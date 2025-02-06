У Умерова подтвердили, что не было поставлено оружия на 350 млрд грн, - Шабунин

В Минобороны назвали ложной информацию о 350 млрд грн, которые заплатили за оружие, которое не было поставлено.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны "опровергло" мое заявление, что на ноябрь 2024 г. не было поставлено оружия на 350 млрд грн, которое МО законтрактовало самое позднее в 2022-23 гг. (и оплатило преимущественно авансом)", - пишет он.

Так, в Минобороны заявили, что информация о 350 млрд грн, на которые не было поставлено оружия, это "ложное предположение, не подтвержденное никакими документами или аудитами".

"06.11.2024 г. Глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина официально спрашивает у Умерова. Департамент Минобороны (ДВТП) обслуживал 200 контрактов на сумму 412 млрд грн, сколько из этих контрактов выполнено и на какую сумму?

13.11.2024 г. профильный заместитель Министра обороны отвечает: выполнено 89 контрактов на 60,5 млрд грн.

412 млрд - 60 млрд = 352 млрд", - пояснил Шабунин.

По его словам, приведенные в опровержении цифры дебиторской задолженности, еще и по состоянию на 1.01.2024 г. (а не 2025 г.) не имеют к 350 млрд грн никакого отношения.

"Минобороны привело их исключительно, чтобы запутать общество, манипулируя бухгалтерской терминологией. Мы отдельно разберем, как министр продлевал сроки просроченных поставок (по контрактам ГВТП), таким образом уменьшая цифры просроченной дебиторской задолженности", - подытожил глава ЦПК.

Ранее Виталий Шабунин заявил, что Минобороны проплатило 350 млрд грн за оружие, которое на конец 2024 года поставлено не было

Читайте также: Нотариус из ГО Ермака "рейдернул" АОЗ по просьбе Умерова, - Шабунин