Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Национального трансплантологического комитета

6 февраля 2025 года президентУкраины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий процесс трансплантации органов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №9558 на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает создание Национального трансплантологического комитета, который будет работать как консультативный орган Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, одной из ключевых новаций является усовершенствование автоматического поиска пары донор-реципиент через Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей. Это позволит обеспечить более эффективное соотношение донорских органов и реципиентов, что увеличит количество успешных трансплантаций.

Закон также определяет создание порядка организации трансплантации по принципу "домино", когда органы от нескольких доноров могут быть использованы для лечения нескольких реципиентов, что позволяет увеличить эффективность процедуры.

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