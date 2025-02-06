В Волгограде после атаки БпЛА на крупнейший НПЗ ввели цензуру: запретили снимать "прилеты"
Местным жителям российского Волгограда запретили снимать "прилеты" и их последствия после атаки украинских беспилотников 3 февраля и 31 января 2025 года на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающий завод.
Как передает Цензор.НЕТ, решение об этом принял оперативный штаб Волгоградской области.
Кроме того, российским журналистам запретили писать о том, где это происходило и где расположены объекты Минобороны, МВД, ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также "других критически важных объектов".
Отмечается, что такое решение приняли для обеспечения "комплексной безопасности населения и территории" региона.
Теперь россияне не могут снимать ни на фото, ни на видео все, что связано с атаками беспилотников: и то, как они летят, и то, как их сбивают, и то, что от них осталось.
За нарушение предусмотрены штрафы от одной до 100 тысяч рублей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 3 февраля россияне заявили об атаке беспилотников на газоперерабатывающий завод под Астраханью и НПЗ в Волгограде. Минобороны отчиталось о сбитии 70 БпЛА.
Впоследствии Генштаб подтвердил атаку.
Также 31 января Силы беспилотных систем и ГУР МО поразили ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.
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Генштаб ВСУ явно изменил свою информационную политику относительно освещения ударов по глубоким тылам противника. Раньше об этом либо вовсе не сообщалось, либо сообщения приходили с лагом по времени. Особенно это касалось ударов по вражеской нефтянке. Возможно, это связано с тем, что часть влиятельных лиц минувшего состава Белого дома почему-то решили, что атаки НПЗ могут уменьшить поступление на рынок нефти, что пагубно скажется на ее цене и соответственно - на цене топлива в США.
Как у них работала логика, мы ни тогда не могли понять, ни сейчас не смогли обнаружить ее следов. Ведь российские НПЗ являются прямыми потребителями сырой нефти, а если как-то их остановить, то возникнет избыток нефти и ее надо либо заливать в хранилища, либо увеличивать экспорт. Но вариант с хранилищами ВСУ тоже запретили, начав уничтожать и так не очень большой резервуарный парк противника, и это его вынуждает либо увеличивать экспорт, либо консервировать скважины.
То есть, эффект от атак на НПЗ - прямо противоположной тому тезису, который был положен в основу давления на Украину по поводу приостановки атаки нефтеперерабатывающих предприятий. И сейчас складывается впечатление, что либо запреты сняты, либо не подтверждены новой администрацией. Проще говоря, сейчас в исполнительной власти нет людей, у которых логика может двигаться такими загадочными лабиринтами. В любом случае, сейчас происходит ситуация, которую в совковой армии называли «через день - на ремень».
Вот и сегодня произошла атака мини НПЗ ООО «Албашнефть» в краснодарском крае и в этом налете имеется две особенности, которые стоит отметить. Первая уже была отмечена ранее и противник перешел на новую риторику, рассказывая о том, что поражена либо пустая емкость, либо почти пустая, с остатками топлива. Но мы же знаем о том, что сейчас противник имеет острую нехватку резервуаров для нефти и нефтепродуктов и потому он вряд ли может себе позволить пустующие цистерны. Тем не менее - прием «пошел в люди».
Ну а вторая особенность проистекает из нескольких видео, которые все уже наверняка видели. На них отчетливо видно, что боеприпас летел не на вентиляторном двигателе. Это был аппарат, снабженный либо реактивным, либо ракетным двигателем и это уже совсем другая история. Если новые аппараты, которые безусловно летят с большей скоростью, чем предыдущие модели, спокойно поражают цели в краснодарском крае, то у противника вырисовываются очень печальные перспективы.
Кроме того, противник дает пояснения по результатам ранее совершенных налетов на Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ. Вот что он пишет по первому предприятию:
«НПЗ Волгограднефтепереработка Лукойла прекратил прием и переработку нефти 3 февраля после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Рейтер три источника в отрасли.
«Прокачки нефти (на Волгоградский НПЗ) нет 3 и 4 февраля», - уточнил один из источников, добавив, что сроки возобновления поставок сырья на завод пока неизвестны.
Источники также затруднились назвать сроки запуска завода, однако отметили, что частичное возобновление переработки может произойти в ближайшее время».
https://dl-news.defence-line.org/?p=51148
Мы подозреваем, что на заводе имеется более чем одна установка первичной переработки нефти и потому, если вторая уцелела, он сможет частично восстановить работу. И это же значит, что второй крупный очаг возгорания был не на второй установке, а в каком-то другом сегменте технологической цепочки. Напомним, ГШ прямо указал на то, что была поражена одна установка первичной переработки. Но пока завод стоит.
В то же время, есть информация о том, что в Астрахане публика пребывает в тихом ужасе, поскольку с атакованного ГПЗ идет мощная утечка газа и население жалуется на то, что в городе нечем дышать. Нам трудно понять, как они себе представляли войну, но это она и есть. Наверное, жителям Астрахани можно посоветовать посмотреть телевизор и успокоиться, поскольку там им подробно расскажут о том, что война идет по плану. Ну а пока пресса пишет такое:
«Утром 5 февраля жители Астрахани начали массово жаловаться на запах газа, который ощущается во всех районах города. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил наличие проблемы. «С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах», - написал Бабушкин в телеграм-канале. По его словам, причина этого - запуск в работу установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) после атаки украинских беспилотников.
«Сейчас идет процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения. <…> Во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается, как и на бытовой газовой плите. По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь», - пояснил Бабушкин. Он добавил, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, а ситуация с его распространением в городе может повториться в ближайшие дни…»
Опять же, сложно сказать, что имел ввиду гауляйтер, поскольку дело не в запахе газа, а в самом газе. Ведь природный газ не имеет запаха и в него специально добавляют вещества, которые придают ему специфический аромат. Делается это для того, чтобы потребитель, в первую очередь - бытовой, мог услышать утечку газа и предпринять меры для того, чтобы ситуация не дошла до взрыва. Собственно говоря, губернатор как раз и выдвинул тезис о том, что на открытом воздухе газ безопасен.
Но это верно лишь отчасти, поскольку в таком случае мала вероятность взрыва газа, но публика-то жалуется не на возможный взрыв, а на то, что им нечем дышать. И тут бодрость губернатора внушает оптимизм. Если жители Астрахани вполне могут дышать метаном и это им не должно мешать жить обычной жизнью, то на Юпитере они могут себя чувствовать вполне комфортно и не расстраиваться тем, что его атмосфера как раз и состоит из этого газа.
Правда, в докладе гауляйтера есть еще один интересный пассаж. Он списывает все эти неудобства на необходимость проведения пуско-наладочных работ и это - его дело, что он там рассказывает. Только вот специалисты пишут о том, что завод выведен из строя на несколько месяцев и более или менее реалистичный срок восстановления его работы - середина лета. Но как известно, губернаторы - говорят, а не мешки ворочают.
https://dl-news.defence-line.org/?p=51153