РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11673 посетителя онлайн
Новости
12 136 29

У Умерова подтвердили, что не было поставлено оружия на 350 млрд грн, - Шабунин

Минобороны заплатило 350 млрд за оружие, которое так и не поставили

В Минобороны назвали ложной информацию о 350 млрд грн, которые заплатили за оружие, которое не было поставлено.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны "опровергло" мое заявление, что на ноябрь 2024 г. не было поставлено оружия на 350 млрд грн, которое МО законтрактовало самое позднее в 2022-23 гг. (и оплатило преимущественно авансом)", - пишет он.

Так, в Минобороны заявили, что информация о 350 млрд грн, на которые не было поставлено оружия, это "ложное предположение, не подтвержденное никакими документами или аудитами".

"06.11.2024 г. Глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина официально спрашивает у Умерова. Департамент Минобороны (ДВТП) обслуживал 200 контрактов на сумму 412 млрд грн, сколько из этих контрактов выполнено и на какую сумму?

13.11.2024 г. профильный заместитель Министра обороны отвечает: ❗️выполнено 89 контрактов на 60,5 млрд грн.

412 млрд - 60 млрд = 352 млрд", - пояснил Шабунин.

Міноборони заплатило 350 млрд зброю, яку так і не поставили

По его словам, приведенные в опровержении цифры дебиторской задолженности, еще и по состоянию на 1.01.2024 г. (а не 2025 г.) не имеют к 350 млрд грн никакого отношения.

"Минобороны привело их исключительно, чтобы запутать общество, манипулируя бухгалтерской терминологией. Мы отдельно разберем, как министр продлевал сроки просроченных поставок (по контрактам ГВТП), таким образом уменьшая цифры просроченной дебиторской задолженности", - подытожил глава ЦПК.

Ранее Виталий Шабунин заявил, что Минобороны проплатило 350 млрд грн за оружие, которое на конец 2024 года поставлено не было

Читайте также: Нотариус из ГО Ермака "рейдернул" АОЗ по просьбе Умерова, - Шабунин

Міноборони заплатило 350 млрд зброю, яку так і не поставили

Автор: 

Минобороны (9426) оружие (10267) Шабунин Виталий (539) закупки (770)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Отже умерову пора готуватися до переведення в посли
показать весь комментарий
06.02.2025 10:47 Ответить
+13
350 лярдів то мабуть відкат Найвеличнійшаму з Умеровим. Резніков з яйцами по 17 просто ридає від заздрісті.
показать весь комментарий
06.02.2025 10:52 Ответить
+10
Як мило... Рєзніков вівів 350 млрд. на свроїх корешів у воюючій країні, армія без зброї, а сидять генерали. Яку країну нам кривозізька нікчема створила за 4 роки. І всім пох...
показать весь комментарий
06.02.2025 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо не даєш, копійку на критика,то чого завидуєш, що йому платять "рижі"???
показать весь комментарий
06.02.2025 10:59 Ответить
копійки критика,залишають значно менші сліди,як лярди ,вкрадені в українського народу
показать весь комментарий
06.02.2025 11:08 Ответить
Тобто ви підримуєте розкрадання у МО? Наслідком чого є відсутність зброї на фронті та збільшені смерті наших військових. Ви підтримуєте вбивство наших військових?
показать весь комментарий
06.02.2025 11:20 Ответить
Отже умерову пора готуватися до переведення в посли
показать весь комментарий
06.02.2025 10:47 Ответить
[Припев]
Hm
Таких не берут в космонавты!
D
Таких не берут в космонавты!
A
Таких не берут в космонавты!
*
Spaceman! Spaceman!
показать весь комментарий
06.02.2025 10:56 Ответить
350 лярдів то мабуть відкат Найвеличнійшаму з Умеровим. Резніков з яйцами по 17 просто ридає від заздрісті.
показать весь комментарий
06.02.2025 10:52 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2025 11:00 Ответить
То до теми відкатів?
показать весь комментарий
06.02.2025 11:03 Ответить
Та отож..
показать весь комментарий
06.02.2025 11:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U_epfpdUAS0 07.04.2024
Як працює ЄДИНА діюча в Україні солеварня в Дрогобичі
16 вересня 2024
Фонд держмайна виставляє на продаж найстарішу солеварню
Дрогобицька солеварня, що безперервно працює з 1250 року, буде виставлена на приватизацію.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:18 Ответить
класно! хто купив?
показать весь комментарий
06.02.2025 11:48 Ответить
читай уважно-".......яку МО законтрактувало щонайпізніше в 2022-23 рр. (і оплатило переважно авансом)" в той час міністром був Резнік так що він не ридає а Умеров все прикриває.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:21 Ответить
Як мило... Рєзніков вівів 350 млрд. на свроїх корешів у воюючій країні, армія без зброї, а сидять генерали. Яку країну нам кривозізька нікчема створила за 4 роки. І всім пох...
показать весь комментарий
06.02.2025 10:57 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2025 10:59 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2025 11:00 Ответить
На фоні цьго повідомлення дивно звучать звинувачення Зеленського у не надання зброї західними партрнерами. Наш головний ворог корупція.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:16 Ответить
при таких крадіжках для пдораса чєбурєка рустємова мир завжди буде справедливим.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:28 Ответить
а нащо зе збирає Ставку? там що не розглядають постачання зброї, може тому как,цапи наступають?
показать весь комментарий
06.02.2025 11:46 Ответить
Розглядають як ******** 350 млрд і щоб ніхто не помітив
показать весь комментарий
06.02.2025 12:55 Ответить
І винною в цьому хотіли зробити колишню очільницю Агенції оборонних закупівель Безрукову.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:06 Ответить
Умєрка - ніхто. Зєлю геть і вибори(офлайн). Переможе Залужний ще у першому турі. Всі аргументи проти виборів притягнуті за вуха
показать весь комментарий
06.02.2025 12:09 Ответить
ВКРАЛИ - і що? Ні одна зелена гнида навіть не чхнула....
показать весь комментарий
06.02.2025 12:13 Ответить
« Красти - це злочин, багато красти - це бізнес, грабувати весь народ - це вже політика.»
показать весь комментарий
06.02.2025 13:16 Ответить
За таку шкоду Армії і Країні підчас війни нквс і ss все міноборони з т.з. "міністром" і всіх причетних "поставщиків" вивели б у двір і розстріляли, статки конфіскували а сім"ї вивезли у табори без права повернення. І таке більше би не прийшло в голову жодному привладному підарасу, бізнесмену чи генералу навіть у страшному сні...
показать весь комментарий
06.02.2025 14:11 Ответить
 
 