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Словакия начала импортировать российский газ в обход Украины – через "Турецкий поток", - СМИ

Словацька SPP почала отримувати російський газ через Турецький потік

C 1 февраля словацкая компания SPP начала получать российский газ через газопровод "Турецкий поток". Ожидается, что поставки увеличатся уже с апреля.

Об этом сказал глава компании Войтех Ференч в интервью Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что компания не планирует разрывать свой контракт с российским "Газпромом", действующим до 2034 года.

Ференч также сказал, что транспортировка нероссийского газа будет стоить на 90 миллионов евро дороже, из-за повышенной, по его словам, платы за транзит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия приостановила процедуру выдворения украинца, обвиняемого в "подготовке переворота"

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа с учетом окончания срока действия транзитного соглашения с 1 января 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, формально принадлежащего "другой стране", которая будет получать газ от РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в прошлом месяце, что российский диктатор Владимир Путин пообещал Словакии, что "Газпром" найдет альтернативные пути поставки законтрактованного газа.

Также читайте: В Минобороны РФ заявили об атаке украинских дронов на газовую станцию ​​"Турецкого потока"

Автор: 

Газ (10237) Словакия (994) Турецкий поток (46)


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Топ комментарии
+10
фіца готовий присмоктатися до будь-чого російського, будь-де, будь-як і всмоктати що завгодно, аби від мишебрат'єв!
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06.02.2025 15:20 Ответить
+7
ключові слова "на 90 млн дорожче"... ось де собака зарита
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06.02.2025 15:23 Ответить
+6
І ото треба було мізки іпати...
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06.02.2025 15:20 Ответить
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І ото треба було мізки іпати...
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06.02.2025 15:20 Ответить
Йому все одно у кого смоктати ... той газ
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06.02.2025 16:22 Ответить
спеціально для кацаполюба фіци:

"За морем телушка полушка, да рупь перевоз !"

.
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06.02.2025 18:08 Ответить
фіца готовий присмоктатися до будь-чого російського, будь-де, будь-як і всмоктати що завгодно, аби від мишебрат'єв!
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06.02.2025 15:20 Ответить
просто цікаво, як циган фіцо буде вимагати у султана ердогана відкат, обіцяний крємлядями?
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06.02.2025 15:32 Ответить
То може вже усілякі ''орбани і К°'' ''нити'' припинять
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06.02.2025 15:20 Ответить
ЕС не хочуть видалити гнойники в вигляді обрана і фіцо?
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06.02.2025 15:22 Ответить
А Фіцо верещав - як недорізана свиня - а тут і газ підігнали
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06.02.2025 15:22 Ответить
просрав фіцо всі свої відкати!
з ердоганом не побикуєш, і брюселю вже нема чого поскиглити.
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06.02.2025 15:23 Ответить
ключові слова "на 90 млн дорожче"... ось де собака зарита
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06.02.2025 15:23 Ответить
Ключові слова що через Турецький потік більше 30млрд.куб/в рік не висмокчеш як би сильно не смоктав. До того ж Турція це не Україна і Ердоган за транзит турецьким потоком вижме ***** так що з того гімно полізе
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06.02.2025 15:48 Ответить
краще б він ще словаків вижав
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06.02.2025 17:12 Ответить
Ну, як же Фіцо може розірвати схематоз, що ви...
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06.02.2025 15:23 Ответить
а галасу було, галасу.... і що - купуйте й їжте
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06.02.2025 15:25 Ответить
Що там водолази, готуються вже?
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06.02.2025 15:30 Ответить
Ніт. Роман Червінский під арештом.
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06.02.2025 18:26 Ответить
А можна ще помінять Словаччину на Луганську область - поряд і братушки і газ дешевий, - все як фіця любить...
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06.02.2025 15:35 Ответить
Та й Хантимансію-на-Дунаї можна переселити на 63-й градус північної і 73-й східної -- на історичні говєні.

Але мадьяри туди не хочуть, бо там холодно і паприка не росте.
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06.02.2025 15:52 Ответить
Невже кремлівська шльондра фiцо перестане пи#дiти? Навряд чи. Не за те ***** платить.
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06.02.2025 15:38 Ответить
ну вотъ...было бы желание....
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06.02.2025 15:39 Ответить
Це поки ще раз не прилетіло на точку входу Турецького потоку в море.
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06.02.2025 15:48 Ответить
Радуйтесь! Победили. Кацапы таки продают свой газ, словаки платят чуть больше, турки в плюсах! Украина гордая но нищая!
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06.02.2025 15:52 Ответить
Ги-ги! То це Україну москалі зі злиднів витягують?..
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06.02.2025 15:55 Ответить
Гикай! Я даже не знаю, как ответить человеку, который деньги на еду берет из тумбочки!
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06.02.2025 15:59 Ответить
Ги-ги-ги! От уже ж кому-кому, а мені з тих грошей напевно нічого не перепадало. Хіба тому, хто на трубі сидить.
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06.02.2025 16:03 Ответить
Тільки оце написав, як на «Цензорі» з'являється:

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила серйозні порушення в діяльності Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) під час керівництва Сергія Макогона. За висновками депутатів, майже 50 млрд грн було необґрунтовано перераховано з рахунків ОГТСУ на користь НАК "Нафтогаз України", що призвело до значних втрат державного бюджету. Джерело: https://censor.net/ua/n3534394

Мабуть, іще раз собі гигикну…
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06.02.2025 18:56 Ответить
А-ха-х.
Для вінторогих.
Пропускна здатність ТП не збільшилась ні на грам. Кацапи як поставляли тудою 17 млрд кубів так і поставляють. Хто там його купує в кінці словаки чи сєрби з мадярами пох. об'єм який йшов через Україну втрачено, ваня. Всьо.
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06.02.2025 17:50 Ответить
Вася, сколько Украина получала денег за транзит? Пусть маленькая часть этих денег, но поступала в бюджет из которого дотировали ПФ для оплаты пенсии некоторых упоротых пенсов не знающих откуда "манна небесная падает" !
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06.02.2025 18:24 Ответить
Ти не петляй.
Ти заявив шта "расіюшка нічо непотєряла". Коли обісрався перестрибнув на інше.
Скільки б Україна не заробляла "на транзиті" росія "на продажу" заробляла на порядок більше. А це були гроші на війну. Тепер їх у неї стало менше.
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06.02.2025 18:33 Ответить
А теперь, у параши меньше, в у Украины этих денег нет вообще!
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06.02.2025 18:38 Ответить
Тобто все-таки "мєньше". Дійшло - це добре...
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06.02.2025 18:40 Ответить
В підсумку русня отримує ті ж самі гроші за газ що й до цього, Словаччина компенсує дорожчу ціну газу з фондів ЄС, Україна отримує нуль за транзит і в русні розв'язані руки для ударів по українській газотранспортній інфраструктурі.
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06.02.2025 15:53 Ответить
Тобто залежність Словаччини вже буде не від москалів, а від фондів ЕС, правда ж?

І кому це на руку?

А по українській інфраструктурі москалі дотепер не били?
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06.02.2025 15:58 Ответить
Тобто для Європи і русні все буде як раніше, просто Україна отримає менше грошей, менше важелів для впливу на русню і більше об'єктів для ракетних атак. На черзі нафта.
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06.02.2025 16:02 Ответить
Ні, не як раніше. Москалячий вплив на Словаччину поменшає. Ракет атак москалі й так запускали б більше, якби могли. А так: ударять по газогону, не вдарять по якійсь ТЕС або ще по чомусь.
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06.02.2025 16:07 Ответить
Ты еще предложи Украине в таежный союз вступить, там же столько выгоды. И войны бы не было, да, дефицит руssкой немощности?
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06.02.2025 16:07 Ответить
Україна вже ось-ось вступає в ЄС, якщо ти не знав. Ось виконають п'яту частину третього кластера умов ЄС для старту процесу про ініціацію переговорів щодо початку діалогу стосовно дискусій щодо вступу - і все буде.
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06.02.2025 16:15 Ответить
Ну вот, о чём и речь. pysskaя немощность топит за роssиюшку и таёжный союз. И газ наверное Украине надо было у кaцапов покупать напрямую, да? Он же дешевле европейского, сколько сэкономить можно было бы! И торговлю не закрывать, и санкции не вводить. Все указания ***** выполнять, в НАТО и ЕС не хотеть. Как хорошо было бы да? Никакой войны, а еще: никакой Украины, украинского языка, культуры и так далее. Просто еще одна губерния роssиянской империи.
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06.02.2025 16:28 Ответить
Так так, доводь все до абсурду і маніпулятивних перебільшень щоб не визнавати очевидного - зовнішньоекономічна політика України починаючи як мінімум з 2014 року є повністю провальною.
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06.02.2025 16:33 Ответить
Завершай свою мысль. Экономическая политика провальная, потому что Украина прогнала януковоща и не присягнула срyцкому царю?
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06.02.2025 16:46 Ответить
Тому що повелась на таких уззкагаварящіх закордонних патріотів типу тебе й повірила в те, що існують лише дві крайнощі - або присягати уззкаму царю, або вічно проти нього воювати, третього варіанту не дано.
Саме тому в Угорщині і Словаччині зараз сидять одночасно і в ЄС і НАТО, і з російським газом. Там дурнів менше.
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06.02.2025 16:53 Ответить
То есть рашkа относится к Украине также как к Венгрии и Словакии? Это значит Украина хотела с рашкой воевать, а не рашка хотела ее себе подчинить, считая её своим осколком, с перспективой полного поглощения? Украина виновата, что был Майдан и что януковощ был свергнут?

Ну-ка, что это за третий вариант. Раскрывай мысль, очень интересно узнать.
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06.02.2025 17:59 Ответить
Третій варіант це проводити хитру політику, щоб в Україні стикались інтереси як росії, так і Китая, США, Європи і тд, щоб у кожного була вигода і мотив мати спокійну мирну Україну, а заодно мати від кожної сторони вигоду самим, розвиватись і вступати в єси і нати тільки тоді, коли нас туди відразу візьмуть.
Але не переживай, ти все просрав і тепер в Україні не буде ані миру, ані єс і нато, ані дешевого російського газу.
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06.02.2025 20:06 Ответить
В таке колись грався Кучма і Ющенко,але в підсумку все закінчилось тим шо до влади прийшла маріонетка кремля зек Янукович.Але навіть Янукович намагався погратися в проєвропейський вектор,але русня шантажем і хабарями його нагнула і він буквально в останні дні зірвав парафований договір про асоціацію з ЄС.Так шо всі розмови про можливість багатовекторності для України це казки для бідних.
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06.02.2025 20:53 Ответить
Отчасти ты конечно прав. Но проблема в том, что paшka - не партнёр. Она и в лице Украины не видит партнёра, с которым можно было бы строить "взаимовыгодное сотрудничество", искать компромиссы и т.д. Потому что для роssии Украина - не Венгрия или Словакия. Это осколок империи, который нужно любыми путями вернуть назад. Не считаясь в том числе с издержками, упущенной выгодой (из-за санкций и так далее). Именно поэтому мало кто верил, что 24.02.2022 случится нападение. Это же полное безумие (каким оно и является поныне). Какая в этом может быть выгода? Так что перекладывать вину за все бедствия исключительно на Украину - это чисто такой кaцапский манипулятивный подход.
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06.02.2025 21:54 Ответить
Ще один експердь "путінвсєх пєрєіграл".
По турецькій трубі вони й так гнали максимум можливого. Це труба потужністю 40 млрд і більше ніж цей об'єм вони не продадуть ніяк.
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06.02.2025 17:55 Ответить
Потужна пердомога, як завжди. Але ж можна втішитись, що тепер корисних копалин в землі України більше - бо до них додалась ГТС.
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06.02.2025 15:58 Ответить
Что ты предлагаешь, адекватный?
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06.02.2025 16:18 Ответить
Ничего!
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06.02.2025 16:24 Ответить
Я так и знал!
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06.02.2025 16:31 Ответить
Так, зачем спрашивал?
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06.02.2025 18:20 Ответить
Хотел ознакомиться с предложениями адекватного человека
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06.02.2025 18:22 Ответить
Так нет предложений! Зачем? Дальше долго расписывать посыл. Если "адекватный" сам решения принимай.
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06.02.2025 18:29 Ответить
Пішло. Чого ти тута. Що тебе тут тягне. Хоспіді, ти цих пір не зрозумів, що ці гроші тебе просто спалять.
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06.02.2025 20:11 Ответить
Північний потік треба руйнувати.
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06.02.2025 16:58 Ответить
Не виконав Фіцо поставленної задачи - примусити Украну відновити транзит навіть не дивлячись на те, що контракта нема.
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06.02.2025 17:11 Ответить
Саме час його підірвати.
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06.02.2025 18:18 Ответить
І Турція, і оце все, ну таке. Браття, брехливі, тирити *******. Гниди, короч
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06.02.2025 19:51 Ответить
Порядні люди рідкість, а вже ті, хто вважає себе нацією, а до речі, вони ж там ніяк не розберуться, хто кого і коли і куди в яку релігію вбрав, наче це важливо. Крім порядності нічого не важливо.
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06.02.2025 19:56 Ответить
Цей газ, це кремлівський розрахунок Фіце за лояльність.
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06.02.2025 19:54 Ответить
 
 