Помогла подорвать взрывчатку возле дома ветерана ВСУ: СБУ задержала в Харькове агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержана агент спецслужб РФ, которая совершила теракт в Харькове в конце января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Женщина помогла оккупантам подорвать взрывчатку возле частного дома ветерана ВСУ. Для конспирации она носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой она была во время подготовки взрыва.

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала террористку в ее квартире.

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"Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Далее агент получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и заложить его в закопанной автомобильной шине возле дома военного.

Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон. Через удаленный доступ к этому гаджету враг отслеживал передвижения жертвы и дистанционно активировал СВП", - говорится в сообщении.

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Во время обысков у женщины изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором.





Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к тяжелым последствиям).

Она находится под стражей без права внесения залога. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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