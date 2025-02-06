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Помогла подорвать взрывчатку возле дома ветерана ВСУ: СБУ задержала в Харькове агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержана агент спецслужб РФ, которая совершила теракт в Харькове в конце января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Женщина помогла оккупантам подорвать взрывчатку возле частного дома ветерана ВСУ. Для конспирации она носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой она была во время подготовки взрыва.

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала террористку в ее квартире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Ривненском ТЦК: Спецслужбы РФ "втемную" завербовали и намеренно подорвали своего агента, - СБУ

"Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Далее агент получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и заложить его в закопанной автомобильной шине возле дома военного.

Жінка допомогла РФ підірвати вибухівку біля будинку ветерана

Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон. Через удаленный доступ к этому гаджету враг отслеживал передвижения жертвы и дистанционно активировал СВП", - говорится в сообщении.

Читайте также: Теракт в Ривненском ТЦК: Спецслужбы РФ "втемную" завербовали и намеренно подорвали своего агента, - СБУ

Жінка допомогла РФ підірвати вибухівку біля будинку ветерана

Во время обысков у женщины изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором.

Жінка допомогла РФ підірвати вибухівку біля будинку ветерана
Жінка допомогла РФ підірвати вибухівку біля будинку ветерана

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к тяжелым последствиям).

Она находится под стражей без права внесения залога. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: СБУ и Нацполиция установили 497 человек, причастных к поджогам авто ВСУ и терактам со взрывчаткой

Автор: 

СБУ (20053) теракт (2314) Харьков (7584) Харьковская область (1095) Харьковский район (352)


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Топ комментарии
+18
Знову вибух біля ТЦК - тепер у Хмельницькому. Схоже "віслючка" з вибухівкою відправили до будівлі і підірвали заряд дистанційно - прямо з "віслючком".

Чому підривають? Бо ТЦК це ЗСУ, а в Україні війна і ЗСУ воюють. Тому що мобілізація іде - не так якісно як хотілося б нам, але й не так погано як бажала б Москва. Я знаю - я регулярно бачу хлопців і дівчат на БЗВП.

Очевидно, "казки про бусик" мети не досягають - попри всі лякалки, мобілізація триває. Тому Москва вдається до відвертого терору. Аби зірвати мобілізацію.

Благо ідіотів, готових зрадити Україну за копійки - вистачає. Ну, одні ідіоти вибухнуть, інші - сядуть.

Вчора одного, що записував ролики з ТЦК присадили на шість років. Віщую - відсидка в нього буде несумна, сповнена гострих вражень. А амністії він не дочекається. Бо її не буде.

Іде війна. Ворог б'є - ми відбиваємося. Ворог наймає лантухів аби били нам в спину - ми збиваємося плечем до плеча і продовжуємо своє робити.

Борня триває!

Таня Адамс
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06.02.2025 11:18 Ответить
+5
Шо значить відключіть інтернет? А як будуть працювати банки, каси в магазинах, зв'язок, телебачення та зараз майже все працює через інтернет.
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06.02.2025 11:31 Ответить
+4
Як казав Іван Васильович із знаменитого фільму:"Посадити на бочку з порохом,пусчай полєтаєт.",сволоч.
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06.02.2025 11:34 Ответить
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Знову вибух біля ТЦК - тепер у Хмельницькому. Схоже "віслючка" з вибухівкою відправили до будівлі і підірвали заряд дистанційно - прямо з "віслючком".

Чому підривають? Бо ТЦК це ЗСУ, а в Україні війна і ЗСУ воюють. Тому що мобілізація іде - не так якісно як хотілося б нам, але й не так погано як бажала б Москва. Я знаю - я регулярно бачу хлопців і дівчат на БЗВП.

Очевидно, "казки про бусик" мети не досягають - попри всі лякалки, мобілізація триває. Тому Москва вдається до відвертого терору. Аби зірвати мобілізацію.

Благо ідіотів, готових зрадити Україну за копійки - вистачає. Ну, одні ідіоти вибухнуть, інші - сядуть.

Вчора одного, що записував ролики з ТЦК присадили на шість років. Віщую - відсидка в нього буде несумна, сповнена гострих вражень. А амністії він не дочекається. Бо її не буде.

Іде війна. Ворог б'є - ми відбиваємося. Ворог наймає лантухів аби били нам в спину - ми збиваємося плечем до плеча і продовжуємо своє робити.

Борня триває!

Таня Адамс
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06.02.2025 11:18 Ответить
Срущий в коментах кацап 🐐
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06.02.2025 13:00 Ответить
Жужу Кацапи створюють наратив про те, що люди не тількі відбивають ухилянтів на вулицях, а щ і підривають ТЦК
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06.02.2025 13:27 Ответить
Я і без кацапів і ботів бачу,що відбівається.Ті наративи ну ніяк не стосуються громадян.Наведи приклад створення наративу кацапами,що до підриву ТЦК.
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06.02.2025 13:37 Ответить
Жужу А хто відбивае ухилянтів? Не люди? Може рептілоїди ?
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06.02.2025 13:44 Ответить
Цє не жінка , а кацапська самка , яку треба утілізувати
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06.02.2025 13:53 Ответить
Не бреши. Немає такої стаття, про заборону фіксувати злочини ТЦКунів. Вчи йолопе Конституцію.
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06.02.2025 12:46 Ответить
Олекса Шумейко #460637 Ви краще не про ,,злочини ТЦКунів" а про злочини в Бучі напишіть. Там кацапи не дозволяли знімати розстріл цивільних.
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06.02.2025 13:36 Ответить
Isolda Peres У поліції е явні проколи. Я не бачив жодного разу щоб затримували притрушених жіночок, які кидаються на тцкашників і відбивають ухилянтів. Вони створюють дуже небезпечний в суспільстві наратив . Для кацапів тцкашники е найбільша загроза на даному етапі війни.
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06.02.2025 13:24 Ответить
У поліції є обовязок захищати громадян і країну ст24 читай йолопе
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06.02.2025 13:40 Ответить
Жужу Кацапські боти дуже примітивні. Вас дуже добре видно.
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06.02.2025 13:47 Ответить
тебе просто відповісти нічим,ну хоть не пішли образи
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06.02.2025 13:50 Ответить
Жужу Кацапський бот, це точно не комплімент.
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06.02.2025 13:59 Ответить
1 відключіть інтернет ще ніхто не вмер від цьогот 2 силовики не повинні сидіти біля увс а потрібно проводити ТОТАЛЬНІ перевірки особливо внутріпереміщенних алко наркозалежних безхатьків
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06.02.2025 11:23 Ответить
Шо значить відключіть інтернет? А як будуть працювати банки, каси в магазинах, зв'язок, телебачення та зараз майже все працює через інтернет.
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06.02.2025 11:31 Ответить
Так це сірьожа бовкнув, аби не мовчати.
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06.02.2025 12:47 Ответить
Ще електрику та газ, так, дурнику?
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06.02.2025 12:31 Ответить
Як казав Іван Васильович із знаменитого фільму:"Посадити на бочку з порохом,пусчай полєтаєт.",сволоч.
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06.02.2025 11:34 Ответить
Ви, гуманіст. Повісить за одна ногу і хай вісить поки не здохне, а потім десь у лісі в ярку зарить і забуть.
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06.02.2025 12:35 Ответить
Опять нет фамилии и рожи этой гниды, зачем нам такие новости?

Отдать зекам на потеху, пусть им будет подарок на 8-е марта.
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06.02.2025 12:01 Ответить
Як бачимо, слова прости*утка і бл*діна - не є синонімами. Перша заробляє, не чинячи нікому шкоди, друга отримує задоволення і часто зиск, діючи на шкоду іншим. Першу можна навіть поважати, друга заслуговкюує лмше презирства. До речі, обидва поняття стосуються і чоловіків.
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06.02.2025 12:08 Ответить
Змушуйте її довго сидіти навпочіпки і змушуйте робити фізичні вправи.
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07.02.2025 08:01 Ответить
Якесь шоу,як пересічний громадянин може перевірити цю інфу,фото заблюрене і прізвища немає.Просто якась незрозуміла фотографія.
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07.02.2025 10:30 Ответить
 
 