C 1 февраля словацкая компания SPP начала получать российский газ через газопровод "Турецкий поток". Ожидается, что поставки увеличатся уже с апреля.

Об этом сказал глава компании Войтех Ференч в интервью Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что компания не планирует разрывать свой контракт с российским "Газпромом", действующим до 2034 года.

Ференч также сказал, что транспортировка нероссийского газа будет стоить на 90 миллионов евро дороже, из-за повышенной, по его словам, платы за транзит.

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Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа с учетом окончания срока действия транзитного соглашения с 1 января 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, формально принадлежащего "другой стране", которая будет получать газ от РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в прошлом месяце, что российский диктатор Владимир Путин пообещал Словакии, что "Газпром" найдет альтернативные пути поставки законтрактованного газа.

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