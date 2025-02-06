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Рада планирует ввести обязательные отпуска для военнослужащих

ВР приняла закон о компенсации за потерю имущества на ВОТ

Верховная Рада Украины готовится ввести законопроект, который гарантирует обязательные отпуска для военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Об этом на брифинге заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ

По его словам, законодатели совместно с представителями Минобороны и Генштаба ВСУ работают над внедрением этой инициативы.

Вениславский подчеркнул, что основной целью является обеспечение военнослужащих возможностью отдыхать и восстанавливать силы, что является важным для их физического и морального состояния.

По его словам, также рассматриваются варианты предоставления дополнительных отпусков, чтобы предоставить возможность бойцам вернуться к нормальному режиму после длительных боевых действий.

"На первом месте бесспорно стоит вопрос обеспечения всем необходимым сектора безопасности и обороны. То есть это те законодательные инициативы, которые направлены на усиление наших оборонных возможностей, на соцзащиту наших военнослужащих, на усовершенствование вопроса их получения отпусков дополнительных и так далее", - отметил он.

Читайте также: Законопроект о переносе сроков прохождения ВВК еще не готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Федиенко

Автор: 

ВР (29286) отпуск (250) военнослужащие (6186)


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Топ комментарии
+10
Выборами уже смердит вовсю. И не такое услышим.
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06.02.2025 12:54 Ответить
+6
Три роки бику хвоста крутили і аж тепер розродилися, якраз тоді коли в суспільстві посіяно розкол між цивільними і військовими.
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06.02.2025 12:45 Ответить
+5
добре що самі в відпустку регулярно ходять.
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06.02.2025 12:46 Ответить
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Три роки бику хвоста крутили і аж тепер розродилися, якраз тоді коли в суспільстві посіяно розкол між цивільними і військовими.
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06.02.2025 12:45 Ответить
добре що самі в відпустку регулярно ходять.
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06.02.2025 12:46 Ответить
Планує і прийняла закон це дуже різні речі. Між ціми діями роки і роки бездіяльності. Турборежим вже давно згинув із Верховної ради.
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06.02.2025 13:07 Ответить
Читаємо: "пеніславський" - розуміємо "зашквар" і проходимо повз.
ТИ, ПІДРИЛО, ТРИ РОКИ ДО ЦЬОГО ДОХОДИЛО, ЧМО ******?
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06.02.2025 12:48 Ответить
Выборами уже смердит вовсю. И не такое услышим.
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06.02.2025 12:54 Ответить
Вангую агрохламідійо вилізе в медіапростір з дня на день.
"верещи-про-шатли, курва" вже потроху освоюється, ось це ось вилізло...
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06.02.2025 12:58 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом. Уже обещали и 2023, и в 2024.
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06.02.2025 12:53 Ответить
Тоді виборами не душили
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06.02.2025 13:03 Ответить
Тільки впишіть щоб командування за оті відпустки гроші з бійців не вимагало!
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06.02.2025 12:55 Ответить
Де ти таке чув чи бачив? Шо ти, мразота, чешеш? Я тут три роки. Абсолютно неможливо. ПРосто фізично неможливо, навіть якщо десь і є реально гнилий колектив.
Один дзвінок на горячу лінію МО і п**да усім командирам. Відразу. І командири це теж знають.
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06.02.2025 13:02 Ответить
Де ти 3 роки чепуш..ло,за кордоном? У білшості батів така схема,хочеш у відпустку плати,стоїш на бр плати,і до одного місця звернення на горячу лінію,а після зверненя ще на м'ясо відправляють,про що прям в очі казати не стидаються.Приїзжай в Україну чесальщик,поржеш.
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06.02.2025 13:36 Ответить
У нас такого нема і навіть не уявляю, як взагалі таке можливо. Єдине - самі скидуємося з бойових по парі тисяч на потреби роти. І всі витрати розписуються до останнього гвинтика.
Не знаю, де ти служиш, чепушило. І чи служиш взагалі.
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06.02.2025 16:10 Ответить
та зачем!???, лишь бы вы, наши любимые, могли позволить себе отдых!!!
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06.02.2025 12:57 Ответить
А депутати під час війни теж три роки без відпусток?
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06.02.2025 13:03 Ответить
В них работа важка, нерви треба лікувати, без Багам якість падає
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06.02.2025 13:07 Ответить
Вот уже гниды зелёные,т.е. какие мы хорошие.
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06.02.2025 13:04 Ответить
Шось ніхрєна не зрозуміло. Шро те чмо знову чеше?
Типу, додаткові довгі відпустки з бойових?
У нас люди відпустки за станом здоров'я після поранень не досиджують, самі повертаються.
Місяць для нас - забагато. Робити дома нічого стільки часу.
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06.02.2025 13:05 Ответить
У вас це де,за кордоном?
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06.02.2025 13:38 Ответить
Треба дати їм ще сто днів - вони швидко вчаться!
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06.02.2025 13:06 Ответить
мені так подобаються боти, з іноземними прапорцями...
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06.02.2025 13:09 Ответить
Ти напевно тупенький і не розумієшь,якщо через проксі зайти,то флажок іноземний буде .
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06.02.2025 13:33 Ответить
Багато важливішим був би закон,який передбачує ротацію всіх військових і правоохоронних структур - поліцейських,прокурорів,тих що на кордоні з Білоруссю,тилових служб.Всі повинні мати бойовий досвід,а насамперед націоналісти,це їх прямий обов"язок.Маю на увазі "Свободу",де рядові члени на фронті воюють і вмирають,а Тягнибок з деякими приближеними у Волинській області,Швайка у Львові в мобілізаційному пункті а Мірошниченко десь за кордоном...
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06.02.2025 13:15 Ответить
І трьох років не пройшло. А скільки днів відпустки і бездіяльності за цей час мали веніславські?
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06.02.2025 13:21 Ответить
Ой як засмерділо виборами, усюди ЗЄля і його вєрниє слуги кремля дбають за народ. Уже давно пересиденти і порушники багатократні Конституції, вже про зраду годі і казати, а як хочуть служити народу, по-савєцкі, по-камуністічєскі?
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06.02.2025 13:53 Ответить
 
 