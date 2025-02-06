РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11673 посетителя онлайн
Новости
5 143 26

Минус 10 "Supercam" и 13 "Zala" за сутки: бойцы подразделения "SUNSTRIKE" из 82-й ОДШБр охотятся за вражескими беспилотниками. ВИДЕО

Бойцы подразделения "SUNSTRIKE" из 82-й ОДШБр с помощью зенитных дронов в течение суток уничтожили 23 российских разведывательных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешных атак.

"Воины SUNSTRIKE 82 ОДШБр - одни из лучших охотников на вражеские крылья. Только за один день работы они сбили 10 Supercam и 13 Zala", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Украинские защитники накрыли кассетными боеприпасами скопления российской техники и пехоты на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) разведка (4195) уничтожение (7273) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Цеж дуже гарно.
Касаби, та інше гівно людства з тавром "росіянін", а чому оці БПЛА ааші маєть не скрепні назви а мають назви клятого Західу? Назовіть якось ро сруськи. Наприклад "Летающая балалайка" або "Воздушный лапоть" чи "Онуча пензюка - гроза для врага".
показать весь комментарий
06.02.2025 10:43 Ответить
+7
буковинський десант має крила 💪
показать весь комментарий
06.02.2025 10:41 Ответить
+7
Молодці. Знищують у промислових масштабах. Нєхрен літати над Україною.
показать весь комментарий
06.02.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буковинський десант має крила 💪
показать весь комментарий
06.02.2025 10:41 Ответить
Молодці. Знищують у промислових масштабах. Нєхрен літати над Україною.
показать весь комментарий
06.02.2025 10:44 Ответить
Цеж дуже гарно.
Касаби, та інше гівно людства з тавром "росіянін", а чому оці БПЛА ааші маєть не скрепні назви а мають назви клятого Західу? Назовіть якось ро сруськи. Наприклад "Летающая балалайка" або "Воздушный лапоть" чи "Онуча пензюка - гроза для врага".
показать весь комментарий
06.02.2025 10:43 Ответить
Ще можна - Пєрдящій самовар,скрєпная жужалка )
показать весь комментарий
06.02.2025 10:57 Ответить
Виробляти тільки для внутрішнього ринку - неефективно. Тому всі такі речі в засраші виробляються з перспективою продажу принаймні якимось азєрбайджанам чи пакістанам. І якщо до англійських назв там ще якось звичні, то "лапоть" чи "онуча пензюка" - зовсім не маркетингові назви... А де бабло, там в засрашинців на 100% відбиває скрєпу.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:41 Ответить
Баку буде купувати у лаптей їх гівно? Анкара краще зброю на два порядка виробляє.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:54 Ответить
У вас якісь дуже ідеалістичні уявлення про Баку. Щось на рівні "всі дівчатка пукають квіточками".

Більшість озброєнь, які Баку купило останні 30 років за кордоном - виробництва засрашки і по прямим контрактам з засрашкою. Я не знаю точної цифри, але якщо навіть поверхнево пошукати в інтернетах, то за номенклатурою озброєнь, що закупались видно, що там на десяток лярдів, чи не більше. Поставки з Туреччини та Ізраілю - кратно менші.

Ну, наприклад:
* 94 танки Т90С - 2011+ роки.
* 88 БМП-3 - 2012-2015 роки.
* 117 БТР-80А - 2007-2008.
* 107 БТР-82А - 2013+.
* ~50 САУ 2С31 та 2С19 - 2013+.

Всі постачання - розтягнуті у часі і частина контрактів досі не завершена - бо у засрашки немає можливості їх виконати з-за повного вичерпання баз зберігання в 2022-2025 роках та відсутності виробництва нових екземплярів.

Так можна декілька сторінок розписати. Я розумію, вас в гуглі та вікіпедії забанили. Але мені ліньки далі розписувати...
показать весь комментарий
06.02.2025 14:13 Ответить
Я ідеалістом був останній раз на початку піонерії, десь з півроку, а потім я перестав бути ідеалістом та завозом і інтернаціанолістом теє перестав бути.
Все вами перераховане вірно, но це вже у минулому, контракти закінчатся і аревідерчі Рашка.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:36 Ответить
Бабло не пахне. І ви все залишаєтесь ідеалістом. Інтереси Азєрбайджану для Азєрбайджана значно важливіші, ніж будь-що. Азєрбайджан сам знаходиться в такому становищі, що йому, взагалі-то, начхати на Україну, на США і на будь-що, окрім своїх кордонів і свого виживання.

Бачте, я вам показав роки початку постачань. Але по частині контрактів, повторюю, зброя ще не допоставлена. І ніхто там не збирається відмовлятись від поставок. А ще я дуже добре пам'ятаю 2015 рік, коли Азєрбайджан, оплачуючи послуги ВПК засрашки (війна проти України вже точилася, засрашка вже 20 років постачала зброю в Арменію), продовжував торгувати з Україною і засрашкою та надсилати в Україну та засрашку сотні спеціалістів на навчання тощо. Будуть вигідні пропозиції з засрашки - Азєрбайджан купить що завгодно. І продасть в засрашку що завгодно (як він зараз робить, не приєднавшись до більшості санкцій).
показать весь комментарий
06.02.2025 14:54 Ответить
А на дворі зараз 2015 рік?
показать весь комментарий
06.02.2025 15:26 Ответить
На дворі той рік, в який в Азєрбайджану немає ніяких конфліктів з засрашкою явних, окрім літачка. В якому Азєрбайджан ні до яких санкцій проти засрашки взагалі. В якому Азєрбайджан не допомагає Україні ніяк, окрім невеличкої кількості гуманітарки. В якому президент Алієв (ну, 1.5 місяці тому 18.12.2024) офіційно заявив: направили декілька заявок на посстачання зброї, але дуже погано, що Азєрбайджан не може заключити з засрашкою контракти на постачання зброї - вже цілих 3 великих контракти зірвалося з-за "переорієнтації засрашинського ВПК на внутрішні замовлення", а по всім існуючим контрактам "з об'єктивних причин" застосовано перенесення строків. Фактично, без санкцій фінансових за зрив строків і без відміни контрактів.

Тож можете чіплятися скільки завгодно - це тільки вас в гуглі забанили. Всі інші спостерігають за подібними новинами дуже уважно.

Азєрбайджан не друг і не ворог Україні. Він Україні - ніхто. Азєрбайджанський наслідний диктатор волів би з ****** в десна лупитися безперервно, але ***** просто недоговороспроможне, тому Алієв вимушений щось на камеру белькотіти щодо літачка тощо - бо свої не зрозуміють.
показать весь комментарий
06.02.2025 16:04 Ответить
Літачок буде каталізатором дуже цікавих подый у майбутньому і швидше за все незабаром.
показать весь комментарий
06.02.2025 16:13 Ответить
Ага, а дівчатка пукають квіточками...
показать весь комментарий
06.02.2025 18:00 Ответить
У вас шо, донькі?
показать весь комментарий
06.02.2025 18:12 Ответить
Та я зрозумів вже, що ви цього https://www.youtube.com/watch?v=36uU9KRnn60 мему не знаєте... Означає "перебуваєте в вигаданому всесвіті для маленьких дівчаток".
показать весь комментарий
06.02.2025 19:30 Ответить
Та я таку ...ю не дивлюсь. Та ще і касабсько-узькою мовою.
показать весь комментарий
06.02.2025 19:37 Ответить
Піонери совєцького розливу? Це ті, хто носив червоні краватки, змагався у збиранні металобрухту, макулатури, порожніх пляшок, палив багаття, "зігував салютував при зустрічі" та робив інші корисні справи? Декого з них мабуть ще досі можна побачити за активною піонерською роботою. Навіть у США. Але то вже люди статевозрілі, повнолітні.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:24 Ответить
Саме так і робили, як і ваши батьки з крещеними батьками а може і дідусь з бабунею. А яки ще піонери могли бути тоді у Совке? Піонерія Совка це невдала копія та профанація скаутів.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:34 Ответить
Ого! Круто!
показать весь комментарий
06.02.2025 10:54 Ответить
Аж не віриться. Скільки ж того мотлоху ще в небі України.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:20 Ответить
Видатний результат бойової роботи!
Досвід підрозділу "SUNSTRIKE" із 82-ї ОДШБр обовʼязково потрібно масштабувати.
Всі, хто приймав участь у знищенні рекордної кількості небезпечних ворожих дронів-розвідників заслуговують державних нагород, адже цей видатний результат - врятовані життя особового складу та бойова техніка ЗСУ.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:24 Ответить
За добу!!! От молодці! Аж у небі стало світлійше...
показать весь комментарий
06.02.2025 12:35 Ответить
Гарна доба!!!
Цікаво - скіки того лайна за добу на болотах кльопають?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:49 Ответить
А якби ще, з 2019року, зеленський із служками разумкова-абдрохамія, гроші через маніпуляції з асфальтом не робив, а вкладав їх, в ДОЗ та підприємства з випуску ОВТ .....
показать весь комментарий
06.02.2025 16:04 Ответить
 
 