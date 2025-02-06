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Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Национального трансплантологического комитета

Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военным

6 февраля 2025 года президентУкраины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий процесс трансплантации органов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №9558 на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает создание Национального трансплантологического комитета, который будет работать как консультативный орган Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, одной из ключевых новаций является усовершенствование автоматического поиска пары донор-реципиент через Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей. Это позволит обеспечить более эффективное соотношение донорских органов и реципиентов, что увеличит количество успешных трансплантаций.

Закон также определяет создание порядка организации трансплантации по принципу "домино", когда органы от нескольких доноров могут быть использованы для лечения нескольких реципиентов, что позволяет увеличить эффективность процедуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года

Автор: 

закон (3178) Зеленский Владимир (20889) Минздрав (4903)


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Топ комментарии
+4
А навіщо він прикидається для фото, що вміє читати?
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06.02.2025 14:25 Ответить
+4
так він і президентом прикидається.
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06.02.2025 14:36 Ответить
+3
зе!лідор працює!
жодного дня без підписання якоїсь профанації!
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06.02.2025 14:24 Ответить
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зе!лідор працює!
жодного дня без підписання якоїсь профанації!
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06.02.2025 14:24 Ответить
А навіщо він прикидається для фото, що вміє читати?
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06.02.2025 14:25 Ответить
так він і президентом прикидається.
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06.02.2025 14:36 Ответить
Скілько грошей під це вони зариють?
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06.02.2025 14:27 Ответить
Піде на органи?
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06.02.2025 14:28 Ответить
Народ збіднів
Зєля хоче "вдарити" по українським ниркам.
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06.02.2025 14:35 Ответить
Україна може стати світовим лідором по постачанню донорських органів.

Круто. "Давайте допомагати безмозглим так, щоби їх не розбили, але щоби вони і не зупинили цю війну. Органи нам потрібні. Віва війна!" - от так подумає вся решта світу. А от кому підуть гроші за продані органи? Сім'ї загиблого...?
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06.02.2025 15:39 Ответить
От тепер "Вова-патрошитель" дає зелене світло своїм ділкам продавати органи загиблих воїнів за кордон. На мою думку, десь 5% органів залишиться в Україні для практикування "супер спеціалістів" в області трансплантології, а решта піде на "заробітки". Адже Трамп вже не дасть з чого красти. Потрібний новий креатив.
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06.02.2025 15:35 Ответить
Спитайте Зелю, що він підписав, що воно таке, і як буде діяти))).
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06.02.2025 15:48 Ответить
А навіщо йому це, він підписав і підписав, а там хоч трава не росте
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06.02.2025 16:48 Ответить
 
 