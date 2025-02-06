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Новости мобилизации
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Через рекрутинг привлекают вдвое больше воинов, чем раньше, - "слуга народа" Вениславский

Соотношение между ТЦК и рекрутинговыми центрами

Количество лиц, который привлекают в армию через рекрутинг, существенно увеличивается.

Об этом заявил "слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Парламентарий отметил, что мобилизация обеспечивается, в основном, через деятельность ТЦК и СП.

"Но на заседаниях Комитета по вопросам национальной обороны и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, связанные в том числе с введением рекрутинговых механизмов. И мы видим очень положительную динамику", - добавил Вениславский.

Если же раньше рекрутинг обеспечивал около 5% мобилизованных, а 95% - ТЦК и СП, то сегодня соотношением составляет около 10% к 90%.

"То есть количество тех, кого привлекаем через рекрутинг, через другие механизмы заключения контрактов, оно существенно увеличивается и динамика хорошая", - сказал нардеп.

Читайте также: В январе в центры рекрутинга украинской армии обратилось почти 6 тыс. человек, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

мобилизация (2815) Вениславский Федор (273) рекрутинг (139)


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Топ комментарии
+5
Верховна рада мужики, якщо вони там е і якщо вони чесні патріоти держави, вже дано склали б мандати та пішли на фронт на чолі з цим паном. Оце було б чесно і прикладом для громодян. А не піздёж на камітетах нікому не потрібних.
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06.02.2025 13:45 Ответить
+4
Ростуть жири у маслі...
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06.02.2025 13:37 Ответить
+4
Де контракти рівня кацапським. виродок. 20тис , 15 жнів відпустки безкінечна служба це знущання над людьми
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06.02.2025 13:47 Ответить
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Так все прекрасно у ЗЕлених на слоаах та у відосиках...

А в реальності все навпаки - на передку не вистачає людей.
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06.02.2025 13:36 Ответить
Ростуть жири у маслі...
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06.02.2025 13:37 Ответить
В 2024р рекрутинг дав 7 тис солдат
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06.02.2025 13:39 Ответить
У січні 2025 біля 1000...
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06.02.2025 13:42 Ответить
А якщо ми й брешемо, ви усе одно не перевірите, ги-ги-ги.
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06.02.2025 13:45 Ответить
Верховна рада мужики, якщо вони там е і якщо вони чесні патріоти держави, вже дано склали б мандати та пішли на фронт на чолі з цим паном. Оце було б чесно і прикладом для громодян. А не піздёж на камітетах нікому не потрібних.
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06.02.2025 13:45 Ответить
Де контракти рівня кацапським. виродок. 20тис , 15 жнів відпустки безкінечна служба це знущання над людьми
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06.02.2025 13:47 Ответить
щеб командувача адекватного знайти.
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06.02.2025 14:29 Ответить
Через рекрутинг залучають вдвічі більше воїнів, ніж раніше, Джерело: https://censor.net/ua/n3534320

А чи не є це та ситуація, що батьки ідуть на рекрутинг, щоби ТЦК не забрало їх дітей?
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06.02.2025 15:44 Ответить
Любителі КЕША. "КЛЄВЄР КАЛАСІТСЯ КУРИ ПАРАСЯТСЯ" . Шашлики - в маю. НЕ смішно.
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06.02.2025 18:47 Ответить
Це просто у притомних мінімізація ризиків. НЕ отримати каліцтво ще навіть до БЗВП.
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06.02.2025 18:48 Ответить
 
 