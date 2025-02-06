Помогла подорвать взрывчатку возле дома ветерана ВСУ: СБУ задержала в Харькове агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержана агент спецслужб РФ, которая совершила теракт в Харькове в конце января 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Женщина помогла оккупантам подорвать взрывчатку возле частного дома ветерана ВСУ. Для конспирации она носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой она была во время подготовки взрыва.
Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала террористку в ее квартире.
"Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Далее агент получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и заложить его в закопанной автомобильной шине возле дома военного.
Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон. Через удаленный доступ к этому гаджету враг отслеживал передвижения жертвы и дистанционно активировал СВП", - говорится в сообщении.
Во время обысков у женщины изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к тяжелым последствиям).
Она находится под стражей без права внесения залога. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Чому підривають? Бо ТЦК це ЗСУ, а в Україні війна і ЗСУ воюють. Тому що мобілізація іде - не так якісно як хотілося б нам, але й не так погано як бажала б Москва. Я знаю - я регулярно бачу хлопців і дівчат на БЗВП.
Очевидно, "казки про бусик" мети не досягають - попри всі лякалки, мобілізація триває. Тому Москва вдається до відвертого терору. Аби зірвати мобілізацію.
Благо ідіотів, готових зрадити Україну за копійки - вистачає. Ну, одні ідіоти вибухнуть, інші - сядуть.
Вчора одного, що записував ролики з ТЦК присадили на шість років. Віщую - відсидка в нього буде несумна, сповнена гострих вражень. А амністії він не дочекається. Бо її не буде.
Іде війна. Ворог б'є - ми відбиваємося. Ворог наймає лантухів аби били нам в спину - ми збиваємося плечем до плеча і продовжуємо своє робити.
Борня триває!
Таня Адамс
Отдать зекам на потеху, пусть им будет подарок на 8-е марта.