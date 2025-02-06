Провал России в Курской области усиливает вероятность переговоров, - Bloomberg
Неспособность России вернуть утраченную часть Курской области подрывает позиции Кремля в войне и приближает переговоры, особенно на фоне давления со стороны США.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Bloomberg отмечает, что эта ситуация может повлиять на позицию Кремля в контексте мирных переговоров, особенно учитывая позицию администрации Дональда Трампа, которая настаивает на поиске путей для завершения войны.
"Неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны. В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями на любых переговорах", - говорится в материале.
Российские аналитики также отмечают, что военное руководство оказалось неготовым к потере территории и затяжному конфликту. Глава Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов признает, что эффективность военных операций РФ оказалась значительно ниже, чем ожидалось.
Как сообщается, несмотря на то, что боевые действия в Курской области продолжаются на относительно небольшой территории, сам факт украинского наступления в регионе стал шоком для россиян. По оценкам чиновников, из-за активных боев свои дома покинули около 150 тысяч жителей Курской области. В январе в Курске прошли акции протеста, на которых местные жители требовали от властей большей поддержки переселенцам и поиска пропавших без вести родственников.
Курский активист Владимир Синельников заявил: "В нашей стране идет война, а государство оказалось абсолютно не готовым к этому, начиная от укреплений и заканчивая жилищными сертификатами".
В то же время в Кремле не считают ситуацию в Курской области национальной проблемой. Консультант Chatham House Николай Петров отметил, что для российских властей этот регион является лишь локальным кризисом, не требующим немедленного решения.
Однако даже при таком подходе Москва продолжает отправлять тысячи военных для попыток восстановления контроля над регионом. В Bloomberg указывают, что это может стать дополнительным фактором в международных переговорах:
""Путину приходится расставлять приоритеты, поскольку его силы истощены, и он, похоже, больше сосредоточен на достижениях в Украине, чем на отвоевании территории в Курской области", - заявил старший аналитик компании стратегической разведки "Призма" Бота Илияс.
При этом Россия продолжает использовать тактику истощения, ведя наступательные действия на востоке Украины, чтобы заставить Киев и Запад пойти на уступки. Кремль открыто заявляет, что может вести войну еще 2-3 года.
В свою очередь, администрация Дональда Трампа усиливает давление на Москву, добиваясь прекращения боевых действий. По данным Bloomberg, президент США угрожает Путину новыми масштабными санкциями, если тот не пойдет на уступки в переговорах.
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Я думаю, учитывая тот факт, что беларусь, косвенно помогает агрессору и участвует в его преступлениях против Украины, героическая украинская армия могла бы за три дня взять минск и посадить картофельного пахана на нары..
Нужно не ждать перитонитов, как это было с расеей, а нужно резать, к едреней фене всю эту заразу!