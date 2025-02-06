Словакия начала импортировать российский газ в обход Украины – через "Турецкий поток", - СМИ
C 1 февраля словацкая компания SPP начала получать российский газ через газопровод "Турецкий поток". Ожидается, что поставки увеличатся уже с апреля.
Об этом сказал глава компании Войтех Ференч в интервью Dennik N, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что компания не планирует разрывать свой контракт с российским "Газпромом", действующим до 2034 года.
Ференч также сказал, что транспортировка нероссийского газа будет стоить на 90 миллионов евро дороже, из-за повышенной, по его словам, платы за транзит.
Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа с учетом окончания срока действия транзитного соглашения с 1 января 2025 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, формально принадлежащего "другой стране", которая будет получать газ от РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в прошлом месяце, что российский диктатор Владимир Путин пообещал Словакии, что "Газпром" найдет альтернативные пути поставки законтрактованного газа.
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"За морем телушка полушка, да рупь перевоз !"
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з ердоганом не побикуєш, і брюселю вже нема чого поскиглити.
Але мадьяри туди не хочуть, бо там холодно і паприка не росте.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила серйозні порушення в діяльності Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) під час керівництва Сергія Макогона. За висновками депутатів, майже 50 млрд грн було необґрунтовано перераховано з рахунків ОГТСУ на користь НАК "Нафтогаз України", що призвело до значних втрат державного бюджету. Джерело: https://censor.net/ua/n3534394
Мабуть, іще раз собі гигикну…
Для вінторогих.
Пропускна здатність ТП не збільшилась ні на грам. Кацапи як поставляли тудою 17 млрд кубів так і поставляють. Хто там його купує в кінці словаки чи сєрби з мадярами пох. об'єм який йшов через Україну втрачено, ваня. Всьо.
Ти заявив шта "расіюшка нічо непотєряла". Коли обісрався перестрибнув на інше.
Скільки б Україна не заробляла "на транзиті" росія "на продажу" заробляла на порядок більше. А це були гроші на війну. Тепер їх у неї стало менше.
І кому це на руку?
А по українській інфраструктурі москалі дотепер не били?
Саме тому в Угорщині і Словаччині зараз сидять одночасно і в ЄС і НАТО, і з російським газом. Там дурнів менше.
Ну-ка, что это за третий вариант. Раскрывай мысль, очень интересно узнать.
Але не переживай, ти все просрав і тепер в Україні не буде ані миру, ані єс і нато, ані дешевого російського газу.
По турецькій трубі вони й так гнали максимум можливого. Це труба потужністю 40 млрд і більше ніж цей об'єм вони не продадуть ніяк.