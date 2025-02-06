Через рекрутинг привлекают вдвое больше воинов, чем раньше, - "слуга народа" Вениславский
Количество лиц, который привлекают в армию через рекрутинг, существенно увеличивается.
Об этом заявил "слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Парламентарий отметил, что мобилизация обеспечивается, в основном, через деятельность ТЦК и СП.
"Но на заседаниях Комитета по вопросам национальной обороны и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, связанные в том числе с введением рекрутинговых механизмов. И мы видим очень положительную динамику", - добавил Вениславский.
Если же раньше рекрутинг обеспечивал около 5% мобилизованных, а 95% - ТЦК и СП, то сегодня соотношением составляет около 10% к 90%.
"То есть количество тех, кого привлекаем через рекрутинг, через другие механизмы заключения контрактов, оно существенно увеличивается и динамика хорошая", - сказал нардеп.
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А в реальності все навпаки - на передку не вистачає людей.
А чи не є це та ситуація, що батьки ідуть на рекрутинг, щоби ТЦК не забрало їх дітей?