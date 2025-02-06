Минус 10 "Supercam" и 13 "Zala" за сутки: бойцы подразделения "SUNSTRIKE" из 82-й ОДШБр охотятся за вражескими беспилотниками. ВИДЕО
Бойцы подразделения "SUNSTRIKE" из 82-й ОДШБр с помощью зенитных дронов в течение суток уничтожили 23 российских разведывательных БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешных атак.
"Воины SUNSTRIKE 82 ОДШБр - одни из лучших охотников на вражеские крылья. Только за один день работы они сбили 10 Supercam и 13 Zala", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+8 Старый зольдат
показать весь комментарий06.02.2025 10:43 Ответить Ссылка
+7 Wild MadDog
показать весь комментарий06.02.2025 10:41 Ответить Ссылка
+7 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий06.02.2025 10:44 Ответить Ссылка
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Касаби, та інше гівно людства з тавром "росіянін", а чому оці БПЛА ааші маєть не скрепні назви а мають назви клятого Західу? Назовіть якось ро сруськи. Наприклад "Летающая балалайка" або "Воздушный лапоть" чи "Онуча пензюка - гроза для врага".
Більшість озброєнь, які Баку купило останні 30 років за кордоном - виробництва засрашки і по прямим контрактам з засрашкою. Я не знаю точної цифри, але якщо навіть поверхнево пошукати в інтернетах, то за номенклатурою озброєнь, що закупались видно, що там на десяток лярдів, чи не більше. Поставки з Туреччини та Ізраілю - кратно менші.
Ну, наприклад:
* 94 танки Т90С - 2011+ роки.
* 88 БМП-3 - 2012-2015 роки.
* 117 БТР-80А - 2007-2008.
* 107 БТР-82А - 2013+.
* ~50 САУ 2С31 та 2С19 - 2013+.
Всі постачання - розтягнуті у часі і частина контрактів досі не завершена - бо у засрашки немає можливості їх виконати з-за повного вичерпання баз зберігання в 2022-2025 роках та відсутності виробництва нових екземплярів.
Так можна декілька сторінок розписати. Я розумію, вас в гуглі та вікіпедії забанили. Але мені ліньки далі розписувати...
Все вами перераховане вірно, но це вже у минулому, контракти закінчатся і аревідерчі Рашка.
Бачте, я вам показав роки початку постачань. Але по частині контрактів, повторюю, зброя ще не допоставлена. І ніхто там не збирається відмовлятись від поставок. А ще я дуже добре пам'ятаю 2015 рік, коли Азєрбайджан, оплачуючи послуги ВПК засрашки (війна проти України вже точилася, засрашка вже 20 років постачала зброю в Арменію), продовжував торгувати з Україною і засрашкою та надсилати в Україну та засрашку сотні спеціалістів на навчання тощо. Будуть вигідні пропозиції з засрашки - Азєрбайджан купить що завгодно. І продасть в засрашку що завгодно (як він зараз робить, не приєднавшись до більшості санкцій).
Тож можете чіплятися скільки завгодно - це тільки вас в гуглі забанили. Всі інші спостерігають за подібними новинами дуже уважно.
Азєрбайджан не друг і не ворог Україні. Він Україні - ніхто. Азєрбайджанський наслідний диктатор волів би з ****** в десна лупитися безперервно, але ***** просто недоговороспроможне, тому Алієв вимушений щось на камеру белькотіти щодо літачка тощо - бо свої не зрозуміють.
зігувавсалютував при зустрічі" та робив інші корисні справи? Декого з них мабуть ще досі можна побачити за активною піонерською роботою. Навіть у США. Але то вже люди статевозрілі, повнолітні.
Досвід підрозділу "SUNSTRIKE" із 82-ї ОДШБр обовʼязково потрібно масштабувати.
Всі, хто приймав участь у знищенні рекордної кількості небезпечних ворожих дронів-розвідників заслуговують державних нагород, адже цей видатний результат - врятовані життя особового складу та бойова техніка ЗСУ.
Цікаво - скіки того лайна за добу на болотах кльопають?