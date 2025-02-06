Сырский провел совещание по РЭБ и БПЛА: Инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем и РЭБ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что БПЛА и РЭБ - один из постоянных приоритетов, без которых невозможна победа в современной технологической войне.

"Передовая очерчена позициями пехоты. Но наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага на расстоянии от наших окопов и уничтожать его дистанционно. А значит - сохранять жизнь и здоровье пехотинцев. Подчеркнул необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений БПС с общевойсковыми частями. Заслушал отчеты о результатах деятельности бригад и батальонов беспилотных систем", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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66% российской техники в январе 2025 года было выведено из строя именно благодаря работе ударных БпЛА различных типов.

"Всего за отчетный месяц наши дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре. Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению - подразделения БПС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад", - добавил Сырский.

Командиров подразделений БПС, которые демонстрируют лучшие показатели в уничтожении противника, отметят.

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"Заслушал доклады о состоянии дел по приобретению возможностей подразделений Сил беспилотных систем, в частности переформирование полков в бригады, наращивание беспилотной составляющей в составе механизированных бригад, а также о новейших образцах комплексов РЭБ и их совместимости с БПЛА.



На завершающем этапе находится разработка Концепции применения отдельной бригады беспилотных систем СБПС ВС Украины и некоторые другие оргмоменты по развитию Сил беспилотных систем.



Отдельное внимание обратил на доклад J2 (нашей разведки) по формированию противником нового рода войск - войск беспилотных систем ВС РФ. Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БВС в 277 воинских частях и подразделениях.



Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БВС ВС Украины, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу. Перед нами стоят соответствующие задачи, в том числе и асимметричные. Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения на направлении БПС. Однако действовать не только числом, но и умением", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

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