В Волгограде после атаки БпЛА на крупнейший НПЗ ввели цензуру: запретили снимать "прилеты"

Местным жителям российского Волгограда запретили снимать "прилеты" и их последствия после атаки украинских беспилотников 3 февраля и 31 января 2025 года на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающий завод.

Как передает Цензор.НЕТ, решение об этом принял оперативный штаб Волгоградской области.

Кроме того, российским журналистам запретили писать о том, где это происходило и где расположены объекты Минобороны, МВД, ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также "других критически важных объектов".

Отмечается, что такое решение приняли для обеспечения "комплексной безопасности населения и территории" региона.

Теперь россияне не могут снимать ни на фото, ни на видео все, что связано с атаками беспилотников: и то, как они летят, и то, как их сбивают, и то, что от них осталось.

За нарушение предусмотрены штрафы от одной до 100 тысяч рублей.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 3 февраля россияне заявили об атаке беспилотников на газоперерабатывающий завод под Астраханью и НПЗ в Волгограде. Минобороны отчиталось о сбитии 70 БпЛА.

Впоследствии Генштаб подтвердил атаку.

Также 31 января Силы беспилотных систем и ГУР МО поразили ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

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