Рада планирует ввести обязательные отпуска для военнослужащих

Верховная Рада Украины готовится ввести законопроект, который гарантирует обязательные отпуска для военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Об этом на брифинге заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ

По его словам, законодатели совместно с представителями Минобороны и Генштаба ВСУ работают над внедрением этой инициативы.

Вениславский подчеркнул, что основной целью является обеспечение военнослужащих возможностью отдыхать и восстанавливать силы, что является важным для их физического и морального состояния.

По его словам, также рассматриваются варианты предоставления дополнительных отпусков, чтобы предоставить возможность бойцам вернуться к нормальному режиму после длительных боевых действий.

"На первом месте бесспорно стоит вопрос обеспечения всем необходимым сектора безопасности и обороны. То есть это те законодательные инициативы, которые направлены на усиление наших оборонных возможностей, на соцзащиту наших военнослужащих, на усовершенствование вопроса их получения отпусков дополнительных и так далее", - отметил он.

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