток уничтожили 23 российских разведывательных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешных атак.

"Воины SUNSTRIKE 82 ОДШБр - одни из лучших охотников на вражеские крылья. Только за один день работы они сбили 10 Supercam и 13 Zala", - отмечается в комментарии к видео.

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