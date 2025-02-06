Провал России в Курской области усиливает вероятность переговоров, - Bloomberg

Неспособность России вернуть утраченную часть Курской области подрывает позиции Кремля в войне и приближает переговоры, особенно на фоне давления со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Bloomberg отмечает, что эта ситуация может повлиять на позицию Кремля в контексте мирных переговоров, особенно учитывая позицию администрации Дональда Трампа, которая настаивает на поиске путей для завершения войны.

"Неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны. В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями на любых переговорах", - говорится в материале.

Российские аналитики также отмечают, что военное руководство оказалось неготовым к потере территории и затяжному конфликту. Глава Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов признает, что эффективность военных операций РФ оказалась значительно ниже, чем ожидалось.

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Как сообщается, несмотря на то, что боевые действия в Курской области продолжаются на относительно небольшой территории, сам факт украинского наступления в регионе стал шоком для россиян. По оценкам чиновников, из-за активных боев свои дома покинули около 150 тысяч жителей Курской области. В январе в Курске прошли акции протеста, на которых местные жители требовали от властей большей поддержки переселенцам и поиска пропавших без вести родственников.

Курский активист Владимир Синельников заявил: "В нашей стране идет война, а государство оказалось абсолютно не готовым к этому, начиная от укреплений и заканчивая жилищными сертификатами".

В то же время в Кремле не считают ситуацию в Курской области национальной проблемой. Консультант Chatham House Николай Петров отметил, что для российских властей этот регион является лишь локальным кризисом, не требующим немедленного решения.

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Однако даже при таком подходе Москва продолжает отправлять тысячи военных для попыток восстановления контроля над регионом. В Bloomberg указывают, что это может стать дополнительным фактором в международных переговорах:

""Путину приходится расставлять приоритеты, поскольку его силы истощены, и он, похоже, больше сосредоточен на достижениях в Украине, чем на отвоевании территории в Курской области", - заявил старший аналитик компании стратегической разведки "Призма" Бота Илияс.

При этом Россия продолжает использовать тактику истощения, ведя наступательные действия на востоке Украины, чтобы заставить Киев и Запад пойти на уступки. Кремль открыто заявляет, что может вести войну еще 2-3 года.

В свою очередь, администрация Дональда Трампа усиливает давление на Москву, добиваясь прекращения боевых действий. По данным Bloomberg, президент США угрожает Путину новыми масштабными санкциями, если тот не пойдет на уступки в переговорах.

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